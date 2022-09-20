Пропустившие экипаж ГИБДД попали в ДТП в Каменске-Уральском

В пресс-службе ГИБДД отметили, что инспекторы включили звуковые маяки, как это и положено по ПДД. А подъезжая к перекрестку водитель снизил скорость и убедился в безопасности проезда: справа машины остановились, а слева приступили к торможению. Поэтому машина ГАИ проехала вперед.