Четыре человека пострадали в ДТП на уральской трассе из-за уснувшего водителя

Ford Tourneo выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с грузовиком HongYan и перевернулся. Известно, что Ford двигался в сторону Серова. В УГИБДД по Свердловской области рассказали, что в салоне иномарки находились жители Североуральска. Они ехали в больницу Екатеринбурга.
Водитель Ford 33-летний мужчина рассказал, что уснул за рулем и не заметил, как оказался на встречной полосе. Грузовик HongYan был пустой. Его водитель, 55-летний мужчина, ехал в поселок Лобва.
В результате трое пассажиров иномарки мужчины 65 и 20 лет, а также 54 лет, пострадали. Также травмировался водитель. Он и 65-летний мужчина были госпитализированы.
Инспекторами было проведено освидетельствование водителя грузовика. Он был трезв на момент аварии. Также кровь была взята у водителя Ford. При проверке соблюдения режима труда и отдыха оказалось, что ничего не было нарушено.
На водителя грузовика составлен административный протокол за отсутствие технического осмотра, а по факту ДТП проводится проверка.