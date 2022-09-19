Самолет из Екатеринбурга не смог приземлиться в Москве из-за тумана

Аналогичную операцию провернули с еще 4 экипажам. Всего в Москве, по данным Telegram-канала Mash, отменено или задержано свыше 20 рейсов. Причина – погодные условия. Кроме того, что там наблюдается густой туман, вскоре ожидается еще и дождь.