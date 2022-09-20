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Какое наказание грозит виновным за перья от дохлых птиц в воде села Большая Лая

Сегодня, 09:01
Фото: TagilCity.ru
В Пригородной прокуратуре рассказали, какое наказание грозит виновным в том, что в водопроводной воде в селе Большая Лая под Нижним Тагилом плавают перья от мертвых птиц и черви. Ведомство проводит проверку по факту ненадлежащего качества воды после публикации редакции TagilCity.ru

В Пригородной прокуратуре отметили, что в августе и сентябре 2022 года к ним не поступали жалобы от жителей о качестве водопроводной воды.

В настоящее время прокуратура района проводится проверка по публикации, размещенной в СМИ. По состоянию на 16 сентября проверочные мероприятия не окончены, — рассказал редакции TagilCity.ru и. о. прокурора Пригородного района Павел Ашеев.

Он отметил, что в соответствии со статьей 55 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» за нарушение санитарного законодательства устанавливается дисциплинарное, административная и уголовная ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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#Евгения Сафина#Общество#Нижний Тагил#ГГО и пригород#Птицы#Прокуратура#Проверка#Наказание#Уголовное дело
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