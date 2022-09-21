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Два человека погибли во время пожара в поселке Совхозный

21 сентября 06:00
Фото: СК по Свердловской области
Мужчина и женщина погибли во время возгорания частного дома в поселке Совхозный Белоярского ГО. Кроме того, три человека, в том числе малолетний ребенок, пострадали.

Трагедия случилась в ночь на 21 сентября. В парвоохранительные органы Белоярского ГО поступило сообщение о возгорании дома на улице Пролетарская в поселке Совхозный. Во время ликвидации пожара были найдены тела мужчины 1973 года рождения и женщины 2001 года рождения. 

Фото: СК по Свердловской области

Также с места происшествия были госпитализированы трое человек. Все они получили ожоги. Ими оказались девушка 2004 года рождения, молодой человек 2003 года рождения и девочка 2013 года рождения. Как сообщили в пресс-службе СК по Свердловской области, по данному факту проводится проверка.

На данный момент следователи выясняют обстоятельства произошедшего. Они осмотрели место происшествия, опрашивают очевидцев, а также назначили экспертизы для выяснения причин смерти граждан и установления очага возгорания. По одной из рассматриваемых версий, в доме замкнуло электропроводку. 

По словам главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, погибшие были уроженцами Узбекистана. При этом все госпитализированные уроженцы Таджикистана. На данный момент им оказывается медицинская помощь.

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#Происшествия#Новости УрФО#Белоярский ГО#Пожар#Погибшие#Смерть#Дети#Ирина Кирилова
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