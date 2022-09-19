В Нижнем Тагиле несколько улиц останутся без света в ближайшие дни

с 14.09.2022 23:00 по 17.09.2022 07:00 (ежедневно на 10 минут для перевода нагрузки) Каспийская 23, 23а, 23б, 24, 25, 27, 27а, 27б; Наружное освещение ТП-2706 п. Старатель

с 18.09.2022 21:00 по 18.09.2022 23:50 (кратковременно для перевода нагрузки) Кирова 22 б, 26, 27-2, 28-1, 29, 29а, 30, 33, 34, 36, 37, 38а, 39, 39-2, 40, 43, 43а, 44а, 47, 50, 51;

Трудовая 3; Черноисточинский тракт 5; Черноисточинское шоссе 2; Дом Кирова 27низ; Торгово-складские помещения Черноисточинский тракт 5, Кирова 38А, 38Б.; Дом Кирова 41верх; Дом Кирова 41низ; РК NTG 091 GGBB (АРБПиЭО № 12 от 17.10.2003) Кирова 44 у «Антолла»; Производственная база (от ТП-86) Черноисточинский тракт 14, 14Б; н/о ТП-1086

с 18.09.2022 21:00 по 18.09.2022 23:50 (кратковременно для перевода нагрузки) Носова 80, 83, 86;

Радищева 3, 5;

светофорный объект Т7 Радищева 3 (МБОУ СОШ № 48); газорегуляторный пункт ГРПБ-38 Радищева

с 18.09.2022 23:00 по 20.09.2022 06:00 (2 раза по 15 минут для перевода нагрузки) Восточное шоссе 33;

Ильича 1 Г, 1а;

Орджоникидзе 10, 10а, 12, 6, 8, 8А;

Тельмана 1, 1а, 2, 3; Светофор Орджоникидзе — Свердлова

с 18.09.2022 23:00 по 20.09.2022 06:00 (2 раза по 15 минут для перевода нагрузки) Восточное шоссе 37; Крупской 3; Орджоникидзе 1б, 9; светофорный объект Восточное шоссе ул. Орджоникидзе; Здание склада Крупской 3 (литера ДД1); Объект связи УМСД-15 Орджоникидзе 9 под. 1; наружное освещение ТРП-2008; автомобильная газозаправочная станция Восточное шоссе

с 18.09.2022 23:00 по 20.09.2022 06:00 (2 раза по 15 минут для перевода нагрузки) Ильича 1 б, 10, 11, 12, 1а, 1б, 3 а, 3Б, 3а, 4, 5, 6, 8, 9, 9-1, 9-2;

Окунева 1а, 1б, 2 а, 2 б, 2а, 2б;

Орджоникидзе 11, 14, 17, 18, 19, 23, 23/1, 23а, 3;

Патона 2, 2/25, 3, 5, 7;

Тельмана 6, 8; Светофор Ильича — Орджоникидзе; магазин «Тагильские двери» Ильича 10 кв. 1; магазин «Цветы Чародейки» Ильича 1Б-1,2,3,4; магазин Ильича 1б (пл. бывшей кв. 24); парикмахерская Ильича 1б (пл. бывшей кв. 22); Магазин «Гала» Ильича 1б-41,42,43,44; Сервисный центр «Домашний ремонт» Окунева 1а-1,2; магазин продукты «Минутка» Орджоникидзе 14 пом.1002; магазин «Батареечка» Орджоникидзе 19, кв. 1; салон красоты Патона 2 (бывш. кв. 39); светофорный объект (светоточка) Патона 7 (шк.№ 35); наружное освещение ТП-2001; наружное освещение ТП-2049; Гаражный бокс № 45 Патона; Здание гаража Тельмана

с 18.09.2022 23:00 по 20.09.2022 06:00 (2 раза по 15 минут для перевода нагрузки) Свердлова 21, 27, 42, 42а; наружное освещение от ТП-2030 Свердлова пересечение с ул. Тимирязева

с 18.09.2022 23:00 по 20.09.2022 07:00 (2 раза по 10 минут для перевода нагрузки) Ленинградский проспект 13; Окунева 18, 20, 22, 24, 28, 30, 32, 34, 40, 42; Трикотажников 1, 15, 2, 5, 7; Энтузиастов 1 Б, 2 а, 2а; Юности 10, 12а, 14, 21, 23, 25, 27, 29, 35, 37, 39, 39а, 8; реабилитационный центр и детское кафе Ленинградский проспект /ул. Окунева; Ленинградский проспект 24 — ул. Окунева, 40; Реклама Ленинградский проспект 28, м-н «Мегамарт»; Ленинградский проспект 31а (газон); Реклама Ленинградский проспект ул. Окунева; Установка катодной защиты Окунева район ж/д № 18; Ячейки Трикотажников (348 ячеек); Административно-бытовой корпус (гараж) Трикотажников КТП-4 тр. 88; Автосервис Трикотажников пром. зона; Гаражные боксы (36) Трикотажников промзона; Реклама Юности 45 (пр. Ленингр.); Установка катодной защиты Юности район ж/д № 23; наружное освещение ТРП-2004; Тепловая насосная станция № 27 Володарского; ГСК «Мебельщик» Трикотажников; Жилой дом садового участка № 32, расположенного на территории СТ «Домостроитель» Трикотажников; Коллективные сады (160 уч-в) Трикотажников

с 19.09.2022 09:00 по 19.09.2022 16:00 Гвардейская 42; Индивидуальная 17; Попова 20, 22, 24, 26

с 19.09.2022 09:00 по 19.09.2022 16:00 Гвардейская 44; Попова 16, 18, 26; парикмахерская Попова 16 кв. 16; МКД Попова 16/46; СКТ-075 Попова 16/46; магазин Попова 16/46; Магазин «Промтовары» Попова 16/46-24; гаражный бокс Попова в квартале 35

с 19.09.2022 09:00 по 19.09.2022 16:00 п. Висим: 9 Января 1А;

Большевистская 1, 10, 100, 101, 102, 105, 107, 11, 111, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 27-1, 29, 3, 30, 31, 32, 32А, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 7, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 8, 80, 81, 82, 83, 84, 9, 90, 91, 93, 94, 95, 97, 98, 99;

Карла Либкнехта 1, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 2, 20, 20А, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 58, 59, 6, 61, 62, 64, 65, 66, 68, 7, 70, 73, 74, 76, 84, 87, 9;

Красноармейская 1, 3;

Ленина 11А, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 33, 34, 34А, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 44, 46, 48, 5, 50, 52, 56, 58, 5а, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72;

Мамина-Сибиряка 11, 1А, 2, 2А, 2Б, 4, 5, 6, 7, 8 А, 9;

Октябрьская 1, 10, 101, 102, 107, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 27-2, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 5, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 7, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 8, 81, 82, 85, 87, 89, 9, 91, 93, 97, 99;

Первомайская 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 7, 74, 8, 9;

Розы Люксембург 1, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 1а, 2, 20, 23, 24, 25, 26-1, 27, 28, 3, 33, 35, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

Советская 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 58, 59, 60, 62, 63, 65, 66, 67, 70, 71, 73, 74 А, 75, 76, 77, 78;

Юбилейная, 1-2, 10, 11, 12, 19, 1Б, 2, 2А, 3, 4, 4Д, 5, 6 Б, 6А, 7А, 8, 8 Г; 8 Марта 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9; нежилое здание в северо-восточной части п. Висим; комплекс объектов на земельном участке северо-восточнее р. п. Висим; Скважина Большевистская 76скв; контора лесничества в п. Висим Ленина 5 оф. 23; Уличное освещение ТП-112 Мамина-Сибиряка Аллея Славы; светофорный объект Т7 Розы Люксембург в р-не дома 15; жилой дом Советская 68 п. Висим; жилой дом Юбилейная 2 кв. 1; жилой дом Юбилейная 2 кв. 2; жилой дом Юбилейная д. 1 кв. 1; жилой дом Юбилейная участок 5; АЗС п. Висим; Базовая станция п. Висим; гараж ТП-7; Уличное освещение ТП-106; Уличное освещение ТП-107; Уличное освещение ТП-108; Уличное освещение ТП-109; Администрация Ленина

с 19.09.2022 09:00 по 19.09.2022 16:00 п. Висим: Калинина 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26а, 28, 28А, 3, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 6, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 7, 8, 9;

Красноармейская 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 2, 20, 21, 24, 33, 35 А, 39, 4, 43, 45, 45А, 47, 5, 51, 53, 55, 57, 7, 8;

Ленина 20, 22, 22-2, 24, 26, 26-2, 28;

Первомайская 2, 4, 6;

8 Марта 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 28, 30, 33, 35, 37, 39;

индивидуальный жилой дом Красноармейская участок 9; базовая станция сотовой связи 8 Марта

с 19.09.2022 09:00 по 19.09.2022 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) Балакинская 103, 109;

Волочаевская 10-1, 10-2, 12-1, 12-2, 14-1, 14-2, 16, 4, 6-1, 6-2, 8-1;

Каховская 15;

Ленская 23, 25-1, 25-2, 27, 29, 31-1, 31-2, 33, 52-1, 52-2, 54, 56, 58-1, 58-2;

Дом Балакинская 101-1; Дом Балакинская 101-2; Дом Балакинская 105-1; Дом Балакинская 105-2; Дом Балакинская 107-1; Дом Балакинская 107-2; Дом Балакинская 111-1; жилое помещение Балакинская 111-2; Дом Балакинская 113-1; Дом Балакинская 113-2; жилой дом Волочаевская 8 (кв.2)

с 19.09.2022 09:00 по 19.09.2022 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) Балакинская 14, 16, 24, 3, 40, 42, 46, 5, 52, 52А, 52а, 56, 64 а, 64а, 7;

Гвардейская 53, 57, 59;

Землячки 12, 14, 16, 16а, 18, 20, 20а;

Красных Зорь 1, 12, 14, 3, 5;

Малышева 4, 4а;

Огнеупорная 60, 61а, 62, 64, 66/2, 68, 70, 72, 74, 75, 75а, 76, 77, 78, 80, 80/1, 82, 83, 84, 86;

Солнечная 5;

Хохрякова 14;

Черноморская 106, 108, 108а, 110, 112, 37, 39, 39-4, 39-6, 43, 45; Светофор Балакинская / Кр. Зорь; ТП-3854 Балакинская 14, 22, 24; Магазин Балакинская 5-27,28; Магазин «Хозтовары» Балакинская 7 кв. 2,3,4,14; гаражный бокс Балакинская в р-не дома 52; светофорный объект Гвардейская дет сад № 72; пункт учета расхода газа (ПУРГ) Красных Зорь в районе дома № 5; Гараж Черноморская 45/52

с 19.09.2022 09:00 по 23.09.2022 15:00 (ежедневно, с включением на ночь) Зимняя 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

Камская 2, 4, 6, 8;

Почтовая 12а, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32;

Почтовый проезд 1, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 3, 5, 7, 8, 9

с 19.09.2022 09:00 по 23.09.2022 16:00 (ежедневно, с включением на ночь) Баранчинская 1, 11, 12, 13, 14, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

Заречная 71, 73;

Кирпичная 52, 52а, 54, 56, 58, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73;

Луговая 51, 51а, 53, 55, 65;

Полярная 34, 36, 38, 40, 42, 44, 44а, 44б, 46, 48, 50, 52, 52а, 53, 54, 55, 56, 57, 57а, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68а, 68б, 69, 70, 70а, 70б, 71, 73, 75, 77, 79, 89, 91;

Тракторная 11, 12;

Дом Полярная 53 баня

с 19.09.2022 09:00 по 30.09.2022 17:00 (в рабочие дни, с включением на ночь) Гаева 121;

Декабристов 11, 12, 13, 14, 17, 17А, 18, 19, 1а, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25а, 25б, 26, 27, 29, 29а, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 41а, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 6, 60, 60а, 62, 64, 66, 68, 7, 70, 72, 74, 76, 78, 7а, 8, 80, 82, 84, 86, 86а, 88, 9, 90, 92;

Декабристов проезд 1, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

Доменная 100, 101, 102, 104, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 99;

Железорудная 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 32а, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 49 А, 49а, 5, 6, 7, 8, 9;

Ключевская 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

Лисогорская 114, 116, 118, 119, 120, 121, 121а, 122, 123, 124, 124а, 125, 126, 127, 128, 129, 131, 132, 133, 134, 134а, 135, 139; Носова 101, 102, 103, 104, 105, 106, 106а, 106б, 107, 108, 108а, 108б, 109, 110, 111, 112, 113, 113а, 115, 115а, 116, 117а, 118, 119, 120, 120а, 121, 121а, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 127а, 128, 130, 131, 132, 133, 134, 134а, 135, 136, 138, 140, 140а, 142, 142а, 144, 146, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 166а, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 190, 192, 194, 83, 91, 93, 95, 95Ж, 95а, 95б, 95в, 96, 97, 97а, 98, 99;

Радищева 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 17а, 18, 18а, 2, 20, 22, 2а, 4, 6, 8;

Союзная 1, 10, 10а, 11, 12, 13, 13а, 13б, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 19а, 1б, 2, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 28а, 2а, 3, 30, 31, 32, 33, 33 А, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39а, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45а, 45б, 46, 47, 48, 49, 5, 51, 53, 54, 55, 6, 7, 8, 9;

Торфяная 1, 10а, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 39, 4, 41, 5, 51, 53, 55, 57, 59, 6, 61, 63, 65, 67, 69, 7, 71, 73, 75, 77, 79, 8, 81, 83, 85, 87, 9;

Трудовая 100, 100а, 101, 102а, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 49а, 50, 51, 52, 53, 53а, 54, 55, 55а, 56, 57, 58, 59, 59а, 61, 62, 63, 63а, 64, 65, 66, 67-1, 67-2, 68, 69, 70, 71, 71а, 72, 73, 73 А, 73а, 73б, 74, 75, 76, 76а, 77а, 78, 80, 81, 82, 83, 83а, 84, 84а, 85, 86, 87, 88, 88а, 89, 90, 91, 92, 92б, 93, 93а, 94, 94а, 95, 96, 97, 98, 99;

Челюскинцев 100, 102, 104, 106, 106а, 108а, 110, 112, 112а, 114, 115, 115А, 116, 117, 117а, 119, 121, 123, 123а, 125, 125а, 127, 127а, 129, 131, 131А, 133б, 135, 137, 139, 94, 96, 96а, 98;

