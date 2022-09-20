Эксперт — о роли Горбачева в развале СССР: Он понимал, к чему приведет его политика

Осознавал ли первый президент Советского Союза Михаил Горбачев деструктивные последствия проводимой им политики, а также о роли, которую он сыграл в развале СССР, рассказал доктор исторических наук, профессор Санкт-Петербургского университета Матвей Полынов.