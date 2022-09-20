Строительство мусорного завода в Нижнем Тагиле идет с опережением графика

По словам гендиректора «Облкоммунэнерго» Дмитрия Буданова, работы ведутся в соответствии с графиком, а часть из них реализовали раньше намеченного срока. Так, полигон для захоронения твердых коммунальных отходов планируют сдать не весной, как обозначено в проекте, а в начале зимы. Сейчас котлован для складирования неорганического мусора разработан на 70%, ограждающая его дамба — на 95%.