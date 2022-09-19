В Свердловской области за год произошло 14 ДТП с наездом на животных

К примеру, 17 сентября, примерно в 20.00 на трассе «Екатеринбург-Реж-Алапаевск» водитель иномарки сбил лося. Затем он выехал на встречку, где допустил столкновение с другим легковым автомобилем. Находившийся за рулем второй машины мужчина скончался. Об этом сообщает отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.
Сотрудники ГИБДД рекомендуют автолюбителям быть внимательными и осторожными на автотрассах, особенно там, где установлены знаки «Дикие животные».
Эти знаки установлены в тех зонах, где поблизости обитают животные, либо где случались ДТП с ними.
Оставлять место ДТП в случае, если водитель сбил какое-либо животное, крайне не рекомендуется.