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РСХН заявил о проблемах со свалками в Свердловской области

Сегодня, 07:20
Фото: 1MI
На совещании 16 сентября 2022 года РСХН по Свердловской области обсуждались вопросы нелегальных свалок на территории региона. Ведомство отмечает, что проблема остается актуальной и труднорешаемой по сей день.

На совещании, которое организовал федеральный инспектор Свердловской области Руслан Садыков, обсуждались вопросы несанкционированных свалок. Вопрос на повестку вынесла Светлана Терехова.

Обсуждалось, что стихийные помойки возникают на территориях сельхозназначения. Разлагающийся мусор вредит экологии и качеству почвы, снижая её плодородность. Свалки на долгие годы выводят из оборота землю. Восстановление земель обходится дорого, а также представляет пожарную опасность для городов и лесов.

За 5 лет Управление Россельхознадзора по Свердловской области выявило 122 свалки общей площадью 69 га, направило 42 предостережения и информационных письма. По состоянию на 2022 год ликвидировали 34 нелегальных мусорных полигона, объемы которых занимали 14 га.

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#Анна Варнакина#Свердловская область#Экология#Мусор#Уборка мусора#Свалки#Свалка
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