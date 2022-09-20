На удушающий смог от асфальтобетонного завода пожаловались жители Верхней Пышмы

Люди сообщают, что завод не прекращает работу ни ночью, ни днём. Ранее фабрика занималась производством асфальтобетонных смесей для обеспечение работников дорожных служб. В то время было актуально строительство трамвайных путей по Успенскому проспекту, новой дороги. На сегодняшний день, по словам жителей, все объекты отстроены, а завод продолжает работать.
У всех на виду, и днём, и ночью шумит местечковый заводик и изрыгает клубы ядовитого дыма на близлежащий район, — негодует Наталья У. в сообществе «Верхняя Пышма Среднеуральск 8 район».
В 2019 году деятельность завода по решению судебных приставов была остановлена. Причина в том, что его работа угрожала здоровью населения.