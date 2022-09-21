«Фсбэшники» обманывают тагильчан, ЕВРАЗ платит за травмы, а фонари в парке не горят

Сотрудник тагильского ЕВРАЗ НТМК потребовал с предприятия компенсацию морального вреда за травму, которую получил в 2019 году. Мужчиа во время работ травмировал голову и пробыл на лечении пять месяцев. Работодатель признал, что происшествие случилось по его вине. Суд удовлетворил иск и постановил взыскать 500 тысяч рублей с комбината.