Тагильского коммуниста Владимира Желибу оштрафовали за дискредитацию Вооруженных сил

Напомним, статья о дискредитации Вооруженных сил РФ введена после начала спецоперации России на Украина. За любые публичные действия, в соцсетях или общественном месте, направленные против спецоперации, грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей. Повтор правонарушения в течение года карается уголовным делом, наказание по которому — вполь до реального срока.