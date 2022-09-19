Под Нижним Тагилом сгорели дома и хозпостройки на площади 100 «квадратов»

Вызов поступил на диспетчерский пульт пожарной охраны в 00:03. Огнеборцы в составе 12 человек и четырех машин спецтехники приехали к горящему участку под Нижним Тагилом. Уже в 00:15 огонь ограничили в распространении, а ещё через пять минут пожар был потушен. Проливкой занимались ещё почти час, сообщает ГУ МЧС РФ по Свердловской области.