Штурмовая 29, 31, 31а, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 42а, 43, 43а, 44, 45, 46, 47, 47а, 48, 49, 50, 50а, 51, 51 Б, 51а, 52, 53, 54, 55, 56, 56а, 57, 57а, 58, 59, 59а, 60, 60а, 61, 61 Б, 61а, 62, 63, 63а, 64, 66, 67, 67а, 68, 68а, 69, 69В, 69а, 69б, 69г, 70, 70а, 70б, 71, 72, 73, 75, 75 А, 76, 77, 78, 79а, 80, 81, 82, 83, 83а, 84, 84а, 86, 88, 88б, 90, 92, 92а, 94, 94а; Гараж Декабристов 21гар; жилой дом Лисогорская участок 122 А; ШУО-0,4 кВ от ТРП-4036 Носова / Союзная; индивидуальный жилой дом Носова 115 Б; Дом Носова 152-1; Н/о ТП-4059 Союзная /Гаева (у лакокрасочного завода); Гараж Торфяная 27гар; Дом Трудовая 92а/1; Дом Трудовая 92а/2; Остановочный комплекс Челюскинцев /Декабристов; ПУ-4029А Н. О. Декабристов; ШУО-0,4 кВ от ТП-4070 Железорудная; Пост «Южный» (п. Голый Камень) Носова; временное ТП на период строительства Союзная; ЛЭП 10 кВ для электроснабжения тонского отвала Трудовая; ЛЭП-10 кВ ТП-10/0, 4 кВ для строительства объекта тонского отвала для производства строительного щебня Трудовая; Пост «Южный» Голый Камень

с 19.09.2022 09:00 по 30.09.2022 17:00 (в рабочие дни, с включением на ночь) Декабристов 17А;

Челюскинцев 100, 102, 104, 106, 106а, 108а, 110, 112, 112а, 114, 115, 115А, 116, 117, 117а, 119, 121, 123, 123а, 125, 125а, 127, 127а, 129, 131, 131А, 133б, 135, 137, 139, 94, 96, 96а, 98;

Остановочный комплекс Челюскинцев /Декабристов

с 19.09.2022 09:00 по 30.09.2022 17:00 (в рабочие дни, с включением на ночь) Лисогорская 102, 117, 77, 88, 91;

Носова 36, 38, 40, 44, 47, 49, 51, 52, 53а, 54, 55, 56, 57, 57а, 59-1, 59-2, 59/1, 59/2, 60, 60Б, 60а, 60б, 61, 62, 63, 63б, 65, 65А, 67, 69, 71, 73, 73-2, 75 А, 77, 77а, 77б, 79;

Тихий 2, 3;

Челюскинцев 107, 109, 109а, 111, 113, 48, 52, 54, 56, 58, 58а, 60, 64а, 66, 66а, 68, 69, 70, 71, 71-2, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81а, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 88а, 89, 89а, 90а, 91, 92, 92а, 93, 95а, 97, 97а;

индивидуальный жилой дом Носова 50 (этаж 1); Гараж Носова 59 гар; станция катодной защиты ПКЗ-АР-Т-З-У1 Голый Камень

с 19.09.2022 09:00 по 30.09.2022 17:00 (в рабочие дни, с включением на ночь) Носова 11, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 25 А, 26, 27 А, 28, 29, 29а, 31/2, 31а, 32, 33, 35, 35а, 37, 46, 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5, 7, 7а, 9;

Черноисточинское шоссе 16, 16А;

Гараж Носова 18 гараж; ШУО-0,4кВ от ТП-1058 Носова 23 (военкомат); гаражный бокс (строительство) Носова 32Агар; ШУО-0,4 кВ наружное освещение от ТП-1058А Носова; магазин непродовольственных товаров Черноисточинское шоссе

с 19.09.2022 09:30 по 19.09.2022 16:00 п. Черноисточинск: Бажова 26Б, 30Б, 32Б, 38а; Зеленая 28, 29, 30, 33, 35, 38, 39, 40, 41; Куйбышева 113, 117

с 19.09.2022 09:30 по 19.09.2022 16:00 (с перерывом электроснабжения на 2 часа) с. Сулём: Гагарина 1, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 1А, 1Б, 21, 22, 23, 24, 25А, 27/1, 29, 2а, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 42А, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49А, 50, 51, 51А, 51а, 54, 6, 7, 8, 9;

Зеленая 1, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8;

Ленина 10, 11, 14, 2, 3, 4, 4А, 6, 7, 7А;

Мира 1, 10, 11, 13, 13А, 14, 15, 15А, 16, 16 б, 16В, 17, 17А, 2, 3, 4, 5, 5Д, 6, 8, 8 А;

8 Марта 1, 10, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; ПУ-6120А с. Сулем

с 19.09.2022 10:00 по 19.09.2022 16:00 д. Усть-Утка: Заречная 11, 12, 13, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9; Октябрьская 10а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9А; Таксофон д. Баронская Заречная в районе жилого дома № 5

с 19.09.2022 10:00 по 19.09.2022 16:00 с. Покровское

с 19.09.2022 11:00 по 19.09.2022 16:00 п. Черноисточинск: Чапаева 22, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 42А, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 60А, 61, 62, 63, 64, 64А, 65, 66А, 67, 68, 69, 70, 79, 83, 85, 87, 89А, 89а, 89б, 93

с 19.09.2022 13:00 по 19.09.2022 16:00 Щорса 1, 1а, 4; ДК «Космос» Щорса; Заводоуправление 1000 экспоцентр Щорса; Наружное освещение ТП-2805 3 Интернационала

с 19.09.2022 13:30 по 19.09.2022 16:00 п. Черноисточинск: Ломоносова 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 130, 132, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98; скважина Ломоносова 96 скваж

с 19.09.2022 15:00 по 19.09.2022 16:30 п. Черноисточинск: Куйбышева 11-33, 8-42; Юбилейная 8

с 20.09.2022 08:00 по 20.09.2022 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) Аганичева 111, 120, 124, 126а, 128, 128а, 130, 132, 134, 136, 136а, 138, 142, 142а; Промышленный 11, 13, 5, 7, 9; Тагильская 24, 26, 28, 30-1, 30-2, 32-2, 34, 36-1, 36-3, 38, 48, 50, 50а, 52, 54, 58; Гаражи Промышленный

с 20.09.2022 08:00 по 20.09.2022 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) Гранитная 61-75, 42-60, 41-59; Висимская 21-28

с 20.09.2022 08:00 по 20.09.2022 20:00 Бурщиков 3, 3А, 4, 6; Городская 27, 29, 33/2; Евстюнинская 43, 47, 49, 49а, 53, 55, 77, 80, 80-А, 80-С, 86, 94; Кленовая 1, 1/3, 2, 3, 4, 5, 6; Напольная 2а, 82, 96; Проходчиков 1, 3, 5; В.Черемшанка 13б, 14б; Дом Городская 27/1огород; Дом Городская 27/2ог; Дом Городская 29/4ОГ; индивидуальный жилой дом Городская 31, кв. 1; Дом Городская 5огор; Дом Евстюнинская 73ОГО; Дом Кленовая 1/3-1; Гараж Кленовая 16а гар; Квартира Кленовая 5/7-2; Квартира Напольная 81/1огор; Дом Напольная 81А/огор; н/о ТП-школа

с 20.09.2022 09:00 по 20.09.2022 13:00 Орджоникидзе 10, 6, 8; Светофор Орджоникидзе — Свердлова

с 20.09.2022 09:00 по 20.09.2022 16:00 Балакинская 64а (ООО «ТагилТрансТерминал»); Пункт по страхованию ул. Балакинская 64а

с 20.09.2022 09:00 по 20.09.2022 16:00 Волгодонская 51, 52, 53, 54, 55, 57, 59, 60, 61, 62;

Енисейская 1, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 32, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

Красной Звезды 16;

Пермская 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29;

Перова 110, 112, 118, 120, 121, 123, 125;

Дом Перова 114-1; Дом Перова 114-2; Квартира Перова 116-1; Квартира Перова 116-2; шиномонтаж Перова 118-2; Рубеж контроля автоматической фиксации нарушений ПДД Перова 131-133

с 20.09.2022 09:00 по 20.09.2022 16:00 Попова 28, 30; Черноморская 15, 19

с 20.09.2022 09:00 по 20.09.2022 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) Азовская 11, 7, 7А, 9; Каспийская 2, 4, 6; Крымская 1, 11А, 11В, 11Г, 11б, 12, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Сенная 4, 5, 6, 7

с 20.09.2022 09:00 по 20.09.2022 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) Большая-Гальянская 140, 142, 144, 146, 148, 148а, 150, 150а, 152, 154, 154А, 156, 158, 158а, 162, 164, 165, 167, 168, 169, 171, 172а, 173, 173а, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 191, 193, 195, 197, 199, 201, 203, 205, 207, 209, 211;

Верескова 137, 141, 145, 147, 149, 149а, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 157, 157а, 158, 158а, 159, 160, 164, 168, 168А;

Дальневосточная 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 32;

Кирова 28-2;

Куйбышева 13, 19;

Новаторов 108, 108А, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 117, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 152, 152а, 153, 155, 157;

Пришвина 125, 127, 129, 131, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 143, 145, 150, 152, 154, 156, 158;

Совхозная 100, 102, 104, 106, 106А, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 79, 81, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99; Гараж Большая-Гальянская 173 гараж; Гараж Большая-Гальянская 211гар; Дом Верескова 148-1; Дом Верескова 148-2; ШУО-0,4кВ от ТП-4038 Дальневосточная /Б. Гальянская; жилой дом Дальневосточная участок 24 А; нежилое здание Куйбышева район ж. д. № 19; ШУО-0,4 кВ наружное освещение от ТП-4038 Большая-Гальянская; ПУ-4153 Н. О. Совхозная

с 20.09.2022 09:00 по 20.09.2022 16:00 (с перерывом электроснабжения на 2 часа) Московская 21; Шмидта 17а

с 20.09.2022 09:00 по 21.09.2022 16:00 (ежедневно, с включением на ночь) п. Черноисточинск: СНТ «Березовая роща», ООО «РСУ 3» (база отдыха «Лесная поляна»), ОАО «УКБТМ»

с 20.09.2022 09:30 по 20.09.2022 10:30 п. Висим: Первомайская 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 7, 74, 8, 9

с 20.09.2022 09:30 по 20.09.2022 16:30 п. Черноисточинск: Первомайская 150-154, 161-165, Летняя насосная

с 20.09.2022 13:00 по 20.09.2022 17:00 Ермака 17, 17., 19, 19., 19а, 19а., 21, 21., 23, 23., 25, 25.; Известковая 9; КНС № 4 Ермака; Станция катодной защиты Известковая

с 20.09.2022 14:00 по 20.09.2022 15:00 п. Еква: Береговая 1, 2, 4; Зеленая 2; Новая 1; Центральная 10, 16, 2, 20, 24, 6-1, 8; базовая станция сотовой связи Центральная п. Еква

с 20.09.2022 23:00 по 21.09.2022 23:50 (2 раза по 15 минут для перевода нагрузки) Карла Либкнехта 35, 37

с 20.09.2022 23:00 по 22.09.2022 06:00 (2 раза по 10 минут для перевода нагрузки) Окунева 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 40, 42; Энтузиастов 2а, 2б; Юности 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 35, 37, 39, 39а; реабилитационный центр и детское кафе Ленинградский проспект /ул. Окунева

с 20.09.2022 23:00 по 22.09.2022 07:00 (2 раза по 10 минут для перевода нагрузки) Вагоностроителей 10; Ильича 39, 41; Тельмана 54, 54а; Тимирязева 29, 31, 35, 37, 39, 43, 45, 54 а; нежилое помещение Ильича 41 этаж № 1

с 21.09.2022 08:00 по 21.09.2022 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) Красногвардейская 36, 40а, 42, 44, 46; Кулибина 11, 13, 9; АЗС № 3 Красногвардейская

с 21.09.2022 08:00 по 21.09.2022 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) Чехова 7-31, 6-32; Путейская 13; Кулибина 49-55; Менделеева 22/49

с 21.09.2022 09:00 по 21.09.2022 14:00 Алмазная 1, 11, 13, 15, 17, 3, 9;

Висимская 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

Голокаменская 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 34а, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 43, 47, 49, 5, 51, 53, 55, 6, 7, 8, 9;

Гранитная 1, ½, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 2, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39А, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 63, 65, 67, 69, 7, 71, 73, 75, 8, 9;

Каменная 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 7, 9;

Малахитовая 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 21, 25, 27, 29, 3, 35, 37, 39, 4, 41, 43, 45, 47, 49, 5, 6, 7, 8, 9;

Малая 11, 13, 15, 2, 3, 5;

Низовая 1, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

Носова 100, 100., 135А, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173, 196А, 196Б, 198, 200, 202, 204, 206, 208, 210, 212;

Радиальная 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

Родниковая 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49А, 5, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 64, 7, 9;

Трудовая 110; Голый Камень .; ВЛ-6кВ для электроснабжения садоводческого товарищества р-он р. Леба, Пригор. р-на; Гараж Малахитовая 14гар; Повысит.насосная станция № 28 Носова в районе здания № 194Б; нежилое здание (магазин в СНТ № 15) (НЕТ) СНТ № 15; шкаф управления н. о. от ТП-4528 Свердловская область, г. Н-Тагил, западный подъезд от км 139+970 а/д г. Екатеринбург-Н-Тагил-Серов; сооружение связи (многофункциональная опора) Малая; газорегуляторный пункт ГРПБ-40 Носова; ШУО-0,4кВ от ТП-1527 Голый Камень

с 21.09.2022 09:00 по 21.09.2022 16:00 Балакинская 57, 59А, 61; АГЗС Балакинская; базовая станция сотовой связи «Балакинская NEW» Балакинская

с 21.09.2022 09:00 по 21.09.2022 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) Гайдара 112, 114, 116, 118, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 133, 133А, 135;

Салтыкова-Щедрина 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76;

Круговая 132, 134, 136, 138, 140, 142

с 21.09.2022 09:00 по 21.09.2022 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) Глеба Успенского 28, 30, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 63, 65;

Дружбы 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49;

Радистов проезд 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36; Свердлова 70, 79, 81, 83; Гараж Глеба Успенского 65 (гар.)

