Пинаев проконтролировал строительство мусорного завода в Нижнем Тагиле

По словам градоначальника, компания «Облкоммунэнерго», с которой заключено концессионное соглашение, справляется на «отлично», а муниципалитет постоянно находится с ней на связи. Взаимодействие помогает как генподрядчику АО «Интертехэлектро», так и местной власти реализовать задуманное для улучшения экологии Нижнего Тагила.