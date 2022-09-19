Пьяный житель Ирбита зарезал подругу во время застолья

Сначала трое молодых людей мирно распивали алкоголь, потом возникла ссора, в ходе которой женщина оскорбила друга, с которым пришла в гости. Тот схватился за нож и нанес подруге смертельный удар. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Свердловской области.
В процессе застолья женщина имела неосторожность оскорбить подозреваемого, что и привело к столь трагичным последствиям, - сказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Известно, что убитой был 41 год. Она скончалась на месте ЧП. Злоумышленника задержали в оперативные сроки. Он во всем признался. Также были опрошены свидетели, произведен осмотр квартиры, в которой произошло убийство и другие следственные мероприятия.
Мужчине уже предъявили по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Теперь ему грозит до 15 лет тюремного заключения.