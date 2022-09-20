«Ростелеком» подключил «Виртуальную АТС» для горнолыжного комплекса «Гора Белая»

С помощью ВАТС можно управлять телефонной сетью через личный кабинет. Например, подключать новые номера или временно выводить из пользования существующие. Также услуга предоставляет возможность анализа эффективности сотрудников и оценки качества отработки входящих вызовов. В случае переезда компании телефонные номера организации сохраняются.