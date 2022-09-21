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«Фсбэшники» обманывают тагильчан, ЕВРАЗ платит за травмы, а фонари в парке не горят

Сегодня, 14:28
Фото: 1MI
В России объявлена частичная мобилизация, ЕВРАЗ НТМК заплатит сотруднику за травму, а в парке Металлургов по вечерам не работают фонари. Об этих и других событиях за 21 сентября читайте в подборке TagilCity.ru.

Президент России Владимир Путин 21 сентября 2022 года объявил частичную мобилизацию. Планируется в общей сложности призвать около 300 тысяч человек. В военкомате Нижнего Тагила пока не могут назвать число возможных призывников.

В военкомате Нижнего Тагила пока не называют число подлежащих к частичной мобилизации
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Пожилая тагильчанка стала жертвой мошенников. Неизвестные представились сотрудниками ФСБ. В результате они выманили у женщины 1,8 миллиона рублей. Часть средств пострадавшая взяла в кредит. Кроме того, из-за займа в потребительском кооперативе у пенсионерки квартира находится в залоге.

Минус 1,8 млн рублей и квартира в залоге. Лжефсбэшники обманули пенсионерку из Тагила
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Сотрудник тагильского ЕВРАЗ НТМК потребовал с предприятия компенсацию морального вреда за травму, которую получил в 2019 году. Мужчиа во время работ травмировал голову и пробыл на лечении пять месяцев. Работодатель признал, что происшествие случилось по его вине. Суд удовлетворил иск и постановил взыскать 500 тысяч рублей с комбината. 

ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
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В обновленном парке Металлургов в вечернее время не работают фонари. На это пожаловались местные жители. Они сообщили, что сначала свет включается, но потом его отключают. 

Фонари не горят: на темноту в парке Металлургов жалуются тагильчане
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Жителю Нижнего Тагила удалось отсудить у управляющей компании 110 тысяч рублей за травмы, которые были получены после того, как мужчина дважды поскользнулся около дома. Мужчина после травмирования проходил лечение и решил взыскать с управляющих компаний 300 тысяч рублей. Однако суд снизил сумму морального вреда.

110 тысяч отсудил у УК дважды упавший на льду житель Нижнего Тагила
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