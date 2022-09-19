Пьяный житель Ирбита зарезал подругу во время застолья

Известно, что убитой был 41 год. Она скончалась на месте ЧП. Злоумышленника задержали в оперативные сроки. Он во всем признался. Также были опрошены свидетели, произведен осмотр квартиры, в которой произошло убийство и другие следственные мероприятия.