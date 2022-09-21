ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы

Предприятие с таким требованием было не согласно. Его представитель на суде заявил, что работник проходил все необходимые инструктажи и обучение по технике безопасности, а также был обеспечен спецодеждой, спецобувью и средствами индивидуальной защиты. Кроме того, после выхода на работу его перевели на должность слесаря-ремонтника пятого разряда.