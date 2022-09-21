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Четыре человека пострадали в ДТП на уральской трассе из-за уснувшего водителя

Сегодня, 09:00
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Четыре человека получили травмы в результате ДТП на трассе Екатеринбург-Серов. Происшествие случилось в ночь на 21 сентября.

Ford Tourneo выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с грузовиком HongYan и перевернулся. Известно, что Ford двигался в сторону Серова. В УГИБДД по Свердловской области рассказали, что в салоне иномарки находились жители Североуральска. Они ехали в больницу Екатеринбурга. 

Водитель Ford 33-летний мужчина рассказал, что уснул за рулем и не заметил, как оказался на встречной полосе. Грузовик HongYan был пустой. Его водитель, 55-летний мужчина, ехал в поселок Лобва.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

В результате трое пассажиров иномарки мужчины 65 и 20 лет, а также 54 лет, пострадали. Также травмировался водитель. Он и 65-летний мужчина были госпитализированы.

Инспекторами было проведено освидетельствование водителя грузовика. Он был трезв на момент аварии. Также кровь была взята у водителя Ford. При проверке соблюдения режима труда и отдыха оказалось, что ничего не было нарушено.

На водителя грузовика составлен административный протокол за отсутствие технического осмотра, а по факту ДТП проводится проверка.

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