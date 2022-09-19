Почему туристы из России не хотят отдыхать на Родине

В 2022 году туристический поток из России в Европу сократился на 95%. Это могло повлиять на развитие внутреннего туризма. Однако в 2022 году Ростуризм спрогнозировал туристический поток в 61 млн человек. Это на 6,2% меньше, чем в 2019 году, когда были открыты все границы.

Однако летний сезон был успешным. С мая по август в России отдохнуло около 25 млн человек. Но туристов в Крыму этим летом было на 20-25% меньше, а в Анапе — на 7-10%. Зато Турцию по программе «всё включено», к концу года 2022 года могут посетить 4,7 млн россиян.