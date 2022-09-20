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Тагильского коммуниста Владимира Желибу оштрафовали за дискредитацию Вооруженных сил

Сегодня, 07:49
Фото: страница Владимира Желибы в соцсетях
Член партии КПРФ в Нижнем Тагиле Владимир Желиба оштрафован на 40 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Политик с решением суда не согласен, однако обжаловать его не намерен.

20 сентября Тагилстроевский суд города оштрафовал 57-летнего тагильского коммуниста Владимира Желибу на 40 тысяч рублей. Об этом редакции TagilCity.ru рассказали в пресс-службе суда. Согласно материалам дела, горожанин разместил в соцсетях статус и репост, которые направлены на дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации.

Сам Владимир Желиба с обвинением не согласен. В беседе с редакцией TagilCity.ru он отметил, что не намерен обжаловать решение, так как не видит в этом смысла.

Цель доноса [о репосте и статусе в соцсетях] — снятие с выборов. В случае моей вины в тот раз, меня бы просто сняли с выборов [депутатов Нижнетагильской гордумы]. Поэтому вся операция была проведена, — отметил в беседе с TagilCity.ru коммунист.

Назначенный штраф в 40 тысяч рублей, по словам Желибы, соответствует его среднемесячному заработку.

На выборах в Городскую думу Нижнего Тагила, которые прошли 11 сентября этого года, Владимир Желиба набрал 460 (21%) голосов избирателей. Победителем в округе, от которого он баллотировался, стала директор Дворца национальных культур Марина Кибардина, получившая 1187 голосов. 

Напомним, статья о дискредитации Вооруженных сил РФ введена после начала спецоперации России на Украина. За любые публичные действия, в соцсетях или общественном месте, направленные против спецоперации, грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей. Повтор правонарушения в течение года карается уголовным делом, наказание по которому — вполь до реального срока.

В Нижнем Тагиле первой перед судом предстала известная художница Алиса Горшенина, обвиняемая по данной статье. Штраф в 35 тысяч рублей тагильчанка получила за фото, размещенное в группе Telegram.

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