с 21.09.2022 09:00 по 21.09.2022 16:00 (с перерывом электроснабжения на 2 часа) Горняка 10; Московская 19

с 21.09.2022 09:00 по 21.09.2022 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) Западная 10а, 1а, 6; Лебяжстрой 7; Гараж (в районе Новой Лебяжки); Гаражи Все; Гаражи Береговая-Краснокаменская; Гаражи (около Букатино) Ермака; Гаражи Лебяжстрой

с 21.09.2022 09:00 по 21.09.2022 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) Исинская 2в; Охотников 51; Ушинского 22, 24, 26, 27, 27а, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59

с 21.09.2022 09:00 по 21.09.2022 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) Локомотивная 15-41, 34-60; Дальняя 43, 60

с 21.09.2022 09:00 по 21.09.2022 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) с. Покровское: Школьная 3, 8; Черниговская 1"б", 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 30, 32, 34, 36, 4, 5, 5аа, 6, 6 А, 7, 8, 9; Советская (Покровка) 26, 28, 30, 34, 38

с 21.09.2022 10:00 по 21.09.2022 13:00 Копровая 1, 3, 5, 7, 9;

Огнеупорная 10, 11, 12, 16, 18, 19, 2, 2-А, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 54, 8;

Черноморская 12, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 28, 30, 32; Чернышевского 27; Дом Огнеупорная 23/12; Дом Огнеупорная 25/11; Дом Огнеупорная 37/42

с 21.09.2022 13:00 по 21.09.2022 15:00 Мраморная 45, 47, 49, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73;

Перова 101, 39, 40а, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 62, 64, 66, 69, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 97, 99;

Рабкоров 38, 59, 61, 63;

Рудничная 35, 37, 68, 70, 72;

Ярославская 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 72, 74, 76, 78, 80

с 21.09.2022 14:00 по 21.09.2022 16:00 Серная 1, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 19а, 1а, 1б, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 3, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 67А, 69, 9, 9а; садовый дом СНТ «Горняк-1» Рудника им. III Интернационала Новая участок 11

с 21.09.2022 23:00 по 22.09.2022 23:50 (2 раза по 15 минут для перевода нагрузки) Карла Либкнехта 35, 37

с 22.09.2022 08:00 по 22.09.2022 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) 2-я Апрельская 10, 11, 2а, 4, 5, 6, 7, 9; Майская 11, 12, 13, 1А, 3, 5, 7

с 22.09.2022 08:00 по 22.09.2022 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) Декабрьская 35, 37

с 22.09.2022 08:00 по 22.09.2022 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) Декабрьская 37; Заречная 101, 103, 107, 108, 109, 110, 112, 114, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122А, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 95, 97, 99; Квартира Заречная 115/1; Жилой дом Заречная 115/2

с 22.09.2022 08:00 по 22.09.2022 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) Кирпичная 53, 55, 57, 59; Осенняя 1, 10, 11, 12, 12а, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 4, 5, 6, 8; Свободы 10; Гараж Осенняя 12 гараж

с 22.09.2022 08:00 по 22.09.2022 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) Некрасова 41-49

с 22.09.2022 09:00 по 07.10.2022 16:00 (ежедневно, с включением на ночь) Гаева 121; Декабристов 39, 41, 41а, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 86а, 88, 90, 92; Союзная 41, 54; Торфяная 12, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 28, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87

с 22.09.2022 09:00 по 22.09.2022 16:00 Шевченко 2, 4, в ТП; КЛ-0,22кВ для электроснабжения поста видеонаблюдения Шевченко в районе жилого дома № 19; ГЭК «Черемушкины горки» Шевченко

с 22.09.2022 09:00 по 22.09.2022 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) Ангарская 2; Байдукова 10, 11, 17, 6, 7, 8а; Всеобуча 3, 4, 5; Джамбула 8; Магистральная 1, 3; Жилые дома Всеобуча 3,4,5; ПУ-ЛЭП 0,4 кВ наружного освещения ТП-2500 1-я Линия, ул. Байдукова; Наружное освещение ТП-2552; пункт охраны плотины на р. М. Кушва; БССС «Ангарская-2» Байдукова

с 22.09.2022 09:00 по 22.09.2022 16:00 (с перерывом электроснабжения на 2 часа) Горняка 10; Сланцевая 56

с 22.09.2022 09:00 по 22.09.2022 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) Грузчиков 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Керамиков 35, 37, 37б, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57; Шамотная 10, 11, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Шаумяна 31, 31 а, 33, 35, 37, 38, 40, 42, 44, 46; частный жилой дом Хохрякова 37/Грузчиков, 2

с 22.09.2022 09:00 по 22.09.2022 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) Зимняя 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Камская 2, 4, 6, 8; Почтовая 12а, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32; Почтовый проезд 1, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 3, 5, 7, 8, 9

с 22.09.2022 09:30 по 22.09.2022 16:00 Большая-Гальянская 227, 231;

Бригадная 175а, 177, 179, 179а, 181, 181а, 181б, 183, 185, 187, 189, 189А, 191а, 191б, 193, 195, 197, 199, 201, 203, 204, 206, 208, 210, 211, 212, 213, 214, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 226;

Гаева 100, 101, 101а, 102, 103, 103а, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 114а, 115, 116, 117, 118, 119, 119а, 120, 121, 122, 124, 124а, 126, 128, 41, 49, 53, 53а, 55, 57, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 68, 70, 70а, 71, 71а, 72, 72а, 73а, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 82А, 82а, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 94а, 95, 96, 96а, 96б, 97, 98, 99;

Декабристов 11, 12, 13, 14, 17, 17А, 18, 19, 1а, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25а, 25б, 26, 27, 29, 29а, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 41а, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 6, 60, 60а, 62, 64, 66, 68, 7, 70, 72, 74, 76, 78, 7а, 8, 80, 82, 84, 86, 86а, 88, 9, 90, 92;

Декабристов проезд 1, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

Доменная 100, 101, 102, 104, 35, 37, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62а, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 70а, 71, 72-1, 72-2, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 99;

Железорудная 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 32, 32а, 33, 34, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

Ключевская 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

Коммуны 100, 101, 102, 104, 105, 106, 106а, 107, 107а, 108, 109, 110, 111, 111а, 112, 113, 114, 115, 115а, 116, 117, 117а, 118, 118а, 119, 120, 120а, 122, 122а, 123а, 124а, 125, 125а, 126, 127, 127а, 129, 129а, 130, 130а, 132, 133, 134, 135, 137а, 138, 139, 139а, 140, 141, 142, 143, 143а, 143б, 143в, 144, 145, 145а, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 162, 164, 166, 94, 96а, 98, 98а, 99;

Лисогорская 100, 102, 102а, 103, 104, 105а, 106, 107, 108, 109, 110, 110А, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 117а, 118, 119, 120, 121, 121а, 122, 123, 124, 124а, 125, 126, 127, 128, 129, 131, 132, 133, 134, 134а, 135, 139, 47, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 74а, 75, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 84а, 85, 86, 86а, 87, 88, 89, 90а, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98-2, 98а, 99;

Малая Гальянская 130, 132;

Носова 101, 102, 103, 104, 105, 106, 106а, 106б, 107, 108, 108а, 108б, 109, 110, 111, 112, 113, 113а, 115, 115а, 116, 117а, 118, 119, 120, 120а, 121, 121а, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 127а, 128, 130, 131, 132, 133, 134, 134а, 135, 136, 138, 140, 140а, 142, 142а, 144, 146, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 166а, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 190, 192, 194, 36, 38, 40, 42а, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53а, 54, 55, 56, 57, 57а, 59-1, 59-2, 59/1, 59/2, 60, 60Б, 60а, 60б, 61, 62, 63, 63б, 65, 65А, 67, 69, 71, 73, 73-2, 75, 75 А, 77, 77а, 77б, 79, 83, 91, 93, 95, 95Ж, 95а, 95б, 95в, 96, 97, 97а, 98, 99;

Павлика Морозова 101, 21, 25, 26, 26а, 26б, 27, 28, 28 А, 28б, 29, 30, 30а, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 99;

Радищева 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 17а, 18, 18а, 2, 20, 22, 2а, 4, 6, 8;

Рябиновая 101, 103, 105, 107, 109, 116, 118, 120, 122, 124, 99;

Соревнования 104, 106, 108, 110, 112а, 113, 116а, 116б, 118, 120, 123а, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139;

Союзная 1, 10, 10а, 11, 12, 13, 13а, 13б, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 19а, 1б, 2, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 28а, 2а, 3, 30, 31, 32, 33, 33 А, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39а, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45а, 45б, 46, 47, 48, 49, 5, 51, 53, 54, 55, 6, 7, 8, 9;

Тихий 11, 2, 3, 7, 9, 9а;

Торфяная 1, 10а, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 39, 4, 41, 5, 51, 53, 55, 57, 59, 6, 61, 63, 65, 67, 69, 7, 71, 73, 75, 77, 79, 8, 81, 83, 85, 87, 9;

Челюскинцев 100, 101, 102, 103, 104, 106, 106а, 107, 108а, 109, 109а, 110, 111, 112, 112а, 113, 114, 115, 115А, 116, 117, 117а, 119, 121, 123, 123а, 125, 125а, 127, 127а, 129, 131, 131А, 133б, 135, 137, 139, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 58а, 60, 62, 64, 64а, 66, 66а, 68, 69, 70, 71, 71-2, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81а, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 88а, 89, 89а, 90, 90а, 91, 92, 92а, 93, 94, 95, 95а, 96, 96а, 97, 97а, 98, 99;

Штурмовая 29, 31, 31а, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 42а, 43, 43а, 44, 45, 46, 47, 47а, 48, 49, 50, 50а, 51, 51 Б, 51а, 52, 53, 54, 55, 56, 56а, 57, 57а, 58, 59, 59а, 60, 60а, 61, 61 Б, 61а, 62, 63, 63а, 64, 66, 67, 67а, 68, 68а, 69, 69В, 69а, 69б, 69г, 70, 70а, 70б, 71, 72, 73, 75, 75 А, 76, 77, 78, 79а, 80, 81, 82, 83, 83а, 84, 84а, 86, 88, 88б, 90, 92, 92а, 94, 94а;

Запрудный 34; Гараж Декабристов 21гар; Дом Коммуны 111-1; Н/о ТП-4035 Коммуны 52/Соревнования; магазин продовольственных товаров Коммуны район жилого дома № 127; Н/о ТП-4032 Лисогорская /пер. Тихий; жилой дом Лисогорская участок 122 А; ШУО-0,4 кВ от ТРП-4036 Носова / Союзная; индивидуальный жилой дом Носова 115 Б; Дом Носова 152-1; индивидуальный жилой дом Носова 50 (этаж 1); Гараж Носова 59 гар; Н/о ТП-4059 Союзная /Гаева (у лакокрасочного завода); Н/о ТП-4051 Тихий /Гаева; Гараж Торфяная 27гар; Остановочный комплекс Челюскинцев /Декабристов; светофорный объект типа Т7 Черноисточинское шоссе /ул.Коммуны; ПУ-4029А Н. О. Декабристов; Дом Доменная; ШУО-0,4 кВ от ТП-4070 Железорудная; Опора Лисогорская; Пост «Южный» (п. Голый Камень) Носова; временное ТП на период строительства Союзная; ЛЭП 10 кВ для электроснабжения тонского отвала Трудовая; ЛЭП-10 кВ ТП-10/0, 4 кВ для строительства объекта тонского отвала для производства строительного щебня Трудовая; Пост «Южный» Голый Камень; станция катодной защиты ПКЗ-АР-Т-З-У1 Голый Камень

с 22.09.2022 09:30 по 22.09.2022 16:00 Гаева 65, 70, 70а, 71, 71а, 72, 72а, 73а, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 82А, 82а, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 94а, 96, 96а, 96б, 98; Коммуны 116, 99; Павлика Морозова 51; Тихий 9а

с 22.09.2022 10:00 по 22.09.2022 12:00 Алтайская 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 130, 132, 138, 140, 148;

Калужская 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 136, 138, 140, 153, 155, 156, 158, 97, 99;

Киевская 101, 103, 105, 105А, 107, 107А, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 141, 143, 145, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99;

Урожайная 107, 109, 111, 113, 115, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 133а, 134, 136, 137, 138, 139, 143, 145, 147, 149, 160;

ПУ-ЛЭП 0,4 кВ наружного освещения ТП--2037 Алтайская -Киевская; светофорный объект ПВУ Алтайская /пер. Оплетина; жилой дом Урожайная 118 А

с 22.09.2022 10:00 по 22.09.2022 16:00 п. Висим: Дзержинского 1, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 2А, 2Б, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 9А;

Заречная 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8;

Калинина 1, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 26, 28, 3, 4, 5, 6, 8, 9;

Карла Либкнехта 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 21, 23, 25, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

Комсомольская 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 25, 25А, 3, 31 А, 32, 33, 35, 37, 38, 4, 7а, 8;

Красноармейская 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1А, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 31, 4, 5, 6, 7, 8;

Крупской 10, 12, 16, 17, 18, 18А, 19, 2, 20, 23, 24, 27, 29, 3, 31, 33, 4, 6, 8;

Ленина, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18А, 19, 2, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 29, 2А, 3, 30, 31, 32, 33А, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49А, 5, 50, 51, 53, 55, 55А, 55Б, 57, 6, 7, 72, 74, 76, 78, 8, 80, 82;

Малая 1, 2, 4;

Мира 1, 1 А, 10, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 24, 26, 3-1, 3-2, 4, 5, 7, 9;

Окраинная 10, 12;

Октябрьская 1, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 21, 23, 24, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 4, 40, 41, 43, 45, 5, 6, 8, 9;

Первомайская 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9;

Пушкина 1, 11, 12, 13, 2, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 8А;

Розы Люксембург 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1А, 1Б, 2, 2 А, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 2в, 30, 31, 32, 33, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 44 А, 5, 6, 7, 8, 9;

Советская 0, 1, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 39, 4, 40, 41, 44, 46, 47, 48, 49, 5, 50 А, 51, 53, 54, 6, 7, 8, 9;

Фрунзе 1, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27А, 28, 29, 2А, 30, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51а, 54, 58, 58А, 7, 9;

Рабоче-Крестьянская 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 7, 8;

Пионерская 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 22, 24, 3, 5, 5А, 6, 6А, 7, 8, 9; 8

