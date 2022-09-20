Врач из Екатеринбурга отдала «сотруднику» ФСБ 4,5 млн рублей

Злоумышленникам удалось выманить у 34‑летней женщины сбережения и вынудить ее взять кредит. ЧП случилось еще в сентябре, когда врач‑эндокринолог одной из больниц Екатеринбурга оказалась обманутой аферистом на 4,5 миллиона рублей. Об этом сообщает начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
По его словам, сперва женщине позвонил неизвестный и представился работником Центробанка. Он сказали, что с ее карты перевели полмиллиона рублей. После этого медику перезвонил уже «сотрудник ФСБ». Он даже прислал ей фото своего лжесвидетельства.
Далее, путем уговоров, мошенники добились того, что женщина сняла с карты все свои накопления - 2 миллиона 300 тысяч рублей. После этого врач еще на протяжении трех дней ходила по разным банкам города, где брала кредиты. Всего она успела взять в банках 2,2 миллиона рублей в долг и отдать их аферистам.
Когда женщина опомнилась, написала заявление в полицию. Злоумышленников разыскивают.
В полиции рассказали, что на настоящий момент на территории региона зафиксировано 3868 фактов мошенничеств.