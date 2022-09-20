Пьяная жительница Екатеринбурга пыталась похитить детей со двора из-за ошибки

Про предварительные данные следствия рассказал старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга. С его слов, женщина в неадекватном состоянии не пыталась украсть мальчика восьми и девочку семи лет, а ошибочно приняла их за своих родственников. В случившемся инциденте пострадавших нет.
Напомним, что случай произошёл на площадке для игр детей перед домом на улице Парниковой, 1 в Екатеринбурге 17 сентября. Полицейские уверяют, что виновница переполоха была нетрезвой и вела себя неадекватно. Екатеринбурженку доставили в полицейский участок. По факту случившегося начали проверку.