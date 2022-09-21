Аллея славы открыта после реконструкции в поселке Висим

Реконструкция аллеи проводилась в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». На работы Горноуральский городской округ получил из области 9,4 миллиона рублей по программе софинансирования.
Аллея славы находится в центральной части Висима и ведет к мемориалу воинам, погибшим во время ВОВ. Рядом расположен музей Мамина-Сибиряка, который часто посещают туристы.
Местные жители теперь смогут отдохнуть в современном атмосферном месте, по словам директора АНО «УК туристическими кластерами Свердловской области». Аллея реконструирована в современном экологичном стиле. На дорожках установлены освещение и скамейки. Также территория обрамлена газонами и деревьями.