Два человека погибли во время пожара в поселке Совхозный

Трагедия случилась в ночь на 21 сентября. В парвоохранительные органы Белоярского ГО поступило сообщение о возгорании дома на улице Пролетарская в поселке Совхозный. Во время ликвидации пожара были найдены тела мужчины 1973 года рождения и женщины 2001 года рождения.
Также с места происшествия были госпитализированы трое человек. Все они получили ожоги. Ими оказались девушка 2004 года рождения, молодой человек 2003 года рождения и девочка 2013 года рождения. Как сообщили в пресс-службе СК по Свердловской области, по данному факту проводится проверка.
На данный момент следователи выясняют обстоятельства произошедшего. Они осмотрели место происшествия, опрашивают очевидцев, а также назначили экспертизы для выяснения причин смерти граждан и установления очага возгорания. По одной из рассматриваемых версий, в доме замкнуло электропроводку.
По словам главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, погибшие были уроженцами Узбекистана. При этом все госпитализированные уроженцы Таджикистана. На данный момент им оказывается медицинская помощь.