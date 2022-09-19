Заключенный обвинил ИК-12 Нижнего Тагила в пытках и избиении

Иван Лагунов рассказывал, что во время нахождения в ШИЗО сотрудники ИК-12 избивали его в течение трех дней. Причиной, с его слов, стал отказ заходить в камеру.

На нервной почве в ноябре 2021 года он [Иван] отказался выполнять требования администрации, в связи с чем к нему три дня подряд применяли физическую силу. Он объяснял на видеорегистратор свои действия, озвучивая, по какой причине отказывается заходить в камеру, — следует из показаний заключенного.

Однако сокамерник Ивана по ШИЗО назвал другую причину поступка надзирателей. С его слов, в коридоре «против Ивана был применен прием борьбы» — Лагунов просил у руководства тюрьмы исходящие номера обращений, которые она ему не предоставляла.

Побои, согласно материалам дела, зафиксировал фельдшер зоны. Он вспоминал, что по возвращении из отпуска был вызван на медосмотр к Лагунову «после применения физической силы».

Причина применения физической силы в компетенцию медицинского работника не входит, — отвечал фельдшер.