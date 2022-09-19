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В доме на Патриса Лумумбы в Екатеринбурге снова отключили горячую воду

Сегодня, 04:05
Фото: 1MI
Жителям Вторчермета в доме по улице Патриса Лумумбы в Екатеринбурге, за которых ранее выступала журналистка Ксения Собчак, вновь отключили горячую воду.

Энергосбытовая компания «Т Плюс», в которую смогли дозвониться жильцы, ответила, что в системе водоснабжения проводятся ремонтные работы до конца нынешнего месяца. Ответственная за подачу коммунальных услуг в многоэтажные дома управляющая организация «РЭМП УЖСК» заявила, что обращение екатеринбуржев на низкие параметры горячей воды уже передали в теплосети.

В это же время «ЕТК» рассказали «КП-Екатеринбург», что на Вторчермете нет ограничений или аварий, которые могли бы препятствовать подаче воды. Также пресс-служба подметила, что ремонтники уже отправились к месту случившегося для выяснения обстоятельств произошедшего, хотя дом и принадлежит к 19 военному городку.

Собчак заступилась за живущих год без горячей воды екатеринбуржцев
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#Анна Варнакина#Екатеринбург#Происшествия#Горячая вода#Вода#Ксения Собчак#Управляющая компания#Теплосети
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