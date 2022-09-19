Самолет из Екатеринбурга не смог приземлиться в Москве из-за тумана

Летное судно развернули прямо в воздухе, Mash. Речь идет о самолете компании «Победа» под номером DP404. Судно не смогло приземлиться из-за тумана в аэропорту «Внуково», который осложнил видимость. Самолет перенаправили на посадку в «Шереметьево».
Аналогичную операцию провернули с еще 4 экипажам. Всего в Москве, по данным Telegram-канала Mash, отменено или задержано свыше 20 рейсов. Причина – погодные условия. Кроме того, что там наблюдается густой туман, вскоре ожидается еще и дождь.
Напомним, что ранее свердловский самолет «Уральских авиалиний» был вынужден совершить аварийную посадку. Все из-за того, что в салоне треснуло стекло. Летный транспорт двигался по маршруту «Благовещенск – Екатеринбург» и совершил посадку уже через 11 минут.