Марта 1, 11, 12, 13, 13А, 14, 15А, 17, 18, 19, 1А, 2, 20, 21, 21А, 22, 23, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 9а;

Пролетарская 1, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 1А, 2, 2 Л, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 2А, 2В, 3, 30, 33, 35, 37, 39, 4, 41, 43, 45, 47, 6, 8, 8А, 9; Фельдшерско-акушерский пункт в п.Висимо-Уткинск Дзержинского в районе д. 2 В; ЛЭП-10кВ, ТП-144 наружное освещение Комсомольская п. Висимо-Уткинск; Скважина Советская 23скв; Скважина Фрунзе 20 скв.; Дом Пролетарская 1а кв. 1; Дом Пролетарская 9 кв. 3; светофорный объект, освещение пешеходного перехода а/д г. Нижний Тагил-п.В-Уткинск — д. У-Утка км 61+416; Наружное освещение п. Висимо-Уткинск Карла Либкнехта; Филиал СБ232/ 0166 п.В-Уткинск Ленина; Наружное освещение п.Висимо-Уткинск Фрунзе

с 22.09.2022 13:30 по 22.09.2022 14:30 Рябиновая 5; Сиреневый бульвар 51; Малиновая 1, 12, 3, 4, 8

с 22.09.2022 15:00 по 22.09.2022 16:00 Березовая 63, 65; Боровая 14, 20, 9; Кедровая 19, 21, 23, 25, 31; Коксовая 28, 30, 32, 34, 36, 37, 38, 41, 42, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 56; Проезжая 44, 54, 54А, 58; Самолетная 10, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Сульфатная 15, 17, 21, 3, 5

с 22.09.2022 15:00 по 22.09.2022 16:00 Верескова 51, 53, 55, 57, 59, 61А, 63/1, 63/2, 65, 67, 69, 71, 75, 79, 81, 83, 85, 87; Новаторов 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59; Скважина Новаторов 50/скваж

с 22.09.2022 15:00 по 22.09.2022 17:00 Бауманская 28-36, 46-50, 13-19; Проходчиков 32-46, 52-64, 35-47, 53-63; Полуденская 3, 14-22, 26

с 22.09.2022 22:00 по 23.09.2022 23:50 (2 раза по 15 минут для перевода нагрузки) Черноисточинское шоссе 24, 28; сеть наружного освещения Черноисточинское шоссе — Гаева; 9-ти этажный жилой дом Черноисточинское шоссе 26 корп.3; жилой дом Черноисточинское шоссе 26 корпус 1

с 22.09.2022 23:00 по 24.09.2022 07:00 (2 раза по 10 минут для перевода нагрузки) Зари 30, 32

с 23.09.2022 09:00 по 23.09.2022 12:00 нежилое помещение Строителей проспект 29 корпус 1

с 23.09.2022 09:00 по 23.09.2022 13:00 Муринская 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 19, 19-2, 1а, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 3 Б, 31, 33, 33а, 35, 3а, 4, 5, 5 Б, 5А, 5а, 6, 8, 9, 9а;

Проселочная 16 А, 18а;

1 Фотеево 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 19, 20, 21, 24, 24а, 25, 26, 26а, 27, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 6а, 7а, 8, 9; Черноисточинское шоссе 74, 74 А, 84; Раздельная 9; Раздольный пер. 8; Белогорская 30 А, 34, 37 А; ШУО-0,4 кВ от ТП-4023 Горбуновская Проселочная-Муринская; ВЛ-10кВ, ТП-6/0,4кВ для электроснабжения ТК «Лента» Уральский /Октябрьский; ЛЭП-10кВ, СТП-100кВА для электроснабжения рекламной конструкции Уральский пр. /Октябрьский пр.; ВРУ-0,4 опоры двойного назначения Уральский пр. в районе д. 83А; индивидуальный жилой дом Урочище «Нива» участок 248; База на г. Паленая; База отдыха «Высотник» (р-н г. Паленая); База отдыха «Высотник» Все; пос. Горбуново КНС№ 24 Проселочная; Н/о ТП-4030 1 Фотеево; КНС № 31 Горбуново; Насосная «Горбуново» Горбуново; КНС № 23 Запрудный; Станция катодной защиты (на мкр. «Александровский») Мкр «Александровский»; щит для электроснабжения строительного вагончика для строительства мостового перехода Свердловское шоссе; магазин Белогорская; базовая станция сотовой связи Смелянского

с 23.09.2022 09:00 по 23.09.2022 16:00 Балакинская 100, 102, 103, 104, 106, 108, 109, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 128, 130, 132, 134, 136, 140, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92;

Братьев Худояровых 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 4, 41, 45, 5, 6, 7, 8, 9;

Брусничная 28;

Вересовая 19, 19б, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 36;

Вишневая 47, 49, 49-1, 51, 53, 55, 57, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79/2, 81, 83-1, 83-2;

Волгодонская 1, 10, 100, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1а, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 39, 3а, 4, 41, 43, 45, 47, 49, 5, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 7, 8, 9, 95, 96, 97, 98;

Волочаевская 10-1, 10-2, 12-1, 12-2, 14-1, 14-2, 16, 2, 4, 6-1, 6-2, 8-1;

Голубая 12, 14, 16, 18, 20, 20а, 22, 25, 25 А, 27, 27а, 29, 29А;

Долинная 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 3, 30, 34, 36, 37, 38, 39, 4, 41, 42, 43, 45, 47, 49, 5, 51, 53, 55, 57, 59, 6, 61, 65, 7, 73, 75, 77, 8, 9;

Енисейская 1, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 32, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

Жданова 18;

Забойщиков 15, 15а, 17, 19, 21, 21а, 23, 25, 27, 28, 28а, 29, 31;

Карпинского 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 7а, 8;

Каховская 1, 1-2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 6-1, 7, 8, 9;

Красной Звезды 16, 18, 20, 21, 21а, 23, 25, 27, 31, 31А;

Ленская 23, 25-1, 25-2, 27, 29, 31-1, 31-2, 33, 52-1, 52-2, 54, 56, 58-1, 58-2, 64, 66, 72, 78, 82;

Лермонтова 26, 3, 3-1, 6;

Мраморная 75;

Мурманская 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 46, 5, 50, 6, 7, 8, 9;

Отечественная 11, 13, 15, 17, 19, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 5, 7, 9;

Пермская 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29;

Перова 100, 102, 104, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 115, 117, 118, 120, 121, 123, 125, 131, 133, 135, 153, 155, 27, 29, 31, 33, 37, 45, 47, 65, 71, 73, 94, 96, 98;

Рабкоров 16, 18, 20, 22, 24, 30, 32, 34, 36, 45-1, 45-2, 47-1, 47-2, 51, 53, 55;

Равенства 1, 10, 11, 12, 13, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 30, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

Ракетная 37;

Рудничная 29, 36, 36-1, 42, 46, 48, 50, 52, 58, 60, 62, 64;

Софьи Ковалевской 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Дом Балакинская 101-1; Дом Балакинская 101-2; Дом Балакинская 105-1; Дом Балакинская 105-2; Дом Балакинская 107-1; Дом Балакинская 107-2; Дом Балакинская 111-1; жилое помещение Балакинская 111-2; Дом Балакинская 113-1; Дом Балакинская 113-2; ШУО-0,4кВ от ТП-3614 Вишневая -Балакинская-Каховская--Волочаевская; жилой дом Волочаевская 8 (кв.2); Дом Долинная 29/68; жилой дом Лермонтова участок 16; ШУО-0,4кВ от ТП-3857А Пермская — Ленская; ШУО-0,4кВ от ТП-3858 Перова -Братьев Х удояровых; ПУ-3639 н. о. Перова -Голубая; Дом Перова 114-1; Дом Перова 114-2; Квартира Перова 116-1; Квартира Перова 116-2; шиномонтаж Перова 118-2; Рубеж контроля автоматической фиусации нарушений ПДД Перова 131-133; ШУО-0,4 кВ от ТП-3808 Рабкоров -Рудничная- Волгоградская; ТП-3859

с 23.09.2022 09:00 по 23.09.2022 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) Горняка 10, 1а; Московская 19, 21; Сланцевая 22, 24, 26, 28, 32, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 56; Шмидта 16а, 17, 17а, 18; нежилое помещение Ульяновская /ул. Сланцевая; ТП-3815; ТП-3826 (ШР-11)

с 23.09.2022 09:00 по 23.09.2022 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) Черноисточинское шоссе 68, 70Д; Автомастерская Черноисточинское шоссе (боксы № 235,258,259 в ГЭК «Карьерный»); объекты автосервиса Черноисточинское шоссе -пр.Октябрьский; ветеринарный центр Черноисточинское шоссе 68 строение 3; Дилерский центр «Тойота» Черноисточинское шоссе 74 стр. 3; блок гаражных боксов Черноисточинское шоссе в коммунально-складской зоне; Гаражные боксы Черноисточинское шоссе за ГСК «Карьерный»; гаражный бокс Черноисточинское шоссе р-он ГЭК «Карьерный»; АГЗС № 2 Черноисточинское шоссе; АЗС № 6 Черноисточинское шоссе; Овощехранилище № 2 Черноисточинское шоссе; автопаркинг Черноисточинское шоссе; автомоечный комплекс Черноисточинское шоссе; нежилое здание Черноисточинское шоссе; Производственная база Черноисточинское шоссе; строительство нежилого здания Черноисточинское шоссе

с 23.09.2022 09:30 по 23.09.2022 10:30 Коммуны 100, 101, 102, 104, 105, 106, 106а, 107, 107а, 108, 109, 110, 111, 111а, 112, 113, 114, 115, 115а, 94, 96а, 98, 98а, 99;

Павлика Морозова 21, 25, 26, 26а, 26б, 27, 28, 28 А, 28б, 29, 30, 30а, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 55, 57, 59

Соревнования 104, 106, 108, 110, 112а, 113; Тихий 11; Дом Коммуны 111-1; светофорный объект типа Т7 Черноисточинское шоссе /ул. Коммуны

с 23.09.2022 09:30 по 23.09.2022 16:00 Лисогорская 102, 117, 77, 88, 91;

Носова 36, 38, 40, 44, 47, 49, 51, 52, 53а, 54, 55, 56, 57, 57а, 59-1, 59-2, 59/1, 59/2, 60, 60а, 60б, 61, 63, 63б, 65, 65А, 67, 69, 71, 73, 73-2, 75 А, 77, 77а, 77б;

Тихий 2, 3;

Челюскинцев 48, 52, 54, 56, 58, 58а, 60, 64а, 66, 66а, 68, 70, 72, 74, 76; индивидуальный жилой дом Носова 50 (этаж 1); Гараж Носова 59

с 23.09.2022 10:00 по 23.09.2022 15:00 п. Висимо-Уткинск: Дзержинского 1, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 2А, 2Б, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 9А;

Карла Либкнехта 2, 4, 6;

Красноармейская 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1А, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 31, 4, 5, 6, 7, 8;

Фельдшерско-акушерский пункт в п. Висимо-Уткинск Дзержинского в районе д. 2 В

с 23.09.2022 11:00 по 23.09.2022 12:00 Надеждинская 10, 12, 14, 16, 20, 22, 23, 25, 26, 28, 30, 33, 34, 37;

Семейная 14, 18, 25, 27, 29, 35, 37, 39;

Отрадная 1, 10, 12, 16, 18, 28;

Преображенский 2, 8

с 23.09.2022 13:15 по 23.09.2022 16:00 Крайняя 33, 37, 39, 40, 41, 42, 45, 46, 48, 49, 51, 52, 54, 56, 60, 62, 64

с 23.09.2022 14:30 по 23.09.2022 15:30 Раздельная 7; I Проезд 12, 14, 18, 2, 2А, 4, 6, 8; Белогорская 31, 31а, 32, 32А, 33, 33а, 35 А, 36 А, 39, 39А, 40, 40А, 42а; ГРП (мкр «Запрудный») Запрудный 1-й проезд, район дома 14а; строительство магазина Белогорская

с 23.09.2022 21:00 по 23.09.2022 23:50 Носова 80, 83, 86; Радищева 3, 5; светофорный объект Т7 Радищева 3 (МБОУ СОШ № 48); газорегуляторный пункт ГРПБ-38 Радищева

с 25.09.2022 23:00 по 27.09.2022 07:00 (2 раза по 10 минут для перевода нагрузки) Алтайская 192;

Ежовая 1, 11, 13, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 20а, 21, 22, 22а, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 3, 30, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 5, 7, 9;

Калужская 157, 159, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 169, 170, 171, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 186, 188, 190, 192, 192а;

Киевская 147, 147А, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173, 175, 177, 179, 179г, 183, 195; Урожайная 212; Туманная 1; автопаркинг Алтайская в районе жилого дома № 192; строительная площадка жилого дома Алтайская стр. № 4; Автостоянка Киевская (р-н дамбы р. Ежовая); БССС «МЖК стоянка-2» Киевская Ежовая; нестационарный торговый объект Киевская между домами 179 и 195; ПУ-2032 Н. О. Круговая -Киевская

с 26.09.2022 09:00 по 08.10.2022 17:00 (в рабочие дни, с включением на ночь) Лисогорская 102, 117, 77, 88, 91;

Носова 36, 38, 40, 44, 47, 49, 51, 52, 53а, 54, 55, 56, 57, 57а, 59-1, 59-2, 59/1, 59/2, 60, 60Б, 60а, 60б, 61, 62, 63, 63б, 65, 65А, 67, 69, 71, 73, 73-2, 75 А, 77, 77а, 77б, 79;

Тихий 2, 3;

Челюскинцев 107, 109, 109а, 111, 113, 48, 52, 54, 56, 58, 58а, 60, 64а, 66, 66а, 68, 69, 70, 71, 71-2, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81а, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 88а, 89, 89а, 90а, 91, 92, 92а, 93, 95а, 97, 97а; индивидуальный жилой дом Носова 50 (этаж 1); Гараж Носова 59 гар; станция катодной защиты ПКЗ-АР-Т-З-У1 Голый Камень

с 26.09.2022 09:00 по 26.09.2022 13:00 Ватутина 3б, 50, 52, 54; Тимирязева 11, 13, 19, 3, 5, 5 аа, 7, 9, 9 аа; Чайковского 10; Дом Крупской 55 аа; Дом Тимирязева 11 аа; Гаражи (400 шт.) Чайковского /Ватутина; наружное освещение ТП-2213; Гаражи (67 боксов) Правды

