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Жители Краснотурьинска исполнили песню «Ой, мороз, мороз» на 1 канале

Сегодня, 06:58
Фото: 1MI
На Первом канале жители Краснотурьинска Александр Виговский, Алексей Фадеев, Сергей Васильев и Максим Степанов спели народную песню и вошли в финал шоу «Поем на кухне всей страной».

По словам участников шоу, они в составе ансамбля «Богословец» многократно принимали участие в вокальных конкурсах и одерживали в них победы, пишет «Вечерний Краснотурьинск».

Но, несмотря на это, вокалисты испытывали сильное волнение перед выступлением. Ведь в подобном конкурсе федерального масштаба они принимали участие впервые.

Мужчины – работники Богословского алюминиевого завода. Они растрогали зрителей исполнением песни «Ой, мороз, мороз».

Народная артистка РСФСР Светлана Крючкова, будучи членом жюри, оценила по достоинству исполнение данной песни.

В телеэфир выступление свердловчан выйдет в четвертом выпуске шоу. По телевизору его покажут в ноябре.

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