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Житель Нижней Туры поджег своего начальника и получил 14 лет за убийство

Сегодня, 15:34
Фото: 1MI
В Свердловском областном суде вынесен приговор жителю пос. Сигнальный города Нижняя Тура. Правоохранители установили, что 46-летний мужчина облил бензином офис и своего работодателя, после чего поджег. Потерпевший получил травмы не совместимые с жизнью.

Преступление произошло на бытовой почве в поселке Ис г. Нижняя Тура. Подсудимый, после бытовой ссоры на промбазе, открыл канистру с бензином, облил офис и находящегося там начальника, и поджег разлитую жидкость. От открытого огня загорелась одежда хозяина офиса, от полученных ожогов он скончался в больнице. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Суд назначил четырнадцать лет колонии строгого режима осужденному. Мужчина также выплатит полтора миллиона рублей троим пострадавшим в качестве морального ущерба. Осужденный взят под стражу в зале суда.

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#Федор Быстров#Прокуратура#Смерть#Погибшие#Свердловская область
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