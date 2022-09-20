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Школьники под Алапаевском не могли посещать школу из-за отсутствия автобуса

Сегодня, 13:58
Фото: 1MI
Детям д. Тычкина купили школьный автобус
Школьники деревни Тычкина Алапаевского района добирались к месту учебы на рейсовом автобусе. Расписание транспорта и школы отличались дети не усваивали школьную программу. Прокуратура Алапаевского района восстановила законность.

Четверо школьников деревни Тычкина не могли полноценно усваивать учебный материал. Дети опаздывали на уроки, потому что добирались до школы на рейсовом автобусе. Расписание уроков и общественного транспорта отличались друг от друга. В прокуратуре пояснили, что администрация муниципального образования обязана обеспечить бесплатный проезд школьников до места учебы и обратно.

Сотрудники Алапаевской прокуратуры обратились в суд с иском в адрес Махневского муниципалитета. Судья удовлетворил требования прокурора. Администрация Махнево приобрела автобус марки ГАЗ. С 19 сентября школьников Тычкина доставляют к месту учебы и обратно на специально оборудованном автобусе.

#Федор Быстров#Прокуратура#Общество#Транспорт#Свердловская область#Внимание - дети!#Дорога#За безопасность российских дорог
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