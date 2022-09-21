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Фонари не горят: на темноту в парке Металлургов жалуются тагильчане

Сегодня, 10:58
Фото: 1MI

На отсутствие освещения вечером в парке Металлургов жалуются жители Нижнего Тагила

Жители Нижнего Тагила пожаловались, что в реконструированном парке Металлургов на Тагилстрое по вечерам отсутствует освещение.
Работает только фонтан, все фонари выключены. Для чего делали парк — непонятно, — написал подписчик паблика «Типичный тагильчанин» ВКонтакте.

Некоторые тагильчане отметили, что им даже пришлось уйти из парка Металлургов.

Были там 20 августа в 20.00. Ушли, потому что ничего не видно — темнота, — пояснила Надежда М.

Для того чтобы выяснить, по какому графику должно работать освещение в парке, журналист редакции TagilCity.ru обратился в управление городским хозяйством Нижнего Тагила. Там пояснили, что фонари будут светить в соответствии с графиком, утвержденным в городе.

Сейчас в парке Металлургов проводятся работы по технической наладке оборудования совместно с ресурсоснабжающей организацией. Как только они будут окончены, освещение начнет работать по обычному графику, — рассказала журналисту TagilCity.ru главный специалист сектора благоустройства и озеленения управления городским хозяйством Нижнего Тагила Алена Ковязина. 
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#Евгения Сафина#Общество#Эксклюзив#Нижний Тагил#Освещение#Парк#Темнота
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