Салоны H&M в Сибири и на Дальнем Востоке закроются до конца октября

Шведская компания в марте объявила об уходе из России. Позже H& M обозначила границу присутствия на российском рынке 30 ноября. На днях стало известно, что три-четыре лидера продаж будут работать и дальше. Впрочем, информацию о поставке коллекции новой одежды в компании не подтвердили, сообщают «Новые известия».