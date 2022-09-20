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В Нижнем Тагиле на карантин закрыты 33 класса

Сегодня, 17:05
Фото: 1MI
В пятнадцати школах Нижнего Тагила закрыты на карантин 33 класса. Школьники отправлены по домам по причине массового заболевания ОРВИ.

Власти и медики контролируют ситуацию, считают в администрации города. Двадцать четыре школьника и пятнадцать педагогов заболели коронавирусом, рассказал заместитель главы администрации Нижнего Тагила по социальной политике Валерий Суров. В эфире «Тагил-ТВ» Суров отметил, что предпосылок для возвращения дистанта в городе нет.

Об этом разговора пока не ведётся. Понятно, что мы не знаем, что будет через неделю, две, три. Если ситуация будет обостряться, тогда будет принято решение на уровне региона о [дистанционном] обучении. Но я считаю, что разговаривать об этом преждевременно, предпосылок к этому пока нет, — сказал Валерий Суров.

За неделю с 12 по 18 сентября 2022 года количество зарегистрированных заболеваний по ОРВИ выросло на 42,9%. Такие цифры приводит региональный  Роспотребнадзор.

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#Федор Быстров#Общество#Свердловская область#ОРВИ#Простуда#Дистант#Нижний Тагил#Школьник#Школы#Карантин
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