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Пьяная жительница Екатеринбурга пыталась похитить детей со двора из-за ошибки

Сегодня, 04:17
Фото: 1MI
Жительница Екатеринбурга, которая находилась в момент случившегося в состоянии алкогольного опьянения, пыталась увести чужих детей с детской площадки на Эльмаше из-за того, что спутала их с собственными племянниками.

Про предварительные данные следствия рассказал старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга. С его слов, женщина в неадекватном состоянии не пыталась украсть мальчика восьми и девочку семи лет, а ошибочно приняла их за своих родственников. В случившемся инциденте пострадавших нет.

Напомним, что случай произошёл на площадке для игр детей перед домом на улице Парниковой, 1 в Екатеринбурге 17 сентября. Полицейские уверяют, что виновница переполоха была нетрезвой и вела себя неадекватно. Екатеринбурженку доставили в полицейский участок. По факту случившегося начали проверку.

Похитить нескольких детей со двора пыталась девушка в Екатеринбурге
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#Анна Варнакина#Екатеринбург#Происшествия#Пьяный#Дети#Полиция#Александр Шульга
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