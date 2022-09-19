Жители Краснотурьинска исполнили песню «Ой, мороз, мороз» на 1 канале

По словам участников шоу, они в составе ансамбля «Богословец» многократно принимали участие в вокальных конкурсах и одерживали в них победы, пишет «Вечерний Краснотурьинск».
Но, несмотря на это, вокалисты испытывали сильное волнение перед выступлением. Ведь в подобном конкурсе федерального масштаба они принимали участие впервые.
Мужчины – работники Богословского алюминиевого завода. Они растрогали зрителей исполнением песни «Ой, мороз, мороз».
Народная артистка РСФСР Светлана Крючкова, будучи членом жюри, оценила по достоинству исполнение данной песни.
В телеэфир выступление свердловчан выйдет в четвертом выпуске шоу. По телевизору его покажут в ноябре.