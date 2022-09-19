За 258 млн рублей в Екатеринбурге отремонтируют ДИВС

Сейчас ДИВС ищет подрядчика для проведения этих работ. Прием заявок возможен до 3 октября, а победителя определят 4 октября. Из технического задания следует, что подрядчик должен будет подготовить помещения здания и инженерной инфраструктуры, обеспечить бесперебойную работу всех систем объекта.