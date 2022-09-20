Губернатор Свердловской области назначил Виктора Шептия представителем в Совфеде

Депутат Законодательного собрания приступил к выполнению должностных обязательств сегодня, 20 сентября. Он наделен полномочиями сенатора на основании указа губернатора области, подписанного и опубликованного Евгением Куйвашевым.
Постановляю наделить Шептия Виктора Анатольевича полномочиями сенатора Российской Федерации — представителя Губернатора Свердловской области с 20 сентября 2022 года, — сказано в указе.
Ранее экс-глава региона Эдуард Россель, который руководил Свердловской областью с 1991 по 2019 годы, покинул пост сенатора. Он рассказал, что сам решил не баллотироваться на эту должность на основании семейных обстоятельств.