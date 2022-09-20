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Полиция Нижнего Тагила начала проверку из-за зажатого в автобусе ребёнка

Сегодня, 08:29
Фото: 1MI
Отдел полиции Нижнего Тагила начал проверку и поиски водителя после публикации в СМИ истории о ребёнке, которого зажало дверями автобуса.

В МУ МВД «Нижнетагильское» сообщили редакции TagilCity.ru, что в органы внутренних дел информация об инциденте не поступала. После публикации произошедшего в средствах массовой информации полицейские на основании предоставленных данных организовали проверку и поиски водителя.

Всех очевидцев произошедшего просят сообщить информацию о факте нарушения в отдел полиции №18 МУ МВД России «Нижнетагильское» по номерам 47-71-02 или 47-70-01. После установления виновных сотрудники ГИБДД проведут профилактическую работу и с компанией-перевозчиком, и с водителем, ставшим инициатором потасовки.

Напомним, что ребёнка зажало дверьми автобуса в Нижнем Тагиле. После конфликта с отцом несовершеннолетнего между шофёром и родственником началась драка, прекратить которую помогли очевидцы.

В Нижнем Тагиле водитель автобуса зажал дверьми годовалого ребёнка
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#Анна Варнакина#Нижний Тагил#Эксклюзив#Полиция#Дети#Проверка#Происшествия
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