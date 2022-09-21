ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы

Несчастный случай на производстве произошел 11 ноября 2019 года. В результате выполнения работ ремонтник получил травму головы и пробыл на лечении пять месяцев. Работодатель признал, что травма произошла по его вине из-за нарушения правил охраны труда.
В результате ремонтнику была выплачена страховка — 97 тысяч рублей. Также предприятие предложило ему компенсацию морального вреда в размере 112 тысяч рублей, но сотрудника эта сумма не устроила, и он обратился в суд.
Первая инстанция — Тагилстроевской суд — удовлетворил иск ремонтника частично и назначил 250 тысяч рублей морального вреда. Однако и здесь истец не согласился с решением и подал апелляцию в Областной суд Свердловской области. Он требовал с ЕВРАЗ НТМК 50 млн рублей.
Предприятие с таким требованием было не согласно. Его представитель на суде заявил, что работник проходил все необходимые инструктажи и обучение по технике безопасности, а также был обеспечен спецодеждой, спецобувью и средствами индивидуальной защиты. Кроме того, после выхода на работу его перевели на должность слесаря-ремонтника пятого разряда.
В итоге суд встал на сторону истца и увеличил размер морального вреда до 500 тысяч рублей.