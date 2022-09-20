В Кировграде родители попросили не увольнять директора школы

Родители учеников узнали, что в октябре директора школы могут уволить. Произойти это может в тот момент, когда у женщины истечет срок трудового договора, пишет Е1.
Екатерина Николаевна является директором 5 лет. До этого еще 15 лет она проработала здесь же завучем. Родители школьников рассказали, что любят директора, а многие даже специально переводили детей в эту школу.
Родители написали открытое письмо, которое отправили в управление образования Кировградского района. Если там они ничего не добьются, то они намерены дойти до губернатора Евгения Куйвашева.
Сама директор Екатерина Сафронова подтвердила, что скоро истечет срок ее договора (2 октября). Она хотела бы сохранить место работы и должность, но не уверена, что так и случится. Она не знает о причинах происходящего. Также женщина предполагает, что на ее место могли кого-то найти.
Мэр Кировграда Александр Оськин сказал, что вероятнее всего женщине просто выскажут замечания и предложения от коллег на встрече, после чего с ней подпишут новый договор.