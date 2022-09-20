Какое наказание грозит виновным за перья от дохлых птиц в воде села Большая Лая

В Пригородной прокуратуре отметили, что в августе и сентябре 2022 года к ним не поступали жалобы от жителей о качестве водопроводной воды.
В настоящее время прокуратура района проводится проверка по публикации, размещенной в СМИ. По состоянию на 16 сентября проверочные мероприятия не окончены, — рассказал редакции TagilCity.ru и. о. прокурора Пригородного района Павел Ашеев.
Он отметил, что в соответствии со статьей 55 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» за нарушение санитарного законодательства устанавливается дисциплинарное, административная и уголовная ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.