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Почему туристы из России не хотят отдыхать на Родине

Сегодня, 17:22
Фото: 1MI
На сегодняшний день, отдохнуть за границей россиянам стало проблематично. Возникают проблемы с оформлением виз и загранпаспортов, курс зарубежной валюты нестабильный. Однако жители России не спешат отдохнуть на побережье Черного моря. О том, почему так происходит, рассказали «Новые известия».

В 2022 году туристический поток из России в Европу сократился на 95%. Это могло повлиять на развитие внутреннего туризма. Однако в 2022 году Ростуризм спрогнозировал туристический поток в 61 млн человек. Это на 6,2% меньше, чем в 2019 году, когда были открыты все границы.

Однако летний сезон был успешным. С мая по август в России отдохнуло около 25 млн человек. Но туристов в Крыму этим летом было на 20-25% меньше, а в Анапе — на 7-10%. Зато Турцию по программе «всё включено», к концу года 2022 года могут посетить 4,7 млн россиян.

Почему россияне любят отдыхать в Турции?

По итогам лета 2022 года, больше всего туристов посетили Турцию. Из 3,5 млн заграничных поездок 2,1 млн было именно туда, то есть более 60%. Также были востребованы туры в Абхазию, Египет, ОАЭ, на Мальдивы, в Беларусь, Армению, Грузию и другие страны. Однако по сравнению с 2019 годом турпоток за границу снизился в два раза.

Журналисты «Новых известий» выяснили, что отдых в Сочи и Анапе достаточно дорогой. Например, в 4-хзвездочный отель с завтраком на одного человека обойдется в 65 тысяч рублей, а по системе «все включено» — 120 тысяч. За такие деньги в Турции можно получить отель 5 звезд.

Эксперты отмечают, что турецкие отели получают поддержку государства. Кроме того, там уже много лет развивают туризм. 

Выгода отдыха в России состоит в том, что можно, например, до юга добраться на автомобиле. Кроме того, есть возможность снять жилье у частников или поставить палатку на кемпинге и питаться не в дорогих ресторанах, а покупать продукты и готовить самим.

Российский сервис оставляет желать лучшего

Любители путешествий отмечают, что цена сервиса в отелях на курортах России не сочетается с качеством. Тревел-блогер Максим Ращенков рассказал, что отдыхал в Анапе в этом году. При этом, номер за сутки стоил 5,5 тысячи рублей. В эту сумму не были включены питание, какая-либо анимация и красивая собственная территория.

Также проблемой остается то, что в России нет классификации мест размещения, помимо отелей. Поэтому туристам приходится чаще всего опираться на отзывы бывших посетителей в интернете, которые бывают неправдивыми.

Также в России места для кемпинга создаются как в старые времена: где-то можно подключить электричество, где-то есть вода и туалет. А в Европе большинство кемпингов имеют звезды, как отели, поэтому путешественники сразу знают чего ожидать от запланированной поездки.

Кроме того, по словам экспертов, у нас в стране не хватает квалифицированных кадров обслуживающего персонала. Это касается как ресепшенов отелей, так и уборки номеров или подачи еды не только на юге, но и в целом в России.

Как обстоят дела с очистными сооружениями в России

Во многих городах страны наблюдается проблема с качеством воды, поэтому бывает, что туристы заражаются кишечными инфекциями. К примеру, в Крыму очистные сооружения как положено работают лишь на участке от Ялты до Фороса. Местные власти обещают построить новые, но когда будет закончена работа — пока неизвестно.

Про участившиеся случи заболевания ротавирусом в Сочи заявили в Роспотребнадзоре. Однако многие туристы уже привыкли к грязным пляжам и воде и относятся к инфекции как к неотъемлемой части отдыха.

Как государство поддерживает туристический бизнес в России 

В последнее время власти активизировалось в плане оказания поддержки предприятиям туристической отрасли, в том числе стали предоставлять льготное кредитование. Уже запущены новые меры стимулирования спроса, например туристический кешбэк с компенсацией 20% от стоимости путевки. Кроме того, до конца 2022 года планируется запустить 30 национальных туристических маршрутов по единым стандартам.

До 2030 года государство собирается направить на нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства» 566,1 млрд из федерального бюджета и 72 млрд из региональных бюджетов, а также привлечь 2 трлн частных инвестиций.  Но пока туристический бизнес в России низко рентабельный и не может бороться с сервисами, которые получают туристы в Турции, считает вице-президент «Опоры России» Алексей Кожевников.

Эксперты также отмечают, что в повышении рентабельности турбизнеса помогут налоговые льготы и повышение финансовой грамотности российских отельеров. 

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#Евгения Сафина#Туризм#Путешествия#Черное море#Сочи#Крым#Отдых#Общество
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