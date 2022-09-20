Житель Нижней Туры поджег своего начальника и получил 14 лет за убийство

Преступление произошло на бытовой почве в поселке Ис г. Нижняя Тура. Подсудимый, после бытовой ссоры на промбазе, открыл канистру с бензином, облил офис и находящегося там начальника, и поджег разлитую жидкость. От открытого огня загорелась одежда хозяина офиса, от полученных ожогов он скончался в больнице. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.