с 26.09.2022 09:00 по 26.09.2022 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) Геологов 71, 73-1, 73-2, 75-1, 75-2, 77-1, 77-2, 79, 80-1, 80-2, 82; Гараж Геологов 71

с 26.09.2022 09:00 по 26.09.2022 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) Краснознаменная 136, 71, 71а, 71б, 73; производственно-складское здание Краснознаменная 73, строение 2; магазин Кушвинский тракт в районе АЗС; н/о ТП-1412

с 26.09.2022 09:00 по 26.09.2022 17:00 Носова 11, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 25 А, 26, 27 А, 28, 29, 29а, 31/2, 31а, 32, 33, 35, 35а, 37, 46, 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5, 7, 7а, 9; Черноисточинское шоссе 16, 16А; Гараж Носова 18 гараж; ШУО-0,4кВ от ТП-1058 Носова 23 (военкомат); гаражный бокс (строительство) Носова 32Агар; ШУО-0,4 кВ наружное освещение от ТП-1058А Носова; магазин непродовольственных товаров Черноисточинское шоссе

с 26.09.2022 09:00 по 30.09.2022 16:00 (ежедневно, с включением на ночь) Алтайская 118, 120, 122, 124, 126, 130, 132, 148;

Калужская 103, 121, 125, 129, 131, 132, 133, 134, 136, 140, 155, 97;

Урожайная 107, 111, 113, 115, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 133а, 134, 137, 138, 139, 143, 145, 147, 149, 160

с 26.09.2022 09:30 по 26.09.2022 12:00 Ермака 57, 59, 61, 61., 63; Лебяжинская 30, 32, 32.; Газетно-журнальный киоск Ермака 61/Лебяжинская 34

с 26.09.2022 09:30 по 26.09.2022 16:00 2 Запрудная 1, 1 Б, 11, 13, 15, 17, 3, 4Б, 5, 7А, 8, 9; 1 Запрудная 1, 2, 3, 4, 5; Дом 1 Запрудная шлагб

с 26.09.2022 09:30 по 26.09.2022 16:00 п. Черноисточинск: Ломоносова 23, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 33 А, 33 а, 33Б, 33Г, 35, 36, 37, 38, 39, 39 а, 40, 41, 41-2, 43

с 26.09.2022 10:00 по 26.09.2022 16:00 п. Висим: 9 Января 1А;

Большевистская 1, 10, 100, 101, 102, 105, 107, 11, 111, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 27-1, 29, 3, 30, 31, 32, 32А, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 7, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 8, 80, 81, 82, 83, 84, 9, 90, 91, 93, 94, 95, 97, 98, 99;

Карла Либкнехта 1, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 2, 20, 20А, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 58, 59, 6, 61, 62, 64, 65, 66, 68, 7, 70, 73, 74, 76, 84, 87, 9;

Красноармейская 1, 3;

Ленина 11А, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 33, 34, 34А, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 44, 46, 48, 5, 50, 52, 56, 58, 5а, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72;

Мамина-Сибиряка 11, 1А, 2, 2А, 2Б, 4, 5, 6, 7, 8 А, 9;

Октябрьская 1, 10, 101, 102, 107, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 27-2, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 5, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 7, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 8, 81, 82, 85, 87, 89, 9, 91, 93, 97, 99;

Первомайская 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 7, 74, 8, 9;

Розы Люксембург 1, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 1а, 2, 20, 23, 24, 25, 26-1, 27, 28, 3, 33, 35, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

Советская 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 58, 59, 60, 62, 63, 65, 66, 67, 70, 71, 73, 74 А, 75, 76, 77, 78;

Юбилейная, 1-2, 10, 11, 12, 19, 1Б, 2, 2А, 3, 4, 4Д, 5, 6 Б, 6А, 7А, 8, 8 Г;

8 Марта 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9; нежилое здание в северо-восточной части п.Висим; комплекс объектов на земельном участке северо-восточнее р. п.Висим; Скважина Большевистская 76скв; контора лесничества в п. Висим Ленина 5 оф. 23; Уличное освещение ТП-112 Мамина-Сибиряка Аллея Славы; светофорный объект Т7 Розы Люксембург в р-не дома 15; жилой дом Советская 68 п.Висим; жилой дом Юбилейная 2 кв. 1; жилой дом Юбилейная 2 кв. 2; жилой дом Юбилейная д. 1 кв. 1; жилой дом Юбилейная участок 5; АЗС п. Висим; Базовая станция п.Висим; гараж ТП-7; Уличное освещение ТП-106; Уличное освещение ТП-107; Уличное освещение ТП-108; Уличное освещение ТП-109; Администрация Ленина

с 26.09.2022 10:00 по 26.09.2022 16:00 п. Висим: Калинина 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26а, 28, 28А, 3, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 6, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 7, 8, 9;

Красноармейская 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 2, 20, 21, 24, 33, 35 А, 39, 4, 43, 45, 45А, 47, 5, 51, 53, 55, 57, 7, 8;

Ленина 20, 22, 22-2, 24, 26, 26-2, 28;

Первомайская 2, 4, 6;

8 Марта 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 28, 30, 33, 35, 37, 39; индивидуальный жилой дом Красноармейская участок 9; базовая станция сотовой связи 8 Марта

с 26.09.2022 11:00 по 26.09.2022 16:00 п. Черноисточинск: Калинина 124, 77; Ушкова 10В, 12В, 13Д, 14В, 18Д, 33, 35, 37, 41, 41А, 8В, д. 31; индивидуальный жилой дом Ушкова уч. 31; индивидуальный жилой дом Ушкова участок 33 А

с 26.09.2022 13:00 по 26.09.2022 16:00 Вязовская 10, 12, 14, 16;

Газетная 72, 80;

Мира 27, 29; офис Вязовская 10 (пл. быв. кв. 2); офис Вязовская 10 (пл.бывш. кв. 27); Компьютерный салон Вязовская 10-42; Офис Вязовская 16/72-2; Промышленный магазин Газетная 72 (цокольный этаж); магазин «Мир охоты» Газетная 72-64; гараж Газетная 72/16; Нежилое помещение Газетная 72/16; нежилое помещение Газетная 72/16; ремонт обуви Газетная 72/16; жилой дом Газетная 72/16; Кластер 055 Газетная 72/16; Интернет Газетная 72/16; коммутатор Газетная 72/16; магазин Газетная 72/16 — кв. 93,94; Магазин промтоваров Газетная 72/16-48; магазин «Цветы» Газетная 72/16-61; нежилое помещение Газетная 72/Вязовская 16; М-н «Семья» Газетная 80-33,34; Кластер 055 Газетная 80/29; Интернет Газетная 80/29; Нотариальная контора Газетная 80/29; Подвальное помещение Газетная 80/29; коммутатор Газетная 80/29; Магазин «Адидас» Газетная 80/29-3,4; Офис Газетная 80/Мира 29; нежилое помещение Газетная 80/пр.Мира, 29; Гараж, бокс № 4 Газетная р-н дома № 72 бокс № 4; Магазин «Мастер — сантехник» Мира 29/Газетная 80; салон-магазин МТС Мира 29/Газетная, 80; гаражи Газетная; Светофор Газетная — Мира

с 26.09.2022 15:00 по 26.09.2022 17:00 п. Черноисточинск: Октябрьская 100, 109, 112, 122, 126, 128, 128а, 96, 97Б, 99; жилой дом Октябрьская 124 А

с 26.09.2022 22:00 по 27.09.2022 22:00 (2 раза по 10 минут для перевода нагрузки) Черноисточинское шоссе 24, 28; сеть наружного освещения Черноисточинское шоссе — Гаева; 9-ти этажный жилой дом Черноисточинское шоссе 26 корп.3; жилой дом Черноисточинское шоссе 26 корпус 1

с 27.09.2022 09:00 по 27.09.2022 12:00 Газетная 75, 77; Мира 55; Пархоменко 19, 21, 23, 27, 35, 35-2; Циолковского 11а, 13; Магазин «Лужники» Пархоменко 19 — 52,53; гаражный бокс № 3 Пархоменко в квартале 11/17; гаражный бокс № 5 Пархоменко в квартале 11/17; гараж Пархоменко квартал № 11-17; киоск-автомат по продаже питьевой воды Пархоменко у дома № 21; нежилое помещение Циолковского 11 А-1 А; Мастерская Циолковского 11а-1б

с 27.09.2022 09:00 по 27.09.2022 16:00 Красногвардейская 37, 46, 48, 48/2, 48а, 50, 52

с 27.09.2022 09:00 по 27.09.2022 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) Алтайская, 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 34а, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 48, 4Г, 4а, 50, 52, 54, 56, 58, 6, 60, 62, 62а, 64, 64а, 66, 66-1, 68, 70, 72, 74, 74 А, 8;

Боровая 32а;

Калужская 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 61а, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 7, 70, 71, 72, 73, 74, 74 А, 75, 76, 77, 78, 79, 9;

Киевская 13, 15, 17, 19, 20, 20 а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 55, 57, 57а, 59, 61, 63, 65, 67, 71;

Советская 62;

Урожайная 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 32а, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49-1, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 63, 64, 64а, 65, 66, 67, 68, 69, 7, 71, 72, 74, 76, 78, 8, 80, 9; Светоточки подключенные к распредсетям (65св) Алтайская, Боровая, Калужская, Киевская, Урожайная; Гаражные боксы Алтайская п. Сухоложский; автосервис-автомагазин Алтайская р-он дома № 72; ПУ-ЛЭП 0,4 кВ наружного освещения ТП-2444 Алтайская

с 27.09.2022 09:00 по 27.09.2022 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) Большая-Гальянская 1, 10, 10а, 11, 12, 13, 16, 18, 2, 20, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 25а, 26, 26а, 27, 28, 29, 3, 30, 30а, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 4, 41, 5, 6, 7, 8

с 27.09.2022 09:00 по 27.09.2022 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) Большая-Гальянская 162, 164, 168, 172а, 174, 176, 178, 195, 197, 199, 201, 203, 205, 207, 209, 211; Куйбышева 13, 19; Гараж Большая-Гальянская 211гар; нежилое здание Куйбышева район ж. д. № 19

с 27.09.2022 09:00 по 27.09.2022 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) Бригадная 37, 37а, 39, 41, 45, 45 А, 45а, 47, 47а, 49а, 53, 53а, 55, 55а, 56, 56а, 57, 57а, 58, 59, 60, 60а, 61, 62, 62А, 62б, 63, 64, 64 б, 64А, 65, 66, 66а, 68, 68а, 72, 74, 76, 76а, 78, 80а, 82, 82а, 84, 88, 90, 92, 98

с 27.09.2022 09:00 по 27.09.2022 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) Гаева 65, 70, 70а, 71, 71а, 72, 72а, 73а, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 82А, 82а, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 94а, 96, 96а, 96б, 98; Коммуны 116, 99; Павлика Морозова 51; Тихий 9а

с 27.09.2022 09:00 по 27.09.2022 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) Октябрьская 1, 10, 11, 2, 21, 23, 24, 3, 4, 5, 6, 7, 7г, 8, 9; Щорса 16, 17, 39

с 27.09.2022 09:00 по 27.09.2022 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) Рябиновая 37, 39, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 66, 76, 78

с 27.09.2022 09:00 по 27.09.2022 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) Рябиновая 60, 62, 64, 68, 70, 72, 80; Соревнования 101, 103, 66, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86-2, 86/1, 86А, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97а, 98, 99

с 27.09.2022 09:00 по 27.09.2022 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) Совхозная 63, 65, 65а, 67, 67В, 67а, 67б, 67г, 69б, 71, 73, 75, 77, 77а, 78, 80а, 84, 86, 90, 92, 94, 94а, 96, 98; Ульяны Громовой 78, 80, 82

с 27.09.2022 09:30 по 27.09.2022 10:30 п. Висим: Калинина 19; Ленина 11, 12, 14, 16, 18, 2, 4, 5, 9, 9-2; Мамина-Сибиряка 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29; Октябрьская 1; Первомайская 1; Советская 1, 3, 4, 5, 5А, 6; Рабоче-Крестьянская 1, 10, 12, 13, 15, 19, 2, 21, 22, 3, 4, 5, 6, 7; Филиал СБ232/0163 п. Висим Ленина; контейнер связи Ленина

с 27.09.2022 11:00 по 27.09.2022 12:00 п. Висим: Ленина 5а; Мамина-Сибиряка 11, 5, 8 А; Уличное освещение ТП-112 Мамина-Сибиряка Аллея Славы

с 27.09.2022 13:00 по 27.09.2022 16:00 Красноармейская 121; Фрунзе 19, 31, 35, 37

с 28.09.2022 09:00 по 28.09.2022 13:00 Свердлова 23а, 33, 37; Чайковского 22А, 22а; гаражный бокс № 2 Чайковского (квартал «а» в районе жилого дома 22 «а»); гаражный бокс № 13 Чайковского в р-не д. 22а; гаражный бокс (*№ 10) Чайковского д. 22а

с 28.09.2022 09:00 по 28.09.2022 17:00 Карла Маркса 55, 61

с 28.09.2022 10:00 по 28.09.2022 16:00 п. Висим: Береговая 1, 10, 2, 3, 5, 5А, 6, 7, 8, 9;

Дзержинского 1, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 2А, 2Б, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 9А;

Заречная 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8;

Калинина 1, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 26, 28, 3, 4, 5, 6, 8, 9;

Карла Либкнехта 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 21, 23, 25, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

Ключевская 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43А, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 68А, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 79А, 79Б, 81, 83, 85, 87, 87А, 88, 89, 92, 93, 94;

Комсомольская 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 25, 25А, 3, 31 А, 32, 33, 35, 37, 38, 4, 7а, 8;

Красноармейская 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1А, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 31, 4, 5, 6, 7, 8;

Красных Партизан 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 38А, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68;

Крупской 10, 12, 16, 17, 18, 18А, 19, 2, 20, 23, 24, 27, 29, 3, 31, 33, 4, 6, 8;

Ленина, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18А, 19, 2, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 29, 2А, 3, 30, 31, 32, 33А, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49А, 5, 50, 51, 53, 55, 55А, 55Б, 57, 6, 7, 72, 74, 76, 78, 8, 80, 82;

