В Нижнем Тагиле водитель автобуса зажал дверьми годовалого ребёнка

Малыш оказался зажат дверьми уже после того, как его родители покинули общественный транспорт. Глава семейства начал словесную перепалку с шофёром. Водитель из Нижнего Тагила не стал приносить извинения. Вместо этого он стал отстаивать свою позицию.
Мужчина вышел из-за руля автобуса и продолжил конфликтовать с отцом зажатого мальчика на улице. Начались обоюдосторонние оскорбления и драка, разнять которую смогли только прохожие — жители Нижнего Тагила. О случившемся стало известно из сообщества «ЧП Нижний Тагил».