В Свердловской области за год произошло 14 ДТП с наездом на животных

К примеру, 17 сентября, примерно в 20.00 на трассе «Екатеринбург-Реж-Алапаевск» водитель иномарки сбил лося. Затем он выехал на встречку, где допустил столкновение с другим легковым автомобилем. Находившийся за рулем второй машины мужчина скончался. Об этом сообщает отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.