Школьники под Алапаевском не могли посещать школу из-за отсутствия автобуса

Четверо школьников деревни Тычкина не могли полноценно усваивать учебный материал. Дети опаздывали на уроки, потому что добирались до школы на рейсовом автобусе. Расписание уроков и общественного транспорта отличались друг от друга. В прокуратуре пояснили, что администрация муниципального образования обязана обеспечить бесплатный проезд школьников до места учебы и обратно.