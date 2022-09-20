Врач из Екатеринбурга отдала «сотруднику» ФСБ 4,5 млн рублей

Далее, путем уговоров, мошенники добились того, что женщина сняла с карты все свои накопления - 2 миллиона 300 тысяч рублей. После этого врач еще на протяжении трех дней ходила по разным банкам города, где брала кредиты. Всего она успела взять в банках 2,2 миллиона рублей в долг и отдать их аферистам.