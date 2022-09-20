«Химик» из Екатеринбурга произвёл более 27,5 кг наркотиков для продажи

Следствие установило, что неизвестный человек в декабре 2021 года задумал производить и продавать наркотики. Для этого он создал интернет-магазин, а после начал собирать группировку, куда и привлек подсудимого. Тот трудился в качестве «химика» — занимался производством наркотических средств.
В нежилом доме в Полевском екатеринбуржец успел синтезировать почти 28 кг наркотиков, 702 грамма из которых взвесил и упаковал в три вакуумных пакета для
последующей продажи через «закладки» в регионе.
Мужчину 1988 года рождения обвиняют в незаконном производстве наркотиков в особо крупном размере и групповом покушении на их сбыт. Уголовное дело будет рассматривать суд, сообщает прокуратура Свердловской области.