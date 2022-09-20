TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Салоны H&M в Сибири и на Дальнем Востоке закроются до конца октября

Сегодня, 09:41
Фото: 1MI
Дальневосточные и сибирские точки продаж H&M закроются до конца октября.

В Уральском регионе сеть шведского ритейлера насчитывает 20 магазинов. Первыми закроют салоны с меньшей прибылью. По мнению экспертов, на место уходящего бренда придут отечественные ритейлеры.

Шведская компания в марте объявила об уходе из России. Позже H& M обозначила границу присутствия на российском рынке 30 ноября. На днях стало известно, что три-четыре лидера продаж будут работать и дальше. Впрочем, информацию о поставке коллекции новой одежды в компании не подтвердили, сообщают «Новые известия».

Названа дата закрытия магазина H&M в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее
Читайте также:
Магазины H&M закроются в России 30 ноябряВ H&M в Екатеринбурге стартовала финальная распродажаМужчины подрались из-за вещи на кассе H&M в Меге в Екатеринбурге
#Евгения Сафина#Общество#Магазин#Закрытие
Подпишитесь
Родители первоклассников обвинили в обмане центр «Подсолнухи» в Нижнем Тагиле
Вчера, 16:03
Заключенный обвинил ИК-12 Нижнего Тагила в пытках и избиении
Вчера, 14:16
Второй шанс на жизнь. Хлебокомбинат в Салде продолжает развиваться на фоне санкций
Сегодня, 12:27
Выбросы в воздухе и новая плотина на Иван-озере. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:33
Тагильского коммуниста Владимира Желибу оштрафовали за дискредитацию Вооруженных сил
Сегодня, 12:49
Заводы Нижнего Тагила скрывают среднюю зарплату работников
17 сентября, 14:05