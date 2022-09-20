В Нижнем Тагиле на карантин закрыты 33 класса

Власти и медики контролируют ситуацию, считают в администрации города. Двадцать четыре школьника и пятнадцать педагогов заболели коронавирусом, рассказал заместитель главы администрации Нижнего Тагила по социальной политике Валерий Суров. В эфире «Тагил-ТВ» Суров отметил, что предпосылок для возвращения дистанта в городе нет.