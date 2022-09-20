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Ребенка в Нижнем Тагиле зажало в дверях автобуса, а магазин продавал поддельный Nike

Сегодня, 14:11
Фото: 1MI
Ребенка зажало в автобусе в Тагиле, а жители пожаловались на отсутствие маршруток. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 20 сентября.

В Нижнем Тагиле водитель автобуса зажал дверьми годовалого ребёнка. Далее произошёл конфликт с родителями мальчика, а после — драка между отцом малыша и водителем. Полиция проведет проверку.

В Нижнем Тагиле водитель автобуса зажал дверьми годовалого ребёнка
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На отсутствие маршруток в дневное время жалуются жители Нижнего Тагила. Речь идет о маршрутах № 20 и № 46, которые едут по улице Пархоменко. По словам местных жителей, транспорт приходится ждать около получаса.

На отсутствие маршруток в дневное время жалуются жители Нижнего Тагила
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Из магазина BeNT на проспекте Мира, 33 в Нижнем Тагиле изъяли партию контрафактной спортивной одежды Nike. В общей сложности, ущерб владельцу бренда составил 26,5 тысячи рублей. По решению суда, предпринимательница отделалась предупреждением.

Поддельный Nike продавал магазин BeNT в Нижнем Тагиле
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Член партии КПРФ в Нижнем Тагиле Владимир Желиба получил штраф в размере 40 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Политик не согласен с таким решением, но и обжаловать его не планирует. Согласно материалам дела, Желиба разместил в социальных сетях статус и сделал репост.

Тагильского коммуниста Владимира Желибу оштрафовали за дискредитацию Вооруженных сил
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Еще три «золотые» остановки появятся в центре Нижнего Тагила до 15 октября. Один из них уже появился у Драматического театра. Контракт на поставку остановочных комплексов заключен с исправительной колонией № 12. Их изготовили семь осужденных.

Еще три «золотые» остановки появятся в центре Нижнего Тагила
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