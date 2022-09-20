В Нижнем Тагиле малахитовая вода появилась в городском пруду

Экологи отмечают, что цветение сине-зеленых водорослей в водоемах — это нормальное и временное явление, оно наблюдается не только в Нижнем Тагиле, но и по всей Свердловской области. Связано это с погодными условиями: отсутствием дождей и наступившим теплом. В прошлом году жители города наблюдали то же самое цветение воды.