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ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы

Сегодня, 10:28
Фото: 1MI
Сотрудник ЕВРАЗ НТМК через суд потребовал с предприятия компенсацию морального вреда за травму, полученную в 2019 году. Суд иск удовлетворил и постановил взыскать с комбината 500 тысяч рублей.

Несчастный случай на производстве произошел 11 ноября 2019 года. В результате выполнения работ ремонтник получил травму головы и пробыл на лечении пять месяцев. Работодатель признал, что травма произошла по его вине из-за нарушения правил охраны труда.

В результате ремонтнику была выплачена страховка — 97 тысяч рублей. Также предприятие предложило ему компенсацию морального вреда в размере 112 тысяч рублей, но сотрудника эта сумма не устроила, и он обратился в суд.

Первая инстанция — Тагилстроевской суд — удовлетворил иск ремонтника частично и назначил 250 тысяч рублей морального вреда. Однако и здесь истец не согласился с решением и подал апелляцию в Областной суд Свердловской области. Он требовал с ЕВРАЗ НТМК 50 млн рублей.

Предприятие с таким требованием было не согласно. Его представитель на суде заявил, что работник проходил все необходимые инструктажи и обучение по технике безопасности, а также был обеспечен спецодеждой, спецобувью и средствами индивидуальной защиты. Кроме того, после выхода на работу его перевели на должность слесаря-ремонтника пятого разряда.

В итоге суд встал на сторону истца и увеличил размер морального вреда до 500 тысяч рублей.

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#Анна Григорьева#Нижний Тагил#Происшествия#Эксклюзив#ЕВРАЗ НТМК#Травма#Ущерб
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