Школьники под Алапаевском не могли посещать школу из-за отсутствия автобуса

Четверо школьников деревни Тычкина не могли полноценно усваивать учебный материал. Дети опаздывали на уроки, потому что добирались до школы на рейсовом автобусе. Расписание уроков и общественного транспорта отличались друг от друга. В прокуратуре пояснили, что администрация муниципального образования обязана обеспечить бесплатный проезд школьников до места учебы и обратно.
Сотрудники Алапаевской прокуратуры обратились в суд с иском в адрес Махневского муниципалитета. Судья удовлетворил требования прокурора. Администрация Махнево приобрела автобус марки ГАЗ. С 19 сентября школьников Тычкина доставляют к месту учебы и обратно на специально оборудованном автобусе.