За 258 млн рублей в Екатеринбурге отремонтируют ДИВС

ДИВС находится по адресу: Олимпийская набережная, д. 3. Для здания разработают новый архитектурный облик, а затем здесь проведут капитальный ремонт фасадов. Это следует из карточки на госзакупках.
Сейчас ДИВС ищет подрядчика для проведения этих работ. Прием заявок возможен до 3 октября, а победителя определят 4 октября. Из технического задания следует, что подрядчик должен будет подготовить помещения здания и инженерной инфраструктуры, обеспечить бесперебойную работу всех систем объекта.
Ремонт нужно выполнять в соответствии с требованиями федеральных и региональных комплексных планов и требований. Источник финансирования – субсидия из регионального бюджета.