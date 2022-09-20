На отсутствие маршруток в дневное время жалуются жители Нижнего Тагила

Речь идет о маршрутах № 20 и № 46, которые едут по улице Пархоменко. Обслуживает их компания-перевозчик «Союз-НТ».
В этом году ребенок учится со второй смены. Каждый день приходится сажать его на маршрутку, чтобы быть уверенной, что сын вовремя доедет. Однако оказалось, что у маршруток № 20 и 46 нет никакого постоянного расписания, приходится ждать их около 20-30 минут. Бывает, что и мимо проезжают, не останавливаясь, — рассказала Алена редакции TagilCity.ru.
При этом, женщина отметила, что трамвай № 3 ходит по расписанию. Однако она не рискует отправлять ребенка на нем, так как от остановки далеко идти до школы, а сын еще маленький.
Пока ждем маршрутку, обычно два трамвая проезжает в каждую сторону. Но от остановки идти далековато, тем более через несколько дорог. Возможности отвозить его каждый день в школу у меня нет, — отметила тагильчанка.
При этом, по расписанию, опубликованному на сайте администрации Нижнего Тагила, с 12.00 до 13.00 маршрут № 20 должен отъезжать от железнодорожного вокзала каждые 10 минут, а маршрут № 46 — каждые пять минут от остановки «Кулинарное училище».
Для того, чтобы узнать актуальное расписание маршрутов, журналист TagilCity.ru обратился в компанию-перевозчик «Союз-НТ». Однако секретарь не смогла ответить на поставленный вопрос и посоветовала обратиться к механикам, которые так и не взяли трубку.