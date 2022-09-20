Екатеринбурженка стала победительницей кастинга Miss Maxim
Сегодня, 11:38
Фото: miss.maximonline.ru
Модель из Екатеринбурга Алена Калинина стала лучшей в ТОП-100 конкурса Miss Maxim. Следующим этапом станет соревнование за место в «десятке» самых красивых девушек, по версии журнала.
На конкурс заявились 300 девушек. Калинина с первого дня захватила лидерство в голосовании. В гонку преследования включилась красавица из Уфы. В итоге ектеринбурженка обошла конкурентку на девять баллов и набрала 79 «огней».
30 сентября станет известна десятка самых красивых девушек, а 27 октября жюри назовет имя победительницы. По условиям конкурса главный приз — фотосессия звездного фотографа с победительницей.