Эксперт — о роли Горбачева в развале СССР: Он понимал, к чему приведет его политика

Posted 20 сентября 2022,, 06:54
Published 20 сентября 2022,, 06:54
Modified Вчера, 20:29
Updated Вчера, 20:29
Специалист пояснил, что на проводимую Горбачевым внутреннюю политику оказывали серьезное влияние политические деятели Александр Яковлев и Эдуард Шеварднадзе, пишет Pravda.Ru.
По словам Полынова, на XIX конференции КПСС в 1988 году была объявлена реформа политической системы, суть которой сводилась к передаче власти в руки Съезда народных депутатов СССР. Демократизация привела к появлению ряда общественно-политических организаций на территории Российской Федерации и в союзных республиках. Одновременно с этим в прессе стали публиковаться материалы о том, что сталинизм — это, прежде всего, серьезные преступления и репрессии, что также подрывало доверие людей к существующей системе.
А еще Горбачев совместно с государственным деятелем Николаем Рыжковым и экономистом Леонидом Абалкиным провели экономическую реформу, которая к 1989 году спровоцировала инфляцию и уменьшение товаров, в то время как денег на руках у населения становилось все больше. И когда в 1989 году были объявлены демократические выборы, КПСС на них предсказуемо проиграла.
Историк подчеркнул, что Горбачев не мог не понимать, к чему приведет проводимая им политика. Сейчас трудно сказать, действовал ли он сознательно, ставя перед собой цель развалить СССР или нет, но эти реформы вели только к разрушению и разложению, и Горбачев не мог этого не знать. Таким образом, он несет персональную ответственность за разрушение страны, резюмировал Матвей Полынов.