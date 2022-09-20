TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Выложивший фото Гитлера свердловчанин избежал наказания

Сегодня, 09:52
Фото: 1MI
Уголовное дело в отношении жителя Тавды, который выложил фото Гитлера на портал «Бессмертного полка», прекращено.

Свердловчанин совершил правонарушение в мае 2020 года. Однако дело о реабилитации нацизма прекращено в связи с истечением сроков давности, сообщает Ура.ру.

В отношении мужчины прекращена мера в виде подписки о невыезде. При задержании у злоумышленника был обнаружен значок фашистского Третьего рейха, а также некоторые предметы с нацистской символикой.

Напомним, свердловчанин два года назад «пошутил», загрузив фото Гитлера и подписав его чужим именем. Ранее в реабилитации нацизма обвиняли и другого жителя региона, который тоже публиковал фото Гитлера.

Читайте также:
В реабилитации нацизма из-за фото на сайте «Бессмертного полка» подозревается уралецСК установил личности ещё двух подозреваемых по делу о реабилитации нацизма
#Елена Озерова#Общество#Новости УрФО#Подписка о невыезде#Бессмертный полк#Уголовное преследование
Подпишитесь
Родители первоклассников обвинили в обмане центр «Подсолнухи» в Нижнем Тагиле
Вчера, 16:03
Заключенный обвинил ИК-12 Нижнего Тагила в пытках и избиении
Вчера, 14:16
Второй шанс на жизнь. Хлебокомбинат в Салде продолжает развиваться на фоне санкций
Сегодня, 12:27
Выбросы в воздухе и новая плотина на Иван-озере. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:33
Тагильского коммуниста Владимира Желибу оштрафовали за дискредитацию Вооруженных сил
Сегодня, 12:49
Заводы Нижнего Тагила скрывают среднюю зарплату работников
17 сентября, 14:05