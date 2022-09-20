Еще три «золотые» остановки появятся в центре Нижнего Тагила

Контракт на поставку остановочных комплексов заключен с исправительной колонией № 12. Их изготовили семь осужденных. Все три конструкции должны быть установлены в центре Нижнего Тагила до 15 октября.
Остановки сделаны из высокоуглеродистой стали, покрашены атмосферостойкой краской золотистого цвета, а внутри находится лавка. Также в остеклении использованы бронированные стекла «триплекс».
Тагильчанам пришлись по вкусу такие конструкции.
Наконец-то в городе начали появляться нормальные остановки, которые защитят от дождя, снега и ветра. А пожилые люди или дети смогут отдохнуть на лавочке, ожидая транспорт. По сравнению с теми насквозь «дырявыми» конструкциями, которые можно сейчас везде наблюдать, чувствуется огромная разница, — рассказал подписчик редакции TagilCity.ru Артем.
Ранее подобные комплексы были установлены на Площади трудовой доблести у железнодорожного вокзала в Нижнем Тагиле.