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Заключенный обвинил ИК-12 в пытках, а тагильчане требуют бороться с вандализмом

Сегодня, 14:22
Фото: 1MI
Заключенный обвинил ИК-12 Нижнего Тагила в пытках и избиении, а местные жители требуют полицейских проводить круглосуточные рейды для борьбы с вандалами. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 19 сентября.

Заключенный обвинил ИК-12 Нижнего Тагила в пытках, избиении и травле. Проблемы у него начались после того, как колония, которая должна была два раза в месяц вывозить его на процедуру расширения просвета мочевого канала, не сделала этого. 

Заключенный обвинил ИК-12 Нижнего Тагила в пытках и избиении
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Жители Тагила требуют круглосуточные патрули полиции из-за вандализма в парках после того, как долгожданное открытие парка Металлургов на Тагилстрое было омрачено действиями хулиганов. Через 4 дня после реконструкции на общественном пространстве оказалась вырвана лавочка, сломана качель на пружине и порвана карта.

Жители Тагила требуют круглосуточные патрули полиции из-за вандализма в парках
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В Нижнем Тагиле три родительницы не могут доказать, что за 114 тысяч рублей их дети окончили первый класс в ЦПСО «Подсолнухи». Директор центра утверждает, что образования не было, а потраченные тагильчанками средства — членские взносы в НКО.

Родители первоклассников обвинили в обмане центр «Подсолнухи» в Нижнем Тагиле
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В воздухе Нижнего Тагила опять фиксировались ежедневные превышения сероводорода, на Иван-озере появилась новая плотина, а жители пригорода жалуются на грязную воду из-под крана. Об этих и других событиях читайте в подборке TagilCity.ru.

Выбросы в воздухе и новая плотина на Иван-озере. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
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На водонапорной башне в селе Лая под Нижним Тагилом впервые за 20 лет проводится чистка крыши. Причиной стали обнаруженные внутри птичьи перья и дохлые черви.

Перьев от птиц в воде больше не будет? В селе Лая чинят крышу водонапорной башни
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