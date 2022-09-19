Почему туристы из России не хотят отдыхать на Родине

В 2022 году туристический поток из России в Европу сократился на 95%. Это могло повлиять на развитие внутреннего туризма. Однако в 2022 году Ростуризм спрогнозировал туристический поток в 61 млн человек. Это на 6,2% меньше, чем в 2019 году, когда были открыты все границы.
Однако летний сезон был успешным. С мая по август в России отдохнуло около 25 млн человек. Но туристов в Крыму этим летом было на 20-25% меньше, а в Анапе — на 7-10%. Зато Турцию по программе «всё включено», к концу года 2022 года могут посетить 4,7 млн россиян.
По итогам лета 2022 года, больше всего туристов посетили Турцию. Из 3,5 млн заграничных поездок 2,1 млн было именно туда, то есть более 60%. Также были востребованы туры в Абхазию, Египет, ОАЭ, на Мальдивы, в Беларусь, Армению, Грузию и другие страны. Однако по сравнению с 2019 годом турпоток за границу снизился в два раза.
Журналисты «Новых известий» выяснили, что отдых в Сочи и Анапе достаточно дорогой. Например, в 4-хзвездочный отель с завтраком на одного человека обойдется в 65 тысяч рублей, а по системе «все включено» — 120 тысяч. За такие деньги в Турции можно получить отель 5 звезд.
Эксперты отмечают, что турецкие отели получают поддержку государства. Кроме того, там уже много лет развивают туризм.
Выгода отдыха в России состоит в том, что можно, например, до юга добраться на автомобиле. Кроме того, есть возможность снять жилье у частников или поставить палатку на кемпинге и питаться не в дорогих ресторанах, а покупать продукты и готовить самим.
Любители путешествий отмечают, что цена сервиса в отелях на курортах России не сочетается с качеством. Тревел-блогер Максим Ращенков рассказал, что отдыхал в Анапе в этом году. При этом, номер за сутки стоил 5,5 тысячи рублей. В эту сумму не были включены питание, какая-либо анимация и красивая собственная территория.
Также проблемой остается то, что в России нет классификации мест размещения, помимо отелей. Поэтому туристам приходится чаще всего опираться на отзывы бывших посетителей в интернете, которые бывают неправдивыми.
Также в России места для кемпинга создаются как в старые времена: где-то можно подключить электричество, где-то есть вода и туалет. А в Европе большинство кемпингов имеют звезды, как отели, поэтому путешественники сразу знают чего ожидать от запланированной поездки.
Кроме того, по словам экспертов, у нас в стране не хватает квалифицированных кадров обслуживающего персонала. Это касается как ресепшенов отелей, так и уборки номеров или подачи еды не только на юге, но и в целом в России.
Во многих городах страны наблюдается проблема с качеством воды, поэтому бывает, что туристы заражаются кишечными инфекциями. К примеру, в Крыму очистные сооружения как положено работают лишь на участке от Ялты до Фороса. Местные власти обещают построить новые, но когда будет закончена работа — пока неизвестно.
Про участившиеся случи заболевания ротавирусом в Сочи заявили в Роспотребнадзоре. Однако многие туристы уже привыкли к грязным пляжам и воде и относятся к инфекции как к неотъемлемой части отдыха.
В последнее время власти активизировалось в плане оказания поддержки предприятиям туристической отрасли, в том числе стали предоставлять льготное кредитование. Уже запущены новые меры стимулирования спроса, например туристический кешбэк с компенсацией 20% от стоимости путевки. Кроме того, до конца 2022 года планируется запустить 30 национальных туристических маршрутов по единым стандартам.
До 2030 года государство собирается направить на нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства» 566,1 млрд из федерального бюджета и 72 млрд из региональных бюджетов, а также привлечь 2 трлн частных инвестиций. Но пока туристический бизнес в России низко рентабельный и не может бороться с сервисами, которые получают туристы в Турции, считает вице-президент «Опоры России» Алексей Кожевников.
Эксперты также отмечают, что в повышении рентабельности турбизнеса помогут налоговые льготы и повышение финансовой грамотности российских отельеров.