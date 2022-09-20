Выложивший фото Гитлера свердловчанин избежал наказания

Свердловчанин совершил правонарушение в мае 2020 года. Однако дело о реабилитации нацизма прекращено в связи с истечением сроков давности, сообщает Ура.ру.
В отношении мужчины прекращена мера в виде подписки о невыезде. При задержании у злоумышленника был обнаружен значок фашистского Третьего рейха, а также некоторые предметы с нацистской символикой.
Напомним, свердловчанин два года назад «пошутил», загрузив фото Гитлера и подписав его чужим именем. Ранее в реабилитации нацизма обвиняли и другого жителя региона, который тоже публиковал фото Гитлера.