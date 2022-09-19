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Пропавшую неделю назад жительницу Екатеринбурга в последний раз видели на Уралмаше

Сегодня, 12:28
Фото: "Лиза Алерт"
28-летняя Виктория Бондаренко из Екатеринбурга, которая пропала более недели назад, в последний раз была замечена на Уралмаше.

О местонахождении девушки ничего неизвестно с 6 сентября. Однако люди видели ее в районе Уралмаша. Особых оснований для того, чтобы сбежать из дома, у Виктории не было, рассказали волонтеры отряда «Лиза Алерт».

Известно, что семья пропавшей благополучная. Заявление о пропаже в правоохранительные органы написала мама девушки.

Приметы Виктории: рост 165 см, среднее телосложение, светло-русые волосы, глаза зеленые. На девушке была надета темная ветровка, джинсы, черно-белая футболка и спортивные ботинки черного цвета.

Викторию ранее уже искали, это было в июне. Волонтеры нашли девушку за шесть дней.

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#Елена Озерова#Происшествия#Новости УрФО#Поиски#Пропавшая#Волонтеры
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