В перинатальном центре Среднего Урала родился 60-тысячный малыш

Перинатальный центр ОДКБ создан в Свердловской области 12 лет назад. Ежегодно здесь принимают 5 тысяч родов — это 10% от всех операций в регионе. 98% пациенток относятся к рискованной группе рожениц. Однако, увеличение числа кесарева сечения в центре не отмечают, показатель держится стабильно на уровне 37%. С 2016 года двенадцать пациенток учреждения стали мамами 10 и более раз.