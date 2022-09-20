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Средний Урал вошел в рейтинг регионов по объему выданных автокредитов

Сегодня, 11:56
Фото: 1MI
Восьмое место среди тридцати заняла Свердловская область по объёму выданных автокредитов в 2022 году.

Это сказано в исследовании Национального бюро кредитных историй. За август в Свердловской области было выдано 1 478 кредитов на сумму 1,6 млрд. Деньги выдавали для покупки новых машин, а также б/у автомобилей. Это на 21,4% больше, чем месяцем ранее.

На 1 месте Москва (3 455 кредитов на 6,35 млрд рублей), затем в рейтинге стоит Московская область (3 101 кредит на 5,75 млрд рублей), 3 строчку занял Санкт-Петербург (2 900 тысячи кредитов на 4,65 млрд рублей). Далее в списке находятся Республика Татарстан и Башкортостан, а также Краснодарский край.

А за восемь месяцев этого года банки страны выдали 298,6 тысячи автомобильных кредитов на 374,48 млрд рублей.

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#Елена Озерова#Свободное время#Новости УрФО#Кредит#Автокредит#Рейтинг
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