TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

На удушающий смог от асфальтобетонного завода пожаловались жители Верхней Пышмы

Сегодня, 06:41
Фото: Верхняя Пышма Среднеуральск 8 район
Местный асфальтобетонный завод создает смог, от которого перехватывает дыхание и щиплет глаза. На это жалуются жители улиц Электролитная и Фабричная в Верхней Пышме. Дым распространялся по улице 19 и 20 сентября.

Люди сообщают, что завод не прекращает работу ни ночью, ни днём. Ранее фабрика занималась производством асфальтобетонных смесей для обеспечение работников дорожных служб. В то время было актуально строительство трамвайных путей по Успенскому проспекту, новой дороги. На сегодняшний день, по словам жителей, все объекты отстроены, а завод продолжает работать.

У всех на виду, и днём, и ночью шумит местечковый заводик и изрыгает клубы ядовитого дыма на близлежащий район, — негодует Наталья У. в сообществе «Верхняя Пышма Среднеуральск 8 район».

В 2019 году деятельность завода по решению судебных приставов была остановлена. Причина в том, что его работа угрожала здоровью населения.

Фото: Верхняя Пышма Среднеуральск 8 район
Читайте также:
Стала известна причина едкого смога в ЕкатеринбургеПревышение взвешенных частиц в воздухе из-за смога выявлено в ЕкатеринбургеНа отеки горла и кашель из-за смога пожаловались тагильчане
#Экология#Верхняя Пышма#Завод#Смог#Жалоба#Анна Варнакина
Подпишитесь
Родители первоклассников обвинили в обмане центр «Подсолнухи» в Нижнем Тагиле
Вчера, 16:03
Заключенный обвинил ИК-12 Нижнего Тагила в пытках и избиении
Вчера, 14:16
Выбросы в воздухе и новая плотина на Иван-озере. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:33
Администрация Нижнего Тагила закупит почти 40 тысяч одноразовых масок
18 сентября, 17:36
Большинство депутатов в Гордуме Нижнего Тагила будет лоббировать интересы УВЗ и НТМК
16 сентября, 08:31
Заводы Нижнего Тагила скрывают среднюю зарплату работников
17 сентября, 14:05