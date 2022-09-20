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«Ростелеком» подключил «Виртуальную АТС» для горнолыжного комплекса «Гора Белая»

21 сентября 04:00
Фото: Ростелеком
Компания «Ростелеком» подключила к цифровому сервису «Виртуальная АТС» (ВАТС) офисы горнолыжного комплекса «Гора Белая». Провайдер перевел шесть стационарных аналоговых телефонных номеров для 14 пользователей в формат виртуальных, предоставив современную качественную связь.
«Виртуальной АТС» мы обеспечили уже более десяти тысяч государственных и коммерческих компаний Свердловской области. Услуга позволяет организациям всегда быть на связи со своими клиентами и партнерами, а также справляться с большим потоком обращений. За демократичную стоимость компании получают возможность записывать разговоры, распределять звонки, а также использовать голосовое меню для упрощения навигации при входящих вызовах, — рассказал вице-президент, директор Екатеринбургского филиала ПАО «Ростелеком» Иван Пичугин.

С помощью ВАТС можно управлять телефонной сетью через личный кабинет. Например, подключать новые номера или временно выводить из пользования существующие. Также услуга предоставляет возможность анализа эффективности сотрудников и оценки качества отработки входящих вызовов. В случае переезда компании телефонные номера организации сохраняются.

«Виртуальная АТС» от «Ростелекома» представлена линейкой тарифных планов с различным набором услуг и в разном ценовом диапазоне. Более подробная информация доступна на официальном сайте компании или по номеру 8 800 200 3000.

Фото: ГЛК "Гора белая"
#Анна Варнакина#Общество#Свердловская область#Ростелеком#Интернет#Сеть#Телефон#Личный кабинет
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