В Нижнем Тагиле на карантин закрыты 33 класса

Власти и медики контролируют ситуацию, считают в администрации города. Двадцать четыре школьника и пятнадцать педагогов заболели коронавирусом, рассказал заместитель главы администрации Нижнего Тагила по социальной политике Валерий Суров. В эфире «Тагил-ТВ» Суров отметил, что предпосылок для возвращения дистанта в городе нет.
Об этом разговора пока не ведётся. Понятно, что мы не знаем, что будет через неделю, две, три. Если ситуация будет обостряться, тогда будет принято решение на уровне региона о [дистанционном] обучении. Но я считаю, что разговаривать об этом преждевременно, предпосылок к этому пока нет, — сказал Валерий Суров.
За неделю с 12 по 18 сентября 2022 года количество зарегистрированных заболеваний по ОРВИ выросло на 42,9%. Такие цифры приводит региональный Роспотребнадзор.