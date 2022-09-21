Четыре человека пострадали в ДТП на уральской трассе из-за уснувшего водителя

Ford Tourneo выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с грузовиком HongYan и перевернулся. Известно, что Ford двигался в сторону Серова. В УГИБДД по Свердловской области рассказали, что в салоне иномарки находились жители Североуральска. Они ехали в больницу Екатеринбурга.