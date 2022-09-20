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Posted 20 сентября 2022,, 06:54

Published 20 сентября 2022,, 06:54

Modified Вчера, 20:29

Updated Вчера, 20:29

Эксперт — о роли Горбачева в развале СССР: Он понимал, к чему приведет его политика

20 сентября 2022, 06:54
Осознавал ли первый президент Советского Союза Михаил Горбачев деструктивные последствия проводимой им политики, а также о роли, которую он сыграл в развале СССР, рассказал доктор исторических наук, профессор Санкт-Петербургского университета Матвей Полынов.

Специалист пояснил, что на проводимую Горбачевым внутреннюю политику оказывали серьезное влияние политические деятели Александр Яковлев и Эдуард Шеварднадзе, пишет Pravda.Ru.

По словам Полынова, на XIX конференции КПСС в 1988 году была объявлена реформа политической системы, суть которой сводилась к передаче власти в руки Съезда народных депутатов СССР.  Демократизация привела к появлению ряда общественно-политических организаций на территории Российской Федерации и в союзных республиках. Одновременно с этим в прессе стали публиковаться материалы о том, что сталинизм — это, прежде всего, серьезные преступления и репрессии, что также подрывало доверие людей к существующей системе.

А еще Горбачев совместно с государственным деятелем Николаем Рыжковым и экономистом Леонидом Абалкиным провели экономическую реформу, которая к 1989 году спровоцировала инфляцию и уменьшение товаров, в то время как денег на руках у населения становилось все больше. И когда в 1989 году были объявлены демократические выборы, КПСС на них предсказуемо проиграла. 

Историк подчеркнул, что Горбачев не мог не понимать, к чему приведет проводимая им политика. Сейчас трудно сказать, действовал ли он сознательно, ставя перед собой цель развалить СССР или нет, но эти реформы вели только к разрушению и разложению, и Горбачев не мог этого не знать. Таким образом, он несет персональную ответственность за разрушение страны, резюмировал Матвей Полынов.

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