Максима Горького 44, 44А, 46, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 66А, 67, 68, 71, 75, 76, 77, 81, 82, 83, 83А, 87;

Малая 1, 2, 4;

Мира 1, 1 А, 10, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 24, 26, 3-1, 3-2, 4, 5, 7, 9;

Окраинная 10, 12;

Октябрьская 1, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 21, 23, 24, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 4, 40, 41, 43, 45, 5, 6, 8, 9;

Первомайская 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9;

Пушкина 1, 11, 12, 13, 2, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 8А;

Розы Люксембург 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1А, 1Б, 2, 2 А, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 2в, 30, 31, 32, 33, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 44 А, 5, 6, 7, 8, 9;

Советская 0, 1, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 39, 4, 40, 41, 44, 46, 47, 48, 49, 5, 50 А, 51, 53, 54, 6, 7, 8, 9;

Фрунзе 1, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27А, 28, 29, 2А, 30, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51а, 54, 58, 58А, 7, 9;

Рабоче-Крестьянская 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 7, 8;

Пионерская 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 22, 24, 3, 5, 5А, 6, 6А, 7, 8, 9;

8 Марта 1, 11, 12, 13, 13А, 14, 15А, 17, 18, 19, 1А, 2, 20, 21, 21А, 22, 23, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 9а;

Баклыкова 29, 31, 33, 35, 37, 39, 40А, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88;

Пролетарская 1, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 1А, 2, 2 Л, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 2А, 2В, 3, 30, 33, 35, 37, 39, 4, 41, 43, 45, 47, 53, 54, 56, 57, 59, 6, 60, 65, 68, 68А, 69, 70, 70А, 72, 76, 77, 8, 83, 8А, 9; Дом Береговая 4 изб; Фельдшерско-акушерский пункт в п.Висимо-Уткинск Дзержинского в районе д. 2 В; ЛЭП-10кВ, ТП-144 наружное освещение Комсомольская п. Висимо-Уткинск; скважина Красных Партизан 33скваж; Скважина Советская 23скв; Скважина Фрунзе 20 скв.; Дом Пролетарская 1а кв. 1; Дом Пролетарская 9 кв. 3; жилой дом Пролетарская уч. 74 Б (п. Висим); индивидуальный жилой дом Пролетарская участок 81; светофорный объект, освещение пешеходного перехода а/д г. Нижний Тагил-п. В-Уткинск — д. У-Утка км 61+416; Уличное освещение ТП-102; зона отдыха п. Висим; Наружное освещение п. Висимо-Уткинск Карла Либкнехта; Филиал СБ232/ 0166 п. В-Уткинск Ленина; Наружное освещение п. Висимо-Уткинск Фрунзе

с 29.09.2022 09:00 по 29.09.2022 12:00 Фрунзе 37 Б, 39

с 29.09.2022 09:00 по 29.09.2022 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) Индустриальная 66; НПС-2

с 29.09.2022 09:30 по 29.09.2022 10:30 Большая Кооперативная 8а; Горбуновская 1, 11, 13, 15, 17, 1а, 3, 3а, 5, 7, 7а, 9; Малая Кооперативная 10, 12, 2а, 4, 6, 8, 8а; Пригородная 1, 1а, 2, 2 Б, 3, 5, 5а, 7, 7а, 9

с 29.09.2022 10:00 по 29.09.2022 13:00 Ленинградский проспект 13; Трикотажников 1, 15, 2, 5, 7; Юности 10, 12а, 8; Ячейки Трикотажников (348 ячеек); Административно-бытовой корпус (гараж) Трикотажников КТП-4 тр. 88; Автосервис Трикотажников пром. зона; Гаражные боксы (36) Трикотажников промзона; ГСК «Мебельщик» Трикотажников; Жилой дом садового участка № 32, расположенного на территории СТ «Домостроитель» Трикотажников; Коллективные сады (160 уч-в) Трикотажников

с 29.09.2022 10:00 по 29.09.2022 16:00 п. Висим: Бригадная 1, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 2, 20, 21, 22, 25, 26А, 29, 30, 30А, 31, 32, 32А, 33, 34, 35, 36, 36 Б, 38, 39, 3А, 4, 40, 41, 43, 45, 46, 47, 5, 7, 8, 9;

Гагарина 1, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 1А, 1Б, 21, 22, 23, 24, 25А, 27, 27/1, 29, 2а, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 42А, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49А, 50, 51, 51А, 51а, 54, 6, 7, 8, 9;

Зеленая 1, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8;

Кирова 16, 16А, 17, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 36А, 37, 40, 44, 7, 7 А;

Красноармейская 26, 30, 32, 34, 59, 63, 65, 71;

Красных Партизан 17, 4, 6;

Ленина 10, 11, 14, 2, 3, 4, 4А, 6, 7, 7А;

Мира 1, 10, 11, 13, 13А, 14, 15, 15А, 16, 16 б, 16В, 17, 17А, 2, 3, 4, 5, 5Д, 6, 6А, 8, 8 А;

Набережная 1, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 30, 31, 32, 33, 33А, 34, 35, 35а, 36, 38, 40, 42;

Чапаева 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 3, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 45, 46, 46 А, 47, 48, 48А, 49, 5, 50, 50Б, 51, 52, 52А, 53, 54, 55, 58, 7, 7А;

8 Марта 1, 10, 11, 2, 3, 36, 36а, 38, 4, 5, 6, 7, 8, 9; строительный вагончик с. Сулём км 12+490 а/дороги; ЛЭП-10кВ ТП-10/0,4кВ СТП 25/10/0,4 наружное освещение с. Сулем (от сущ. опоры); трубчатый колодец (п. Висимо-Уткинск) Набережная 18/20; ПУ-6120А с. Сулем; ШУО-0,4 кВ от ТП-6116 Чапаева

с 29.09.2022 11:00 по 29.09.2022 16:00 гаражный бокс № 3 Горошникова д. 82 в квартале № 24 Центральной части города; Гаражный бокс Горошникова р-н ж/д № 82, квартал 24

с 29.09.2022 13:30 по 29.09.2022 16:00 Глинки 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 24, 26, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Крайняя 22А, 4; Фотеевская 10, 12, 12а, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 26, 28, 28а, 30, 32, 34, 36, 38, 38А, 40, 40а, 42, 42 а, 44, 46, 48, 50

с 29.09.2022 13:30 по 29.09.2022 16:00 п. Черноисточинск: Первомайская 184, 188а, 189, 193А, 195, 195а, 197; индивидуальный жилой дом Восточная 100 Б; индивидуальный жилой дом Первомайская 185 А; индивидуальный жилой дом Первомайская 185 Б

с 30.09.2022 09:00 по 30.09.2022 12:00 Строителей проспект 29; нежилое помещение Строителей проспект 29 корпус 1

с 30.09.2022 09:00 по 30.09.2022 13:00 7 квартал 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 6, 7, 8, 9; Керченская 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20А, 20а, 22, 22А, 4, 6, 8; Крылова 28А, 8; Щорса 3, 5; Наружное освещение ТП-2822 7 квартал; Овощехранилище «Северянка-2» 7 квартал; Профилакторий 7 квартал

с 30.09.2022 09:00 по 30.09.2022 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) Авангардная 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 14а, 15, 16, 16а, 17, 18, 18а, 19, 2, 20, 20а, 21, 22, 22а, 23, 24, 24а, 25, 26, 26а, 27, 29, 2В, 2а, 2б, 31, 33, 35, 37, 4, 6, 8, 9;

Гайдара 46, 48, 50, 50-1, 52, 56, 58, 60, 62, 64; Ельничная 1, 11, 13, 15, 17, 19, 2а, 2б, 3, 4, 4Б, 5, 7, 9;

Иркутская 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19г, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32;

Котовского 34, 34г, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 45, 47, 48, 49, 51, 53;

Незаметный 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 4, 6, 8;

Огородная 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20А;

Челябинская 5; Дом Авангардная 2В, кв. 3; Дом Авангардная 2В, кв. 2; квартира Незаметный 4 кв. 2; ШУО-0,4кВ от ТП-2036; КНС-8 9 посёлок

с 30.09.2022 09:00 по 30.09.2022 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) Индустриальная 66; нежилое здание Индустриальная в районе УКС НТМК; НПС-2

с 30.09.2022 09:30 по 30.09.2022 10:30 Учительская 12, 14; магазин зоотоваров Учительская 12 (площадь бывшего магазина «Комбат»)

с 30.09.2022 09:30 по 30.09.2022 12:00 Аганичева 34; Черных 46, 46А, 46а, 48, 50, 50а, 52, 54

с 30.09.2022 09:30 по 30.09.2022 12:30 объекты автосервиса Черноисточинское шоссе -пр. Октябрьский; автопаркинг Черноисточинское шоссе

с 30.09.2022 09:30 по 30.09.2022 14:30 Уральский пр. 58

с 30.09.2022 10:00 по 30.09.2022 17:00 д. Усть-Утка: Береговая 1, 10, 11, 12, 12А, 12Б, 12Г, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 23, 27а, 3, 34, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

Заречная 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 4, 5, 6, 8, 9;

Кирова 12, 15, 18, 19, 20, 22, 24, 3, 32, 40, 5, 6, 8;

Мамина-Сибиряка 1, 10, 11, 13, 16, 17, 17А, 2, 21, 22, 23, 25, 25А, 26, 27, 29, 29а, 31, 31-2, 33А, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 7, 9;

Октябрьская 10, 10а, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25А, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 32, 35, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9А;

Советская, 1, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 28 А, 3, 30, 31, 32, 33, 33а, 34, 34А, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 5, 6, 7, 8, 9;

Тагильская 10, 11, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 19, 2, 20, 21, 22, 23 А, 24, 26, 28, 3, 30, 31, 32, 33, 33/2, 34, 35, 36, 4, 5, 6, 7, 8, 9; ЛЭП-10кВ ТП-142 наружное освещение д. Баронская; Таксофон д. Баронская Заречная в районе жилого дома № 5; Базовая станция д. Усть-Утка; Пилорама д. Усть-Утка; Водокачка п. Усть-Утка; ШУО-0,4 кВ от ТП-6125 д. Усть-Утка Советская

с 30.09.2022 21:00 по 30.09.2022 23:50 (кратковременно для перевода нагрузки) Кирова 22 б, 26, 27-2, 28-1, 29, 29а, 30, 33, 34, 36, 37, 38а, 39, 39-2, 40, 43, 43а, 44а, 47, 50, 51;

Трудовая 3; Черноисточинский тракт 5; Черноисточинское шоссе 2; Дом Кирова 27низ; Торгово-складские помещения Черноисточинский тракт 5, Кирова 38А, 38Б.; Дом Кирова 41верх; Дом Кирова 41низ; РК NTG 091 GGBB (АРБПиЭО № 12 от 17.10.2003) Кирова 44 у «Антолла»; Производственная база (от ТП-86) Черноисточинский тракт 14, 14Б; н/о ТП-1086

с 30.09.2022 21:00 по 30.09.2022 23:50 (кратковременно для перевода нагрузки) Носова 80, 83, 86; Радищева 3, 5; светофорный объект Т7 Радищева 3 (МБОУ СОШ № 48); газорегуляторный пункт ГРПБ-38 Радищева

с 02.10.2022 23:00 по 03.10.2022 23:00 (2 раза по 15 минут для перевода нагрузки) Ермака 17, 17., 21, 21., 23, 23., 25; Известковая 9; КНС № 4 Ермака

с 03.10.2022 09:00 по 03.10.2022 17:00 Ермака 17, 17., 21, 21., 23, 23., 25; Известковая 9; КНС № 4 Ермака

с 03.10.2022 09:00 по 07.10.2022 16:00 (ежедневно, с включением на ночь) Алтайская 118, 120, 122, 124, 126, 130, 132, 148;

Калужская 103, 121, 125, 129, 131, 132, 133, 134, 136, 140, 155, 97;

Урожайная 107, 111, 113, 115, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 133а, 134, 137, 138, 139, 143, 145, 147, 149, 160

с 03.10.2022 09:30 по 03.10.2022 10:30 п. Черноисточинск: Восточная 20, 26, 27, 27а, 31, 33, 50а, 52А, 54 А, 54 Б, 55А, 55б, 56 А, 58 А

с 03.10.2022 09:30 по 03.10.2022 16:00 Бауманская 28-36, 46-50, 13-19; Проходчиков 32-46, 52-64, 35-47, 53-63; Полуденская 3, 14-22, 26

с 03.10.2022 09:30 по 03.10.2022 16:00 Бригадная 37, 37а, 39, 41, 43, 45, 45 А, 45а, 47, 47а, 49, 49а, 53, 53а, 55, 55а, 56, 56а, 57, 57а, 58, 59, 60, 60а, 61, 62, 62А, 62б, 63, 64, 64 б, 64А, 65, 66, 66а, 68, 68а, 72, 74, 76, 76а, 78, 80, 80а, 81, 82, 82а, 84, 88, 90, 92, 98

с 03.10.2022 10:00 по 03.10.2022 16:00 п. Висим: 9 Января 1А;

Большевистская 1, 10, 100, 101, 102, 105, 107, 11, 111, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 27-1, 29, 3, 30, 31, 32, 32А, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 7, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 8, 80, 81, 82, 83, 84, 9, 90, 91, 93, 94, 95, 97, 98, 99;

Карла Либкнехта 1, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 2, 20, 20А, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 58, 59, 6, 61, 62, 64, 65, 66, 68, 7, 70, 73, 74, 76, 84, 87, 9;

Красноармейская 1, 3;

Ленина 11А, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 33, 34, 34А, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 44, 46, 48, 5, 50, 52, 56, 58, 5а, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72;

Мамина-Сибиряка 11, 1А, 2, 2А, 2Б, 4, 5, 6, 7, 8 А, 9;

Октябрьская 1, 10, 101, 102, 107, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 27-2, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 5, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 7, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 8, 81, 82, 85, 87, 89, 9, 91, 93, 97, 99;

Первомайская 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 58, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 7, 74, 8, 9;

Розы Люксембург 1, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 1а, 2, 20, 23, 24, 25, 26-1, 27, 28, 3, 33, 35, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

Советская 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 58, 59, 60, 62, 63, 65, 66, 67, 70, 71, 73, 74 А, 75, 76, 77, 78;

Юбилейная, 1-2, 10, 11, 12, 19, 1Б, 2, 2А, 3, 4, 4Д, 5, 6 Б, 6А, 7А, 8, 8 Г;

