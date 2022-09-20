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Пропустившие экипаж ГИБДД попали в ДТП в Каменске-Уральском

Сегодня, 06:49
Фото: 1MI
ДТП в Каменске-Уральском произошло на пересечении улиц Суворова и Каменской, после того, как там проехал автомобиль сотрудников ГАИ.

Автомобиль проехал на красный сигнал светофора. В это время по дороге ехали и другие машины, пишет Е1.

Известно, что инспекторы торопились на вызов. У них была включена сирена. В это же время два автомобиля, начавшие движение на зеленый сигнал, врезались.

В ГИБДД Каменска-Уральского рассказали, что инспекторы торопились для того, чтобы остановить пьяного водителя, который уездил по улицам города.

В пресс-службе ГИБДД отметили, что инспекторы включили звуковые маяки, как это и положено по ПДД. А подъезжая к перекрестку водитель снизил скорость и убедился в безопасности проезда: справа машины остановились, а слева приступили к торможению. Поэтому машина ГАИ проехала вперед.

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#Елена Озерова#ДТП#Новости УрФО#Авария#Инспекторы ГАИ
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