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Пьяный житель Ирбита зарезал подругу во время застолья

Сегодня, 12:02
Фото: СУ СК РФ по Свердловской области
Нетрезвый житель Ирбита во время посиделок убил ножом свою приятельницу, с которой они вместе пришли в гости к другу.
Фото: СУ СК РФ по Свердловской области

Сначала трое молодых людей мирно распивали алкоголь, потом возникла ссора, в ходе которой женщина оскорбила друга, с которым пришла в гости. Тот схватился за нож и нанес подруге смертельный удар. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Свердловской области.

В процессе застолья женщина имела неосторожность оскорбить подозреваемого, что и привело к столь трагичным последствиям, - сказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Известно, что убитой был 41 год. Она скончалась на месте ЧП. Злоумышленника задержали в оперативные сроки. Он во всем признался. Также были опрошены свидетели, произведен осмотр квартиры, в которой произошло убийство и другие следственные мероприятия.

Мужчине уже предъявили по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Теперь ему грозит до 15 лет тюремного заключения.

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#Криминал#Новости УрФО#Ирбит#Нож#Убийство#Елена Озерова
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