TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Аллея славы открыта после реконструкции в поселке Висим

Сегодня, 12:33
Фото: Туркластер "Гора Белая"
Благоустроенное место для прогулок и отдыха появилось у жителей поселка Висим под Нижним Тагилом. Там после реконструкции открылась Аллея славы.

Реконструкция аллеи проводилась в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». На работы Горноуральский городской округ получил из области 9,4 миллиона рублей по программе софинансирования.

Аллея славы находится в центральной части Висима и ведет к мемориалу воинам, погибшим во время ВОВ. Рядом расположен музей Мамина-Сибиряка, который часто посещают туристы.

Местные жители теперь смогут отдохнуть в современном атмосферном месте, по словам директора АНО «УК туристическими кластерами Свердловской области». Аллея реконструирована в современном экологичном стиле. На дорожках установлены освещение и скамейки. Также территория обрамлена газонами и деревьями.

Фото: Туркластер "Гора Белая"
Подходят к концу работы над Аллеей Славы в Висиме
Узнать подробнее
Читайте также:
В Висиме реконструируют Аллею Славы за 10,8 миллиона рублейЕще одну дорогу в Висиме отремонтирует тагильская фирма3 дороги в Черноисточинске и Висиме под Тагилом будут отремонтированы за 16,7 млн
#Евгения Сафина
Подпишитесь
Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России
Сегодня, 11:31
Родители первоклассников обвинили в обмане центр «Подсолнухи» в Нижнем Тагиле
19 сентября, 16:03
Второй шанс на жизнь. Хлебокомбинат в Салде продолжает развиваться на фоне санкций
Вчера, 12:27
Минус 1,8 млн рублей и квартира в залоге. Лжефсбэшники обманули пенсионерку из Тагила
Сегодня, 13:24
Тагильского коммуниста Владимира Желибу оштрафовали за дискредитацию Вооруженных сил
Вчера, 12:49
В седьмой раз не могут найти подрядчика на ремонт Демидовской поликлиники в Тагиле
Сегодня, 14:36