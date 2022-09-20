Какое наказание грозит виновным за перья от дохлых птиц в воде села Большая Лая

В Пригородной прокуратуре рассказали, какое наказание грозит виновным в том, что в водопроводной воде в селе Большая Лая под Нижним Тагилом плавают перья от мертвых птиц и черви. Ведомство проводит проверку по факту ненадлежащего качества воды после публикации редакции TagilCity.ru