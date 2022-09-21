110 тысяч отсудил у УК дважды упавший на льду житель Нижнего Тагила

Тагильчанин указал, что неоднократно жаловался в УК и госжилинспекцию на ненадлежащую уборку придомовой территории от льда и снега, однако претензии были оставлены без удовлетворения. Ответчики заявили, что у пострадавшего нет доказательств того, что он упал именно у дома, и отказались выплачивать сумму иска.