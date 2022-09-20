На удушающий смог от асфальтобетонного завода пожаловались жители Верхней Пышмы

Люди сообщают, что завод не прекращает работу ни ночью, ни днём. Ранее фабрика занималась производством асфальтобетонных смесей для обеспечение работников дорожных служб. В то время было актуально строительство трамвайных путей по Успенскому проспекту, новой дороги. На сегодняшний день, по словам жителей, все объекты отстроены, а завод продолжает работать.