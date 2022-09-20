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В перинатальном центре Среднего Урала родился 60-тысячный малыш

Сегодня, 11:19
Фото: 1MI
Юбиляром ОДКБ в Екатеринбурге стал мальчик. Вес новорожденного 3 килограмма 800 грамм. Мама и сын уже выписаны из и отправились домой.

Жительница Екатеринбурга благодаря врачам областного перинатального центра родила первого ребенка — дочь. Спустя семь лет доктора помогли женщине при родах сына, сообщает департамент информационной политики.

Мы очень счастливы. Здесь замечательные врачи, настоящие профессионалы. Благодарна всем за поддержку, приятно, что мой сын стал "юбилейным" малышом центра, — рассказала мама Татьяна.

Перинатальный центр ОДКБ создан в Свердловской области 12 лет назад. Ежегодно здесь принимают 5 тысяч родов — это 10% от всех операций в регионе. 98% пациенток относятся к рискованной группе рожениц. Однако, увеличение числа кесарева сечения в центре не отмечают, показатель держится стабильно на уровне 37%. С 2016 года  двенадцать пациенток учреждения стали мамами 10 и более раз.

Работа нашего центра — это прежде всего оказание высокотехнологичной медицинской помощи как маме, так и родившемуся малышу. У нас родоразрешаются одни из самых сложных пациенток со всей Свердловской области и выхаживаются самые маленькие новорожденные, — отметил заместитель главного врача по акушерству и гинекологии ОДКБ Дмитрий Осипчук.
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