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В бюджете Екатеринбурга не хватает средств для обеспечения безопасности в школах

Сегодня, 09:30
Фото: 1MI
В муниципальном бюджете не нашли денег для выделения их на контртеррористическую безопасность в школах Екатеринбурга.

Об этом рассказал руководитель департамента образования Екатеринбурга Константин Шевченко на заседании городской Думы. Шевченко отметил, что выполнить все требования практически нереально.

В идеале, для этих целей нужно около 1 млрд рублей, но их нет, отмечает глава департамента. Поэтому, для выполнения поручения высших властей, нужно использовать средства из региональной или федеральной программы, добавил глава департамента.

Также он сказал, что все задачи по созданию безопасности детей первой очереди реализуются. Ранее сообщалось, что 1 сентября обучающихся региона будут охранять свыше четырех тысяч правоохранителей и представителей Росгвардии.

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#Елена Озерова#Экономика#Новости УрФО#Деньги#Бюджет#Безопасность#Школы
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