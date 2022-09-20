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Пинаев проконтролировал строительство мусорного завода в Нижнем Тагиле

Сегодня, 14:36
Фото: TagilCity.ru
В Нижнем Тагиле продолжается строительство мусоросортировочного завода за 2,7 млрд рублей. Сегодня ход работ проконтролировал глава города Владислав Пинаев. Все ли движется по плану — в материале TagilCity.ru.

20 сентября глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев и замглавы по горхозяйству Егор Копысов проконтролировали, как движется строительство мусорного завода и полигона для твердых коммунальных отходов.

Объект для сортировки и захоронения ТКО возводят возле действующего полигона на Кушвинском тракте. За месяц, минувший с последнего осмотра, здесь произошли значительные изменения. Смонтированы трансформаторная подстанция, станции для пожаротушения и водоснабжения. Установлен каркас здания мусоросортировочного завода.

Фото: TagilCity.ru

Вторая часть комплекса, полигон для захоронения ТКО, готова на 80%. Ограждающая дамба практически завершена, а котлован для складирования мусора разработан на 70%.

Работы ведутся с опережением графика. Подрядная организация «Облкоммунэнерго» готова сдать полигон в начале зимы, а не весной следующего года, как заявлено в плане.

Сегодня первая карта полигона, которая должна быть готова к концу октября, почти закончена. За месяц ситуация на стройке изменилась: виден процесс строительства мусоросортировочного завода и цеха для компостирования, газовой котельной, подстанции. Надеюсь, проект мы реализуем раньше сроков, намеченных контрактом, — сказал глава города Владислав Пинаев.

По словам градоначальника, компания «Облкоммунэнерго», с которой заключено концессионное соглашение, справляется на «отлично», а муниципалитет постоянно находится с ней на связи. Взаимодействие помогает как генподрядчику АО «Интертехэлектро», так и местной власти реализовать задуманное для улучшения экологии Нижнего Тагила.

Для Нижнего Тагила мусоросортировочный комплекс — очень значимый проект. Сегодня один из трех полигонов в городе не работает, на втором складировать ТКО запрещено. Третий, действующий надо было закрывать уже несколько лет назад: тот объем мусора, который там находится, не соответствует нормам. Поэтому ввод в эксплуатацию данного проекта для города будет значимым событием. И мы на многие десятилетия уйдем от проблем захоронения, переработки твердых коммунальных отходов, — подытожил Владислав Пинаев. 
Фото: TagilCity.ru

Планируемая сдача мусоросортировочного комплекса — декабрь 2023 года. Ранее мы разбирались, в чем его польза для тагильчан и как в городе планируют реализовать осознанное обращение с мусором.

Чаша для захоронения и каркас для сортировки: как строят мусорный завод в Тагиле
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