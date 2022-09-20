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Пенсионерка из Нижнего Тагила «инвестировала» аферистам около 900 тысяч

Сегодня, 13:51
Фото: 1MI
Около 900 тысяч рублей потеряла 69-летняя пенсионерка из Нижнего Тагила, поддавшись на обман мошенников. Неизвестные предложили ей заработать на инвестициях.

В тагильской полиции рассказали, что только в течение 2022 года по такой схеме обманули 22 жителя города на 11,5 миллиона рублей. Чаще всего сначала злоумышленники предлагают начинать вкладывать деньги с некрупной суммы, а затем пострадавшие увеличивают ее, чтобы получить больше прибыль.

Так, в декабре прошлого года 69-летняя пенсионерка из Нижнего Тагила решила заработать на бирже и зарегистрировалась на электронной платформе. Затем ей поступил звонок от «финансового специалиста» из Санкт-Петербурга. Он сообщил, что для работы нужно внести 18,5 тысячи рублей, что пострадавшая и сделала.

Однако мошенники не остановились на полученной сумме и предложили «инвестировать» больше. В результате пенсионерка лишилась не только собственных накоплений. Также она взяла два кредита и занимала деньги у знакомых. Все средства тагильчанка переводила на счета, которые ей сообщали аферисты.

В сентябре 2022 года потерпевшая поняла, что деньги на ее счета так и не поступают и обратилась в полицию, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское».

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#Евгения Сафина#Криминал#Нижний Тагил#Полиция#Мошенники#Инвестиции#Обман#Пенсионер
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