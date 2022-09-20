В Кировграде родители попросили не увольнять директора школы

Сама директор Екатерина Сафронова подтвердила, что скоро истечет срок ее договора (2 октября). Она хотела бы сохранить место работы и должность, но не уверена, что так и случится. Она не знает о причинах происходящего. Также женщина предполагает, что на ее место могли кого-то найти.