8 Марта 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9;

нежилое здание в северо-восточной части п. Висим; комплекс объектов на земельном участке северо-восточнее р. п. Висим; Скважина Большевистская 76скв; контора лесничества в п. Висим Ленина 5 оф. 23; Уличное освещение ТП-112 Мамина-Сибиряка Аллея Славы; светофорный объект Т7 Розы Люксембург в р-не дома 15; жилой дом Советская 68 п. Висим; жилой дом Юбилейная 2 кв. 1; жилой дом Юбилейная 2 кв. 2; жилой дом Юбилейная д. 1 кв. 1; жилой дом Юбилейная участок 5; АЗС п. Висим; Базовая станция п. Висим; гараж ТП-7; Уличное освещение ТП-106; Уличное освещение ТП-107; Уличное освещение ТП-108; Уличное освещение ТП-109; Администрация Ленина

с 03.10.2022 11:00 по 03.10.2022 12:00 п. Черноисточинск: Октябрьская 26А; Фрунзе 23 А, 29А, 32, 36А; Пионерская 1, 10, 10А, 11, 12, 12А, 13, 13А, 15, 16, 18, 19, 2, 20, 20А, 22, 24А, 2а, 3, 30, 32, 32А, 34, 4, 6, 7, 8; индивидуальный жилой дом Фрунзе уч. 25 Г

п. Черноисточинск: Октябрьская 26А; Фрунзе 23 А, 29А, 32, 36А; Пионерская 1, 10, 10А, 11, 12, 12А, 13, 13А, 15, 16, 18, 19, 2, 20, 20А, 22, 24А, 2а, 3, 30, 32, 32А, 34, 4, 6, 7, 8; индивидуальный жилой дом Фрунзе уч. 25 Г п. Черноисточинск: Куйбышева 53А, 55 А; Максима Горького 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Некрасова 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 24, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

с 03.10.2022 15:00 по 03.10.2022 16:00 п. Черноисточинск: Куйбышева 73-103, 96-106

с 03.10.2022 23:00 по 04.10.2022 23:00 (2 раза по 15 минут для перевода нагрузки) Ермака 17, 17., 19, 19., 19а, 19а., 23., 25, 25.; Известковая 9; КНС № 4 Ермака; Станция катодной защиты Известковая

с 04.10.2022 09:00 по 04.10.2022 17:00 Ермака 17, 17., 19, 19., 19а, 19а., 23., 25, 25.; Известковая 9; КНС № 4 Ермака; Станция катодной защиты Известковая

с 04.10.2022 09:30 по 04.10.2022 16:00 Городская 24, 26, 36; Напольная 29-41, 32-42; Евстюнинская 15, 17, 14-24, 26-32, баня; Болотникова 11, 14, 20, 22, 24; Баня

с 04.10.2022 09:30 по 04.10.2022 16:00 Тургенева 42, 44, 46, 48, 52, 54, 55, 56, 57а, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 71; Чехова 36, 37, 37а, 38, 39, 5; Энергетиков 6; Чехова проезд 1, 11, 12, 12/1, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 2, 20, 20а, 22, 24, 3, 4, 5, 6, 8, 9

с 04.10.2022 09:30 по 04.10.2022 16:00 п. Черноисточинск: Береговая 4, 5, 6, 7, 8, 9; Садовая 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 3, 4, 5, 6, 9; Дом Береговая 8А гар; Дом Береговая 9 гар.

с 04.10.2022 20:00 по 05.10.2022 16:00 Кирпичная 1, 10, 10А, 10б, 2, 4, 4а, 5, 6;

Краснознаменная 1, 11, 11а, 13, 15, 17, 19, 1а, 2, 21, 23, 27, 31, 33, 35, 4, 5, 55, 6, 6-1, 9;

Льва Толстого 1, 10, 12, 14, 14 А, 15, 16, 17, 18, 19, 1а, 2, 20, 22, 24, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

Некрасова 14а, 16, 18, 20, 22, 24, 29, 30, 33, 35, 37, 39, 41, 41а, 43, 45, 45А, 47, 49;

Подгорная 10, 10а, 10б, 11, 12, 12а, 13а, 14, 15, 15а, 16, 16а, 17, 17а, 18, 18а, 19, 19а, 20, 20а, 21, 22, 22а, 24, 24а, 25, 25а, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 31а, 32, 33, 33а, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 41, 41 Б, 41а, 43, 45, 47, 49, 5, 51, 53, 55а, 57, 57а, 6, 6а, 7, 7г, 8, 9; Свободы 1, 10, 12, 14, 16, 2, 4, 6, 8;

ВРУ-0,4 опоры двойного назначения Подгорная в районе д. 38; ШУО-0,4кВ от ТП-1020; базовая станция сотовой связи Заречная; Гаражи Зерновая; ШУО-0,4 кВ от ТП-1019 Краснознаменная; Гаражи Подгорная; Гаражи от ТП-1020 Подгорная

с 05.10.2022 09:30 по 05.10.2022 17:00 п. Черноисточинск: Совхозная 8а, 9; 2-я Советская 2В; 1-я Советская 21А, 28, 28А, 29, 30, 33, 39; жилой дом 1-я Советская участок 45

с 05.10.2022 10:00 по 05.10.2022 16:00 п. Висим: Береговая 1, 10, 2, 3, 5, 5А, 6, 7, 8, 9;

Дзержинского 1, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 2А, 2Б, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 9А;

Заречная 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8;

Калинина 1, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 26, 28, 3, 4, 5, 6, 8, 9;

Карла Либкнехта 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 21, 23, 25, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

Ключевская 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43А, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 68А, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 79А, 79Б, 81, 83, 85, 87, 87А, 88, 89, 92, 93, 94;

Комсомольская 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 25, 25А, 3, 31 А, 32, 33, 35, 37, 38, 4, 7а, 8;

Красноармейская 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1А, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 31, 4, 5, 6, 7, 8;

Красных Партизан 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 38А, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68; Крупской 10, 12, 16, 17, 18, 18А, 19, 2, 20, 23, 24, 27, 29, 3, 31, 33, 4, 6, 8;

Ленина, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18А, 19, 2, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 29, 2А, 3, 30, 31, 32, 33А, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49А, 5, 50, 51, 53, 55, 55А, 55Б, 57, 6, 7, 72, 74, 76, 78, 8, 80, 82; Максима Горького 44, 44А, 46, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 66А, 67, 68, 71, 75, 76, 77, 81, 82, 83, 83А, 87;

Малая 1, 2, 4;

Мира 1, 1 А, 10, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 24, 26, 3-1, 3-2, 4, 5, 7, 9;

Окраинная 10, 12;

Октябрьская 1, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 21, 23, 24, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 4, 40, 41, 43, 45, 5, 6, 8, 9;

Первомайская 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9;

Пушкина 1, 11, 12, 13, 2, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 8А;

Розы Люксембург 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1А, 1Б, 2, 2 А, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 2в, 30, 31, 32, 33, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 44 А, 5, 6, 7, 8, 9;

Советская 0, 1, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 39, 4, 40, 41, 44, 46, 47, 48, 49, 5, 50 А, 51, 53, 54, 6, 7, 8, 9;

Фрунзе 1, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27А, 28, 29, 2А, 30, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51а, 54, 58, 58А, 7, 9;

Рабоче-Крестьянская 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 7, 8;

Пионерская 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 22, 24, 3, 5, 5А, 6, 6А, 7, 8, 9; 8

Марта 1, 11, 12, 13, 13А, 14, 15А, 17, 18, 19, 1А, 2, 20, 21, 21А, 22, 23, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 9а;

Баклыкова 29, 31, 33, 35, 37, 39, 40А, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88; Пролетарская 1, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 1А, 2, 2 Л, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 2А, 2В, 3, 30, 33, 35, 37, 39, 4, 41, 43, 45, 47, 53, 54, 56, 57, 59, 6, 60, 65, 68, 68А, 69, 70, 70А, 72, 76, 77, 8, 83, 8А, 9;

Дом Береговая 4 изб; Фельдшерско-акушерский пункт в п. Висимо-Уткинск Дзержинского в районе д. 2 В; ЛЭП-10кВ, ТП-144 наружное освещение Комсомольская п. Висимо-Уткинск; скважина Красных Партизан 33скваж; Скважина Советская 23скв; Скважина Фрунзе 20 скв.; Дом Пролетарская 1а кв. 1; Дом Пролетарская 9 кв. 3; жилой дом Пролетарская уч. 74 Б (п. Висим); индивидуальный жилой дом Пролетарская участок 81; светофорный объект, освещение пешеходного перехода а/д г. Нижний Тагил-п. В-Уткинск — д. У-Утка км 61+416; Уличное освещение ТП-102; зона отдыха п. Висим; Для Актов Все; Наружное освещение п. Висимо-Уткинск Карла Либкнехта; Филиал СБ232/ 0166 п. В-Уткинск Ленина; Наружное освещение п. Висимо-Уткинск Фрунзе

с 06.10.2022 10:00 по 06.10.2022 16:00 п. Висим: Бригадная 1, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 2, 20, 21, 22, 25, 26А, 29, 30, 30А, 31, 32, 32А, 33, 34, 35, 36, 36 Б, 38, 39, 3А, 4, 40, 41, 43, 45, 46, 47, 5, 7, 8, 9;

Гагарина 1, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 1А, 1Б, 21, 22, 23, 24, 25А, 27, 27/1, 29, 2а, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 42А, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49А, 50, 51, 51А, 51а, 54, 6, 7, 8, 9;

Зеленая 1, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8;

Кирова 16, 16А, 17, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 36А, 37, 40, 44, 7, 7 А;

Красноармейская 26, 30, 32, 34, 59, 63, 65, 71;

Красных Партизан 17, 4, 6;

Ленина 10, 11, 14, 2, 3, 4, 4А, 6, 7, 7А;

Мира 1, 10, 11, 13, 13А, 14, 15, 15А, 16, 16 б, 16В, 17, 17А, 2, 3, 4, 5, 5Д, 6, 6А, 8, 8 А;

Набережная 1, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 30, 31, 32, 33, 33А, 34, 35, 35а, 36, 38, 40, 42;

Чапаева 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 3, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 45, 46, 46 А, 47, 48, 48А, 49, 5, 50, 50Б, 51, 52, 52А, 53, 54, 55, 58, 7, 7А;

8 Марта 1, 10, 11, 2, 3, 36, 36а, 38, 4, 5, 6, 7, 8, 9; строительный вагончик с. Сулём км 12+490 а/дороги; ЛЭП-10кВ ТП-10/0,4кВ СТП 25/10/0,4 наружное освещение с. Сулем (от сущ. опоры); трубчатый колодец (п. Висимо-Уткинск) Набережная 18/20; ПУ-6120А с. Сулем; Для Актов Все; ШУО-0,4 кВ от ТП-6116 Чапаева

с 07.10.2022 09:00 по 07.10.2022 16:00 Индустриальная 19, 21, 28, 29, 3, 35, 47, 48, 5;

Новострой 62, 62А, 62а, 66, 68;

Циолковского 2А, 2а;

Юбилейная 36, 38, 38а, 40, 42, 42б, 44, 44 Б, 44а, 46, 73, 75, 77, 77а, 79, 81, 81а, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95; нежилое здание (офис и фруктохранилище) Индустриальная 33 строение 2; РК NTG 017 GGBB Индустриальная Мелькомбинат; Базовая станция сотовой связи Индустриальная литер Е 3 этаж; гараж Новострой Пархоменко д. 32; гаражный бокс № 151 Октябрьской Революции бокс № 151; Гараж Юбилейная 38гар; н/о ТП-280; н/о ТП-1160; ООО «Ларан» Индустриальная; Гаражи Индустриальная; производственная база Индустриальная; пром.площадка от ТП-432 Индустриальная; Гаражи Октябрьской Революции; распределительный щит для электроснабжения работ по реконструкции автомобильной дороги Циолковского

с 07.10.2022 09:30 по 07.10.2022 13:00 Ленина 73; Садовая 2; магазин промтоваров Ленина 73 (кв.88); Реконструкция м-на Ленина 73-141; Офис «Мегафон» Ленина 73-156; М-н «Зоо+» Ленина 73-173; м-н ткани «Натали» Ленина 73-2,3,4,21

с 07.10.2022 10:00 по 07.10.2022 15:00 п. Висимо-Уткинск: Ленина 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18А, 19, 2, 20, 22, 23, 24, 25, 28, 2А, 3, 30, 32, 34, 36, 6, 7, 8; Пионерская 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 2, 21, 22, 24, 3, 5, 6, 6А, 7, 8, 9

с 10.10.2022 09:00 по 14.10.2022 16:00 (ежедневно, с включением на ночь) Алтайская 118, 120, 122, 124, 126, 130, 132, 148;

Калужская 103, 121, 125, 129, 131, 132, 133, 134, 136, 140, 155, 97;

Урожайная 107, 111, 113, 115, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 133а, 134, 137, 138, 139, 143, 145, 147, 149, 160

с 10.10.2022 09:30 по 10.10.2022 10:30 п. Черноисточинск: Восточная 17, 21, 37, 38, 39, 43, 45, 60, 61, 70, 72

с 10.10.2022 09:30 по 12.10.2022 16:00 (ежедневно, с включением на ночь) Аганичева 111, 120, 124, 126а, 128, 128а, 130, 132, 134, 136, 136а, 138, 142, 142а;

Промышленный 11, 13, 5, 7, 9;

Тагильская 24, 26, 28, 30-1, 30-2, 32-2, 34, 36-1, 36-3, 38, 48, 50, 50а, 52, 54, 58;

Гаражи Промышленный

с 10.10.2022 10:00 по 10.10.2022 16:00 п. Висим: 9 Января 1А;

Большевистская 1, 10, 100, 101, 102, 105, 107, 11, 111, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 27-1, 29, 3, 30, 31, 32, 32А, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 7, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 8, 80, 81, 82, 83, 84, 9, 90, 91, 93, 94, 95, 97, 98, 99;

Карла Либкнехта 1, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 2, 20, 20А, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 58, 59, 6, 61, 62, 64, 65, 66, 68, 7, 70, 73, 74, 76, 84, 87, 9;

Красноармейская 1, 3;

Ленина 11А, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 33, 34, 34А, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 44, 46, 48, 5, 50, 52, 56, 58, 5а, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72;

