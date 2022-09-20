Полиция Нижнего Тагила начала проверку из-за зажатого в автобусе ребёнка

В МУ МВД «Нижнетагильское» сообщили редакции TagilCity.ru, что в органы внутренних дел информация об инциденте не поступала. После публикации произошедшего в средствах массовой информации полицейские на основании предоставленных данных организовали проверку и поиски водителя.
Всех очевидцев произошедшего просят сообщить информацию о факте нарушения в отдел полиции №18 МУ МВД России «Нижнетагильское» по номерам 47-71-02 или 47-70-01. После установления виновных сотрудники ГИБДД проведут профилактическую работу и с компанией-перевозчиком, и с водителем, ставшим инициатором потасовки.
Напомним, что ребёнка зажало дверьми автобуса в Нижнем Тагиле. После конфликта с отцом несовершеннолетнего между шофёром и родственником началась драка, прекратить которую помогли очевидцы.