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«Химик» из Екатеринбурга произвёл более 27,5 кг наркотиков для продажи

Сегодня, 07:42
Фото: 1MI
«Химик» и неизвестная группировка из Екатеринбурга пойдут под суд за производство 27,5 кг наркотических средств и покушение на их сбыт. Преступники орудовали на территории области с января по март 2022 года.

Следствие установило, что неизвестный человек в декабре 2021 года задумал производить и продавать наркотики. Для этого он создал интернет-магазин, а после начал собирать группировку, куда и привлек подсудимого. Тот трудился в качестве «химика» — занимался производством наркотических средств.

В нежилом доме в Полевском екатеринбуржец успел синтезировать почти 28 кг наркотиков, 702 грамма из которых взвесил и упаковал в три вакуумных пакета для
последующей продажи через «закладки» в регионе.

Мужчину 1988 года рождения обвиняют в незаконном производстве наркотиков в особо крупном размере и групповом покушении на их сбыт. Уголовное дело будет рассматривать суд, сообщает прокуратура Свердловской области.

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#Анна Варнакина#Екатеринбург#Наркотики#Криминал#Закладка#Суд#Прокуратура
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