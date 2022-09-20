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Строительство мусорного завода в Нижнем Тагиле идет с опережением графика

Сегодня, 14:18
Фото: TagilCity.ru
Часть работ по возведению мусоросортировочного комплекса в Нижнем Тагиле планируют сдать раньше намеченного срока.

В Нижнем Тагиле продолжается строительство мусоросортировочного завода и полигона ТКО за 2,7 млрд рублей. Для реализации проекта администрация города заключила концессионное соглашение с компанией «Облкоммунэнерго». Генподрядчиком строительства является АО «Интертехэлектро».

По словам гендиректора «Облкоммунэнерго» Дмитрия Буданова, работы ведутся в соответствии с графиком, а часть из них реализовали раньше намеченного срока. Так, полигон для захоронения твердых коммунальных отходов планируют сдать не весной, как обозначено в проекте, а в начале зимы. Сейчас котлован для складирования неорганического мусора разработан на 70%, ограждающая его дамба — на 95%.

Сам полигон выполнен более чем на 80%. Половина карты уже находится на проектной отметке минус 10. Это проектная отметка, на которую будет устанавливаться мембрана, сделана отсыпка и через полметра укладываться первые слои ТКО, — сказал Дмитрий Буданов.
Фото: TagilCity.ru

Активно ведутся работы по строительству второй части объекта — мусоросортировочного завода. Строители возвели каркас основного здания. Продолжают прокладывать инженерные коммуникации. Уже готовы трансформаторная подстанция, противопожарные баки, станция для водоснабжения и пожаротушения. Ведутся работы по строительству хозяйственных корпусов: гаража и административно-бытовой постройки.

Ежедневно на объекте трудятся около 75 специалистов и порядка 12 единиц техники. В планах подрядчика — приступить к монтажу оборудования мусоросортировочного завода. Сейчас рабочие готовят под него фундамент внутри производственного корпуса.

Также у нас по плану все сети: по энергоснабжению, газоснабжению, водоснабжению и водоотведению. Все проводимые работы сделаны благодаря не только профессионализму подрядчика, но и активному взаимодействию с администрацией города. Возникающие в процессе стройки вопросы решаются в деловом режиме, — отметил гендиректор «Облкоммунэнерго» Дмитрий Буданов. 
Дмитрий Буданов Дмитрий Буданов
Фото: TagilCity.ru

Напомним, ход работ по возведению мусоросортировочного комплекса сегодня, 20 сентября, оценил глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

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#Ульяна Савина#Владислав Пинаев#Дмитрий Буданов#Нижний Тагил#Общество#Полигон#Мусор#ТКО#Облкоммунэнерго
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