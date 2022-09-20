Пенсионерка из Нижнего Тагила «инвестировала» аферистам около 900 тысяч

В тагильской полиции рассказали, что только в течение 2022 года по такой схеме обманули 22 жителя города на 11,5 миллиона рублей. Чаще всего сначала злоумышленники предлагают начинать вкладывать деньги с некрупной суммы, а затем пострадавшие увеличивают ее, чтобы получить больше прибыль.