В Нижнем Тагиле малахитовая вода появилась в городском пруду

О том, что вода вдоль набережной пруда в центре Нижнего Тагила изменила свой цвет, в течение последней недели сообщили сразу несколько подписчиков TagilCity.ru.
Так, Елена прислала в редакцию фотографии, на которых изображена вода Тагильского пруда рядом с кафе. На снимках зеленая пена разных оттенков простирается на несколько метров от берега. При этом в ней имеются оранжевые разводы.
А Алексей Макаров снял на видео малахитовую воду со стороны парка Бондина и плотины на улице Челюскинцев.
Кроме того, жители города, гуляющие в парке Народный, также заметили что вода в реке Тагил поменяла цвет на зеленый.
В реке плавает что-то непонятное, похожее на водоросли. Вода цветет зеленым цветом, — рассказала подписчица редакции TagilCity.ru Светлана.
Экологи отмечают, что цветение сине-зеленых водорослей в водоемах — это нормальное и временное явление, оно наблюдается не только в Нижнем Тагиле, но и по всей Свердловской области. Связано это с погодными условиями: отсутствием дождей и наступившим теплом. В прошлом году жители города наблюдали то же самое цветение воды.