Пьяная жительница Екатеринбурга пыталась похитить детей со двора из-за ошибки

Про предварительные данные следствия рассказал старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга. С его слов, женщина в неадекватном состоянии не пыталась украсть мальчика восьми и девочку семи лет, а ошибочно приняла их за своих родственников. В случившемся инциденте пострадавших нет.