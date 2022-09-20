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Губернатор Свердловской области назначил Виктора Шептия представителем в Совфеде

Сегодня, 09:30
Фото: 1MI
Представителем губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в Совете Федерации назначен Виктор Шептий. Он заменит ушедшего Эдуарда Росселя.

Депутат Законодательного собрания приступил к выполнению должностных обязательств сегодня, 20 сентября. Он наделен полномочиями сенатора на основании указа губернатора области, подписанного и опубликованного Евгением Куйвашевым.

Постановляю наделить Шептия Виктора Анатольевича полномочиями сенатора Российской Федерации — представителя Губернатора Свердловской области с 20 сентября 2022 года, — сказано в указе.

Ранее экс-глава региона Эдуард Россель, который руководил Свердловской областью с 1991 по 2019 годы, покинул пост сенатора. Он рассказал, что сам решил не баллотироваться на эту должность на основании семейных обстоятельств.

Экс-губернатор Россель осенью покинет пост сенатора
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#Анна Варнакина#Политика#Евгений Куйвашев#Эдуард Россель#Совет Федерации#Представитель#Губернатор#Свердловская область#Виктор Шептий
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