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110 тысяч отсудил у УК дважды упавший на льду житель Нижнего Тагила

Сегодня, 14:03
Фото: 1MI
Житель Нижнего Тагила смог отсудить у управляющих компаний 110 тысяч рублей за травмы, которые он получил, поскользнувшись на льду у дома.

Житель Нижнего Тагила два раза поскользнулся на льду и упал у своего дома, который обслуживали УК «Строй Сервис» и «УЖК СтройСервис». Мужчина получил травмы, проходил амбулаторное лечение и решил взыскать с управляющих компаний 300 тысяч рублей.

Тагильчанин указал, что неоднократно жаловался в УК и госжилинспекцию на ненадлежащую уборку придомовой территории от льда и снега, однако претензии были оставлены без удовлетворения. Ответчики заявили, что у пострадавшего нет доказательств того, что он упал именно у дома, и отказались выплачивать сумму иска.

В апреле 2022 года Тагилстроевский суд удовлетворил иск, но частично. Каждая из управляющих компаний должна была выплатить тагильчанину 30 тысяч морального вреда, 15 тысяч штрафа за отказ удовлетворить требования добровольно, а также 10 тысяч судебных издержек.

УК не согласились с принятым решением и подали апелляцию. Они посчитали, что сумма компенсации морального вреда значительно завышена, а госпошлину оплачивал не пострадавший, а его сын.

Суд второй инстанции отметил, что истец длительное время проживает по месту регистрации, и до второго случая падения обращался с жалобами на плохую уборку придомовой территории от снега и наледи. Кроме того, в назначении платежа указаны фамилия и имя пострадавшего, поэтому сын законно заплатил за отца деньги банковской картой.

В результате Свердловский областной суд оставил решение без изменения. Управляющие компании должны выплатить тагильчанину 110 тысяч рублей.

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#Общество#Эксклюзив#Нижний Тагил#Суд#Управляющая компания#Травма#Иск#Евгения Сафина
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