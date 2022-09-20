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В Нижнем Тагиле водитель автобуса зажал дверьми годовалого ребёнка

Сегодня, 03:50
Фото: 1MI
Очевидцы заметили, как водитель автобуса преждевременно закрыл двери транспортного средства и зажал в них ребёнка. Далее произошёл конфликт с родителями мальчика, а после — драка. Инцидент случился на остановке «Восточная» в Нижнем Тагиле.

Малыш оказался зажат дверьми уже после того, как его родители покинули общественный транспорт. Глава семейства начал словесную перепалку с шофёром. Водитель из Нижнего Тагила не стал приносить извинения. Вместо этого он стал отстаивать свою позицию.

Мужчина вышел из-за руля автобуса и продолжил конфликтовать с отцом зажатого мальчика на улице. Начались обоюдосторонние оскорбления и драка, разнять которую смогли только прохожие — жители Нижнего Тагила. О случившемся стало известно из сообщества «ЧП Нижний Тагил».

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#Анна Варнакина#Нижний Тагил#Происшествия#Дети#Семья#Массовая драка#Автобус
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