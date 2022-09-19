TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

За 258 млн рублей в Екатеринбурге отремонтируют ДИВС

Сегодня, 06:39
Фото: 1MI
Дворец игровых видов спорта отремонтируют в Екатеринбурге. На эти цели потратят 258 миллионов рублей.

ДИВС находится по адресу: Олимпийская набережная, д. 3. Для здания разработают новый архитектурный облик, а затем здесь проведут капитальный ремонт фасадов. Это следует из карточки на госзакупках.

Сейчас ДИВС ищет подрядчика для проведения этих работ. Прием заявок возможен до 3 октября, а победителя определят 4 октября. Из технического задания следует, что подрядчик должен будет подготовить помещения здания и инженерной инфраструктуры, обеспечить бесперебойную работу всех систем объекта.

Ремонт нужно выполнять в соответствии с требованиями федеральных и региональных комплексных планов и требований. Источник финансирования – субсидия из регионального бюджета.

Читайте также:
Эскиз реконструкции плотины на улице Челюскинцев показали жителям Нижнего ТагилаФонтан, аллеи и скейт-площадка: парк Металлургов открыт после реконструкции в Тагиле
#Общество#Эксклюзив#Новости УрФО#Капремонт#Фасад#Реконструкция#Елена Озерова
Подпишитесь
Заводы Нижнего Тагила скрывают среднюю зарплату работников
17 сентября, 14:05
Заключенный обвинил ИК-12 Нижнего Тагила в пытках и избиении
Сегодня, 14:16
Выбросы в воздухе и новая плотина на Иван-озере. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Сегодня, 13:33
Администрация Нижнего Тагила закупит почти 40 тысяч одноразовых масок
Вчера, 17:36
Большинство депутатов в Гордуме Нижнего Тагила будет лоббировать интересы УВЗ и НТМК
16 сентября, 08:31
Больница в Нижнем Тагиле хочет купить картошку по цене на 25% выше средней
Вчера, 14:56