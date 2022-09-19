В России выросла стоимость услуг репетиторов

Надо сказать, что школьные репетиторы в прошлом жаловались на небольшие доходы. Представители Института образования Высшей школы экономики пояснили, что средняя ставка в час у частных репетиторов около 691 рубля в столице и 427 рублей в российских регионах. При этом 70% репетиторов желают зарабатывать больше. 34% респондентов хотят получать за одно занятие 500-999 рублей, 29% — 1000-1499 рублей, а 32% — 1500-2999 рублей.