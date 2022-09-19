Заключенный обвинил ИК-12 в пытках, а тагильчане требуют бороться с вандализмом

Заключенный обвинил ИК-12 Нижнего Тагила в пытках, избиении и травле. Проблемы у него начались после того, как колония, которая должна была два раза в месяц вывозить его на процедуру расширения просвета мочевого канала, не сделала этого.
Жители Тагила требуют круглосуточные патрули полиции из-за вандализма в парках после того, как долгожданное открытие парка Металлургов на Тагилстрое было омрачено действиями хулиганов. Через 4 дня после реконструкции на общественном пространстве оказалась вырвана лавочка, сломана качель на пружине и порвана карта.
В Нижнем Тагиле три родительницы не могут доказать, что за 114 тысяч рублей их дети окончили первый класс в ЦПСО «Подсолнухи». Директор центра утверждает, что образования не было, а потраченные тагильчанками средства — членские взносы в НКО.
В воздухе Нижнего Тагила опять фиксировались ежедневные превышения сероводорода, на Иван-озере появилась новая плотина, а жители пригорода жалуются на грязную воду из-под крана. Об этих и других событиях читайте в подборке TagilCity.ru.
На водонапорной башне в селе Лая под Нижним Тагилом впервые за 20 лет проводится чистка крыши. Причиной стали обнаруженные внутри птичьи перья и дохлые черви.