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Под Нижним Тагилом сгорели дома и хозпостройки на площади 100 «квадратов»

Сегодня, 04:54
Фото: 1MI
В ночь с 17 по 18 сентября в коллективном саду «Автомобилист» на 350-м киллометре под Нижним Тагилом произошёл пожар. Огонь уничтожил хозяйственные постройки из дерева и здание на площади 100 квадратных метров.

Вызов поступил на диспетчерский пульт пожарной охраны в 00:03. Огнеборцы в составе 12 человек и четырех машин спецтехники приехали к горящему участку под Нижним Тагилом. Уже в 00:15 огонь ограничили в распространении, а ещё через пять минут пожар был потушен. Проливкой занимались ещё почти час, сообщает ГУ МЧС РФ по Свердловской области.

Известно, что во время пожара никто не пострадал.

Ранее сообщалось о том, что в пожаре на улице Петрова, случившемся 15 сентября в Верхней Пышме, скончались бабушка и внучка.

Садовый дом с бабушкой и внучкой внутри загорелся под Нижним Тагилом
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#Анна Варнакина#Нижний Тагил#Пожар#Происшествия#Сад#Огонь#Пожарный
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