РСХН заявил о проблемах со свалками в Свердловской области

Обсуждалось, что стихийные помойки возникают на территориях сельхозназначения. Разлагающийся мусор вредит экологии и качеству почвы, снижая её плодородность. Свалки на долгие годы выводят из оборота землю. Восстановление земель обходится дорого, а также представляет пожарную опасность для городов и лесов.