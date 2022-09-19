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Posted 19 сентября 2022,, 13:46

Published 19 сентября 2022,, 13:46

Modified Вчера, 20:27

Updated Вчера, 20:27

В России выросла стоимость услуг репетиторов

19 сентября 2022, 13:46
Российские школьные репетиторы поднимают цены за занятия.

Опрос показал, что 50% преподавателей в стране будут искать новый источник дохода, либо брать больше репетиторских часов. Об этом пишет NEWS.ru.

На доходах педагогов плохо сказывается нынешняя экономическая ситуация. Интересно, что немало отечественных репетиторов уже уперлись в «ценовой потолок». Продолжая поднимать цены на свои услуги, потенциальным клиентам те станут недоступны.

По словам опрошенных журналистами репетиторов, цены за дополнительные уроки уже растут. В среднем занятия подорожали на 20-40%.

В исследовании образовательной компании MAXIMUM Education приняли участие 2000 педагогов изо всех уголков страны. 58% из них намерены увеличить стоимость своих услуг.

Надо сказать, что школьные репетиторы в прошлом жаловались на небольшие доходы. Представители Института образования Высшей школы экономики пояснили, что средняя ставка в час у частных репетиторов около 691 рубля в столице и 427 рублей в российских регионах. При этом 70% репетиторов желают зарабатывать больше. 34% респондентов хотят получать за одно занятие 500-999 рублей, 29% — 1000-1499 рублей, а 32% — 1500-2999 рублей.

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