Два человека погибли во время пожара в поселке Совхозный

Также с места происшествия были госпитализированы трое человек. Все они получили ожоги. Ими оказались девушка 2004 года рождения, молодой человек 2003 года рождения и девочка 2013 года рождения. Как сообщили в пресс-службе СК по Свердловской области, по данному факту проводится проверка.