Мамина-Сибиряка 11, 1А, 2, 2А, 2Б, 4, 5, 6, 7, 8 А, 9;

Октябрьская 1, 10, 101, 102, 107, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 27-2, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 5, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 7, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 8, 81, 82, 85, 87, 89, 9, 91, 93, 97, 99;

Первомайская 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 58, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 7, 74, 8, 9;

Розы Люксембург 1, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 1а, 2, 20, 23, 24, 25, 26-1, 27, 28, 3, 33, 35, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Советская 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 58, 59, 60, 62, 63, 65, 66, 67, 70, 71, 73, 74 А, 75, 76, 77, 78;

Юбилейная ., 1-2, 10, 11, 12, 19, 1Б, 2, 2А, 3, 4, 4Д, 5, 6 Б, 6А, 7А, 8, 8 Г;

8 Марта 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9; нежилое здание в северо-восточной части п. Висим;

комплекс объектов на земельном участке северо-восточнее р. п. Висим; Скважина Большевистская 76скв; контора лесничества в п. Висим Ленина 5 оф. 23; Уличное освещение ТП-112 Мамина-Сибиряка Аллея Славы; светофорный объект Т7 Розы Люксембург в р-не дома 15; жилой дом Советская 68 п. Висим; жилой дом Юбилейная 2 кв. 1; жилой дом Юбилейная 2 кв. 2; жилой дом Юбилейная д. 1 кв. 1; жилой дом Юбилейная участок 5; АЗС п. Висим; Базовая станция п. Висим; гараж ТП-7; Уличное освещение ТП-106; Уличное освещение ТП-107; Уличное освещение ТП-108; Уличное освещение ТП-109; Администрация Ленина

с 10.10.2022 15:00 по 10.10.2022 16:00 п. Черноисточинск: Ударная 1, 10, 10 А, 11, 12, 13, 14, 14А, 14а, 15, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 30, 32, 34, 4, 5, 6, 6А, 6Г, 7, 7А, 8, 9

с 11.10.2022 09:30 по 11.10.2022 16:00 п. Черноисточинск: Комсомольская 100, 100А, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 92А, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 99А;

Пушкина 59А, 78, 80

с 12.10.2022 09:00 по 12.10.2022 17:00 п. Черноисточинск: Калинина 10а, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19В, 20, 21, 21А, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29В, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 44А, 46, 46А, 48, 64А, 7, 9, 9А;

Октябрьская 71б, 73 Д, 73Г, 73в;

Чапаева 100, 102, 106, 22, 24, 28, 29, 30, 30А, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 37а, 38, 39, 40, 42, 42А, 43, 44, 45, 46, 46А, 46Б, 46В, 46Г, 47, 48, 48А, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 60 В, 60А, 61, 62, 63, 64, 64А, 65, 66, 66А, 67, 68, 69, 70, 72А, 73, 75, 79, 81, 81А, 83, 85, 87, 89А, 89а, 89б, 93, 94;

Пионерская 72, 95;

Фурманова 1, 10, 11, 11 А, 13, 14, 19, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

Коммунистическая 2;

Дом Чапаева 106 А; ГРП-9 п. Черноисточинск Чапаева в р-не ж/д 46; жилой дом Фурманова участок 17; Для Актов Все; Черноисточинская псих.больница Черноисточинск; Наружное освещение ТП-5083 (Калинина, Чапаева, Фурманова) Фурманова

с 12.10.2022 09:00 по 12.10.2022 18:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) п. Черноисточинск: Кирова 2, 2 А;

Первомайская 1, 10, 12, 14, 16, 16А, 1А, 1Б, 1Д, 3, 4, 4 а, 4а, 5, 7, 8; Производственный корпус п. Черноисточинск Кирова 2 к.1; нежилое помещение п. Черноисточинск Кирова 2а пом.3,4; БССС п. Черноисточинск Заводская; ГРПБ Кирова; бытовка-контейнер для ремонта стенок подводящего канала донного водопуска гидротехнического сооружения Черноисточинского водохранилища Первомайская; БССС «Черноисточинск, гора Заводская» Черноисточинск; плотина ЧГУ Черноисточинск; АТС п. Черноисточинск; Черноисточинское гидротехническое сооружение (кап. ремонт) п. Черноисточинск

с 12.10.2022 10:00 по 12.10.2022 16:00 п. Висим: Береговая 1, 10, 2, 3, 5, 5А, 6, 7, 8, 9;

Дзержинского 1, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 2А, 2Б, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 9А;

Заречная 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8;

Калинина 1, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 26, 28, 3, 4, 5, 6, 8, 9;

Карла Либкнехта 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 21, 23, 25, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

Ключевская 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43А, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 68А, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 79А, 79Б, 81, 83, 85, 87, 87А, 88, 89, 92, 93, 94;

Комсомольская 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 25, 25А, 3, 31 А, 32, 33, 35, 37, 38, 4, 7а, 8;

Красноармейская 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1А, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 31, 4, 5, 6, 7, 8;

Красных Партизан 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 38А, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68;

Крупской 10, 12, 16, 17, 18, 18А, 19, 2, 20, 23, 24, 27, 29, 3, 31, 33, 4, 6, 8;

Ленина, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18А, 19, 2, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 29, 2А, 3, 30, 31, 32, 33А, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49А, 5, 50, 51, 53, 55, 55А, 55Б, 57, 6, 7, 72, 74, 76, 78, 8, 80, 82;

Максима Горького 44, 44А, 46, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 66А, 67, 68, 71, 75, 76, 77, 81, 82, 83, 83А, 87;

Малая 1, 2, 4;

Мира 1, 1 А, 10, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 24, 26, 3-1, 3-2, 4, 5, 7, 9;

Окраинная 10, 12;

Октябрьская 1, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 21, 23, 24, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 4, 40, 41, 43, 45, 5, 6, 8, 9;

Первомайская 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9;

Пушкина 1, 11, 12, 13, 2, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 8А;

Розы Люксембург 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1А, 1Б, 2, 2 А, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 2в, 30, 31, 32, 33, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 44 А, 5, 6, 7, 8, 9;

Советская 0, 1, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 39, 4, 40, 41, 44, 46, 47, 48, 49, 5, 50 А, 51, 53, 54, 6, 7, 8, 9;

Фрунзе 1, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27А, 28, 29, 2А, 30, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51а, 54, 58, 58А, 7, 9;

Рабоче-Крестьянская 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 7, 8;

Пионерская 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 22, 24, 3, 5, 5А, 6, 6А, 7, 8, 9;

8 Марта 1, 11, 12, 13, 13А, 14, 15А, 17, 18, 19, 1А, 2, 20, 21, 21А, 22, 23, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 9а;

Баклыкова 29, 31, 33, 35, 37, 39, 40А, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88;

Пролетарская 1, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 1А, 2, 2 Л, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 2А, 2В, 3, 30, 33, 35, 37, 39, 4, 41, 43, 45, 47, 53, 54, 56, 57, 59, 6, 60, 65, 68, 68А, 69, 70, 70А, 72, 76, 77, 8, 83, 8А, 9; Дом Береговая 4 изб; Фельдшерско-акушерский пункт в п. Висимо-Уткинск Дзержинского в районе д. 2 В; ЛЭП-10кВ, ТП-144 наружное освещение Комсомольская п. Висимо-Уткинск; скважина Красных Партизан 33скваж; Скважина Советская 23скв; Скважина Фрунзе 20 скв.; Дом Пролетарская 1а кв. 1; Дом Пролетарская 9 кв. 3; жилой дом Пролетарская уч. 74 Б (п. Висим); индивидуальный жилой дом Пролетарская участок 81; светофорный объект, освещение пешеходного перехода а/д г. Нижний Тагил-п. В-Уткинск — д. У-Утка км 61+416; Уличное освещение ТП-102; зона отдыха п. Висим; Для Актов Все; Наружное освещение п. Висимо-Уткинск Карла Либкнехта; Филиал СБ232/ 0166 п. В-Уткинск Ленина; Наружное освещение п. Висимо-Уткинск Фрунзе

с 13.10.2022 09:00 по 13.10.2022 17:00 п. Черноисточинск: Восточная 56б;

Мамина-Сибиряка 10, 12, 16, 31, 31Д, 33, 35, 37;

Набережная 1, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34А;

Октябрьская 1, 11, 13, 15, 17, 2, 3, 4, 5, 5А, 7, 7а, 9;

Первомайская 11, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 13, 130, 130А, 131, 132, 133, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 148А, 149, 149А, 15, 151, 152А, 153, 155, 157, 159А, 17, 173А, 177А, 179Г, 179а, 18, 181Б, 181Г, 183Б, 183а, 187А, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29-2, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36А, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43А, 44, 44А, 45, 46, 47, 48, 49, 49А, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 56А, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 66, 9; Пионерская 95; жилой дом Мамина-Сибиряка участок 10 А; хозяйственная постройка Первомайская 155 Б; жилой дом и гараж (п. Черноисточинск) Первомайская 155а, 159; индивидуальный жилой дом Первомайская 189 Б; Наружное освещение ТП-5601(Первомайская, Набережная) Первомайская; Наружное освещение ТП-5032 (Первомайская. М-Сибиряка) Первомайская; Потребительский кооператив Черноисточинск

с 13.10.2022 09:00 по 13.10.2022 18:00 п. Черноисточинск: Кирова 2, 2 А, 2А; Чапаева 22А, 28А, 32А; Пионерская 95; БССС п. Черноисточинск Заводская; БССС «Черноисточинск, гора Заводская» Черноисточинск; Потребительский кооператив Черноисточинск

с 13.10.2022 09:30 по 13.10.2022 10:30 Носова 109, 111, 113, 113а, 115, 115а, 117а, 119, 121, 121а, 123, 127, 127а, 131, 133;

Союзная 1, 10, 10а, 11, 12, 13, 13а, 13б, 14, 16, 18, 18а, 1б, 2, 20, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

индивидуальный жилой дом Носова 115 Б

с 13.10.2022 11:00 по 13.10.2022 12:00 Максима Горького 27, 29, 33;

Тагильская 58А, 60;

Черных 100, 104, 108, 110, 112, 112а, 114, 116, 116а, 118, 120, 122, 124, 124а, 124б, 126, 55, 57, 59, 61, 61а, 63, 65, 65а, 67, 69, 69-1, 69-2, 69а, 71, 73, 75, 77, 79, 79а, 90;

светофорный объект Максима Горького -Черных; магазин Черных /ул. Тагильская; Гараж Черных 124б

с 13.10.2022 13:30 по 13.10.2022 14:30 Августовская 30, 30а, 32, 34, 36, 38, 40, 44, 46, 48, 50, 52;

Горбуновская 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78;

земельный участок с нежилым строением Садовая 4 СТ «Дружба»; дачный дом Горбуново СТ Дружба-1, уч 68

с 17.10.2022 09:30 по 19.10.2022 16:00 (ежедневно, с включением на ночь) Бауманская 2-24, 1, 7а, 9; Проходчиков 10-30, 13-33; Кленовая 13

с 17.10.2022 10:00 по 17.10.2022 16:00 п. Висим: 9 Января 1А;

Большевистская 1, 10, 100, 101, 102, 105, 107, 11, 111, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 27-1, 29, 3, 30, 31, 32, 32А, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 7, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 8, 80, 81, 82, 83, 84, 9, 90, 91, 93, 94, 95, 97, 98, 99;

Карла Либкнехта 1, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 2, 20, 20А, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 58, 59, 6, 61, 62, 64, 65, 66, 68, 7, 70, 73, 74, 76, 84, 87, 9;

Красноармейская 1, 3;

Ленина 11А, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 33, 34, 34А, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 44, 46, 48, 5, 50, 52, 56, 58, 5а, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72;

Мамина-Сибиряка 11, 1А, 2, 2А, 2Б, 4, 5, 6, 7, 8 А, 9;

Октябрьская 1, 10, 101, 102, 107, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 27-2, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 5, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 7, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 8, 81, 82, 85, 87, 89, 9, 91, 93, 97, 99;

Первомайская 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 58, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 7, 74, 8, 9;

Розы Люксембург 1, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 1а, 2, 20, 23, 24, 25, 26-1, 27, 28, 3, 33, 35, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

Советская 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 58, 59, 60, 62, 63, 65, 66, 67, 70, 71, 73, 74 А, 75, 76, 77, 78;

Юбилейная, 1-2, 10, 11, 12, 19, 1Б, 2, 2А, 3, 4, 4Д, 5, 6 Б, 6А, 7А, 8, 8 Г; 8 Марта 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9; нежилое здание в северо-восточной части п. Висим; комплекс объектов на земельном участке северо-восточнее р. п. Висим; Скважина Большевистская 76скв; контора лесничества в п. Висим Ленина 5 оф. 23; Уличное освещение ТП-112 Мамина-Сибиряка Аллея Славы; светофорный объект Т7 Розы Люксембург в р-не дома 15; жилой дом Советская 68 п. Висим; жилой дом Юбилейная 2 кв. 1; жилой дом Юбилейная 2 кв. 2; жилой дом Юбилейная д. 1 кв. 1; жилой дом Юбилейная участок 5; АЗС п. Висим; Базовая станция п. Висим; гараж ТП-7; Уличное освещение ТП-106; Уличное освещение ТП-107; Уличное освещение ТП-108; Уличное освещение ТП-109; Администрация Ленина

с 17.10.2022 13:30 по 17.10.2022 14:30 п. Черноисточинск: Восточная 50-56, 51-55/57; Мамина-Сибиряка 21, 25а, 29а, 31а, 31б, 31в

с 17.10.2022 21:00 по 18.10.2022 23:00 (2 раза по 15 минут для перевода нагрузки) Балакинская 0, 18;

Гвардейская 45, 45а, 47, 49, 51;

Мартеновская 20, 20-3, 30;

Металлургов 40, 46, 46б, 48б, 58а;

Попова 17, 19, 19А;

Гвардейский бульвар 49; РСПД Балакинская 18 подъезд 4; РСПД Гвардейская 45 подъезды 3,7; РСПД Гвардейская 47 подъезд 3; РСПД Гвардейская 49 подъезд 3; РСПД Металлургов 48б подъезд 3; Магазин Попова 19 — 118а; салон красоты «ДанЛи» Попова 19-47; ПУ-3657 наружного освещения Гвардейская