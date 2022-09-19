В доме на Патриса Лумумбы в Екатеринбурге снова отключили горячую воду

В это же время «ЕТК» рассказали «КП-Екатеринбург», что на Вторчермете нет ограничений или аварий, которые могли бы препятствовать подаче воды. Также пресс-служба подметила, что ремонтники уже отправились к месту случившегося для выяснения обстоятельств произошедшего, хотя дом и принадлежит к 19 военному городку.