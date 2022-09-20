Ребенка в Нижнем Тагиле зажало в дверях автобуса, а магазин продавал поддельный Nike

В Нижнем Тагиле водитель автобуса зажал дверьми годовалого ребёнка. Далее произошёл конфликт с родителями мальчика, а после — драка между отцом малыша и водителем. Полиция проведет проверку.
На отсутствие маршруток в дневное время жалуются жители Нижнего Тагила. Речь идет о маршрутах № 20 и № 46, которые едут по улице Пархоменко. По словам местных жителей, транспорт приходится ждать около получаса.
Из магазина BeNT на проспекте Мира, 33 в Нижнем Тагиле изъяли партию контрафактной спортивной одежды Nike. В общей сложности, ущерб владельцу бренда составил 26,5 тысячи рублей. По решению суда, предпринимательница отделалась предупреждением.
Член партии КПРФ в Нижнем Тагиле Владимир Желиба получил штраф в размере 40 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Политик не согласен с таким решением, но и обжаловать его не планирует. Согласно материалам дела, Желиба разместил в социальных сетях статус и сделал репост.
Еще три «золотые» остановки появятся в центре Нижнего Тагила до 15 октября. Один из них уже появился у Драматического театра. Контракт на поставку остановочных комплексов заключен с исправительной колонией № 12. Их изготовили семь осужденных.