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Екатеринбурженка стала победительницей кастинга Miss Maxim

Сегодня, 11:38
Фото: miss.maximonline.ru
Модель из Екатеринбурга Алена Калинина стала лучшей в ТОП-100 конкурса Miss Maxim. Следующим этапом станет соревнование за место в «десятке» самых красивых девушек, по версии журнала.
На конкурс заявились 300 девушек. Калинина с первого дня захватила лидерство в голосовании. В гонку преследования включилась красавица из Уфы. В итоге ектеринбурженка обошла конкурентку на девять баллов и набрала 79 «огней».
 
30 сентября станет известна десятка самых красивых девушек, а 27 октября жюри назовет имя победительницы. По условиям конкурса главный приз — фотосессия звездного фотографа с победительницей.
#Ирина Кирилова#Общество#Новости УрФО#Екатеринбург#Девушка#Конкурс#Победа
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